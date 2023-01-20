Tuần mới (23/1-29/1), 3 con giáp hữu duyên với Thần Tài, tha hồ nhận lộc trời ban, nợ nần xóa sạch, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 20/01/2023 21:47

Tuần mới, có 3 con giáp sẽ gặp may mắn bất ngờ, tài lộc tự dưng chui vào túi.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi bước sang tuần mới vận may sẽ được cải thiện. Họ là những người sẵn sàng làm việc chăm chỉ, nhìn thấy cơ hội trong khó khăn và sẽ được đền đáp xứng đáng. Người tuổi này thường trông rất thảnh thơi nhưng không phải họ lười biếng mà là âm thầm nỗ lực, gặp khó không kêu than.

Đối với những người tuổi Hợi, trong thời gian sắp tới, hãy chú ý hơn đến các mối quan hệ giữa các cá nhân, bao dung và lý trí trong mọi việc để không vướng vào những lời đàm tiếu. Con giáp này chỉ có thể đạt được thành công khi thực hiện từng bước một và tử vi nói rằng họ sẽ phát triển theo hướng tốt hơn trên nhiều phương diện.

Tuần mới (23/1-29/1), 3 con giáp hữu duyên với Thần Tài, tha hồ nhận lộc trời ban, nợ nần xóa sạch, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Những người tuổi Hợi bước sang tuần mới vận may sẽ được cải thiện. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuần mới là giai đoạn nước rút nên người tuổi Sửu sẽ phải khá bận rộn, nhưng nhờ tinh thần làm việc hăng say và nhiệt tình mà bạn được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá rất cao.

Người làm công ăn lương không những có tiền lương, tiền thưởng Tết mà còn có cả tiền thưởng nóng, giúp túi tiền trở nên rủng rỉnh. Là người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm các công việc tự do, bạn cũng nhận được khoản tiền từ những mối làm ăn hoặc hợp tác từ trước đó.

Khi có một khoản tiền dư dả trong tay, bạn không cần phải quá lo lắng cho việc chi tiêu những ngày Tết. Ngược lại, bạn có thể “xả láng” một chút coi như tự thưởng bản thân vì đã chăm chỉ suốt một năm qua.

Tuần mới (23/1-29/1), 3 con giáp hữu duyên với Thần Tài, tha hồ nhận lộc trời ban, nợ nần xóa sạch, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Tuần mới có một khoản tiền dư dả trong tay, tuổi Sửu không cần phải quá lo lắng cho việc chi tiêu những ngày Tết. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, tuần mới dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Thìn đều có mệnh phú quý sang giàu, cả đời may mắn, hanh thông. Họ được cấp trên trọng dụng nên sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập nhờ thế cũng tăng nhanh đến chóng mặt.

Tuần mới, tuổi Thìn sẽ có bạc tỷ trong tay, tiêu pha xả láng cũng không cạn ví. Đặc biệt, trong thời gian này, tuổi Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Cứ bước chân ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu, về nhà có quý nhân theo chân nên con giáp may mắn này sẽ sung túc đủ đầy, ấm êm viên mãn.

Tuần mới (23/1-29/1), 3 con giáp hữu duyên với Thần Tài, tha hồ nhận lộc trời ban, nợ nần xóa sạch, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Theo tử vi 12 con giáp, tuần mới dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Thìn đều có mệnh phú quý sang giàu. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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