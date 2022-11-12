Tuần mới (14/11 - 20/11), vận may đạt đến đỉnh điểm, 3 con giáp tài vận vượng phát, công việc tiến triển vượt bậc, nhanh chóng thăng chức, tăng lương

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 07:00

Tử vi cho biết trong tuần mới (14/11 - 20/11) có những con giáp này nổi danh thiên hạ, giàu có hơn người ai cũng phải ghen tỵ.

Tuổi Dậu

Tử vi trong 12 con giáp thì người tuổi Dậu chính là con giáp hiền lành, lương thiện vừa có đức lại vừa có tài nên rất được bề trên ưng bụng. Trong thời gian trước đó, do tuổi Dậu gặp phải họa tam tai nên nhiều việc không được thuận lợi như mong đợi. Nhưng kể từ tuần mới (14/11 - 20/11) vận hạn qua đi người tuổi Dậu sẽ gặt hái được rất nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Tử vi trong tuần mới tuổi Dậu sẽ có có một khoản hoạnh tài cũng tới, con giáp này nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết. Ngoài ra, những người tuổi Dậu còn có cuộc sống lứa đôi vô cùng êm đẹp viên mãn. 

Tuần mới (14/11 - 20/11), vận may đạt đến đỉnh điểm, 3 con giáp tài vận vượng phát, công việc tiến triển vượt bậc, nhanh chóng thăng chức, tăng lương - Ảnh 1
kể từ tuần mới (14/11 - 20/11) vận hạn qua đi người tuổi Dậu sẽ gặt hái được rất nhiều thành tựu trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân hoạt bát, vui tính nhưng đôi khi lại thể hiện rằng mình là một người hướng nội, không mấy sởi lởi khi tiếp xúc với mọi người xung quanh khiến không ít người cảm thấy "bằng mặt nhưng không bằng lòng". 

Bạn nên nhìn nhận mọi việc một cách lạc quan giống như việc mang lại tiếng cười cho mình, đừng tự biến mình thành kẻ đáng thương khiến áp lực bao trùm mà đổ bể mọi việc. 

Tuần mới (14/11 - 20/11) đón nhận niềm vui mới, Thân sẽ gặt hái được không ít thành công trong cuộc sống, tin vui tài chính nở rộ. Một khoản thu bất ngờ rót vào tài khoản nên bạn hoàn toàn tự chủ được tài chính của mình. 

Tuần mới (14/11 - 20/11), vận may đạt đến đỉnh điểm, 3 con giáp tài vận vượng phát, công việc tiến triển vượt bậc, nhanh chóng thăng chức, tăng lương - Ảnh 2
Tuần mới (14/11 - 20/11) đón nhận niềm vui mới, Thân sẽ gặt hái được không ít thành công trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tuy tài giỏi nhưng đôi lúc gặp thất vọng vì bị tiểu nhân ngáng đường. Tuần mới (14/11 - 20/11) được dự báo là thời gian vô cùng suôn sẻ của người cầm tinh con Hổ. Chính nhờ lòng dũng cảm và sự giúp đỡ của quý nhân mà họ có thể xây dựng sự nghiệp tốt đẹp, tích lũy được nhiều tiền của, có thể sống sung túc nhiều năm về sau.

Tình duyên thời gian này thuận lợi trăm đường, nếu bạn đã có kế hoạch cầu hôn hay tỏ tình với người ấy thì đừng chần chừ gì nữa, đây quả thực là thời điểm tốt để bắt đầu một mối quan hệ mới. Đây là cơ hội vàng mười giúp bạn tìm thấy một nửa của đời mình. Với người có đôi có cặp thì tình cảm càng thêm gắn bó, thân thiết hạnh phúc tròn đầy.

Tuần mới (14/11 - 20/11), vận may đạt đến đỉnh điểm, 3 con giáp tài vận vượng phát, công việc tiến triển vượt bậc, nhanh chóng thăng chức, tăng lương - Ảnh 3
Tuần mới (14/11 - 20/11) được dự báo là thời gian vô cùng suôn sẻ của người cầm tinh con Hổ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 12/11/2022, Hung Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp tiền tài 'xuống dốc', tình duyên bất ổn, đề phòng tiểu nhân hãm hại

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Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 12/11/2022, 3 con giáp sau cần chú ý kẻo rước họa vào thân, tài chính thâm hụt.

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