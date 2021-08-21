Tuần mới (23/8 - 29/8), top 3 con giáp được trời phật thương hết cỡ, làm đâu trúng đó, tiền bạc đổ về đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 21/08/2021 19:00

Thầy tử vi cho biết trong tuần mới (23/8 -29/8) có những con giáp này vô cùng giàu có, phát tài cuộc sống lên hương.

Tuổi Mùi

Vận trình tình duyên rất đáng hứa hẹn với người tuổi Mùi trong tuần mới này, đặc biệt là nữ mệnh. Thầy tử vi cho biết đây là cơ hội để tuổi Mùi quên đi những chuyện không vui, và hướng tới tương lai nhiều tốt đẹp.

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Vận trình tình duyên rất đáng hứa hẹn với người tuổi Mùi trong tuần mới này - Ảnh: Internet

Trên phương diện công danh sự nghiệp, con giáp này cũng có nhiều dấu hiệu tiến triển khá quan trọng nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân. Về đường tài vận của bản mệnh tuổi Mùi cũng đang trên đà tăng tiến, nhưng vượng nhất vẫn là thời điểm giữa tuần đến cuối tuần. Bản mệnh chẳng cần phải tìm kiếm tài lộc đâu xa, sẽ có người tự mang tới cho bạn. 

Tuổi Tị

Tử vi tuần mới, những người tuổi Tị do Cát tinh phù trợ nên đầy may mắn và hanh thông cả trong chuyện tình cảm lẫn trong công việc.

Trên con đường công danh, bản mệnh của tuổi Tị có nhiều bước tiến triển tích cực. Trong thời gian này được quý nhân thôi thúc bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình và bứt phá mạnh mẽ, giành lấy những điều mình mong muốn.

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Tử vi tuần mới, những người tuổi Tị do Cát tinh phù trợ nên đầy may mắn - Ảnh: Internet

Người tuổi Tị luôn chăm chỉ và có sự cầu tiến sẽ tạo được ấn tượng tốt đối với cấp trên. Về phương diện tiền bạc chủ yếu thực sự vượng vào cuối tuần. Tuổi Tị sẽ có thể có nhiều nguồn thu nhập cùng tăng tiến, nhưng đồng nghĩa với việc cuối tuần bạn chẳng được thảnh thơi mấy đâu.

Đường tình duyên của bản mệnh cũng có nhiều khởi sắc, người độc thân dễ dàng tìm thấy một nửa cho mình hãy tận dụng cơ hội này để thoát kiếp độc thân vui vẻ nhé!

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới cho biết, dưới sự che chở của cát tinh, người tuổi Mão càng thêm tự tin vào con đường mình đã chọn. Bạn có sự quyết tâm lớn lao nhờ niềm tin rằng cứ cố gắng hết mình thì sẽ nhận về những gì xứng đáng.

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Tử vi tuần mới cho biết, dưới sự che chở của cát tinh, người tuổi Mão càng thêm tự tin vào con đường mình đã chọn - Ảnh: Internet

Đây chính là một thời cơ để bạn kiếm tiền, khi có Thiên Tài trợ mệnh hết sức. Ngời tuổi Mão không nên bỏ qua cơ hội này, giúp bạn mở rộng các mối quan hệ khách hàng, đối tác, đem lại nhiều thuận lợi trong tương lai.

Trên con đường tình duyên không có nhiều biến động, tuổi Mão vẫn giữ được mối quan hệ của mình ở mức ổn định. Người tuổi Mão dù không phải lúc nào cũng ngọt ngào và lãng mạn nhưng bạn thích cảm giác an toàn và bình yên khi ở bên người ấy.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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