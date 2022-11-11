Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 12/11/2022, Hung Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp tiền tài 'xuống dốc', tình duyên bất ổn, đề phòng tiểu nhân hãm hại

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 07:01

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 12/11/2022, 3 con giáp sau cần chú ý kẻo rước họa vào thân, tài chính thâm hụt.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy Tỷ Kiên chiếu mệnh, mối quan hệ xã giao của người tuổi Tý không mấy hài hòa trong ngày thứ Bảy này. Khi sự cạnh tranh nội bộ ngày một căng thẳng hơn chính là lúc bạn cần phải hết sức tỉnh táo, đừng đánh mất lý trí để rồi đưa ra các quyết định sai lầm khiến cho mọi nỗ lực của bạn đổ sông đổ bể trong chốc lát.

Ngũ hành Thủy khắc Hỏa ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện tình cảm của bản mệnh. Những hiểu lầm khiến giữa hai người luôn có một bức tường rào ngăn cách khó xóa mờ. Lúc này, chỉ có trò chuyện thẳng thắn mới có thể hóa giải được tất thảy mà thôi.

Theo quan niệm dân gian, nay là ngày Tam Nương, đây là ngày xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Bản mệnh nên tham khảo để tránh những việc không may có thể xảy đến.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 12/11/2022, Hung Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp tiền tài 'xuống dốc', tình duyên bất ổn, đề phòng tiểu nhân hãm hại - Ảnh 1
Các mối quan hệ xã giao của người tuổi Tý không mấy hài hòa trong ngày thứ Bảy này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 12/11/2022, tuổi Mão dễ phạm sai lầm chỉ vì một lời nói vô tình. Thậm chí, có người còn suy diễn để khiến sự việc trở nên trầm trọng hơn, khiến con giáp này trở thành tác nhân gây ra những rắc rối mới.

Một số vấn đề trong giao tiếp sẽ trở thành nguyên nhân cho những phút không thoải mái của tuổi Mão trong ngày này. Thế nên nếu bản mệnh có bất cứ băn khoăn, mâu thuẫn nào với các đối tác, thì nên để sang một thời điểm khác, khi cả hai dễ dàng nói chuyện với nhau hơn.

Đây là thời điểm thích hợp để tuổi Mão tập trung dành thời gian cho bản thân thay vì lo chuyện bao đồng hay làm những công việc kém hiệu quả. Bản mệnh có thể xem xét các phương pháp nâng cao sức khỏe, điều chỉnh để có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 12/11/2022, Hung Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp tiền tài 'xuống dốc', tình duyên bất ổn, đề phòng tiểu nhân hãm hại - Ảnh 2
Một số vấn đề trong giao tiếp sẽ trở thành nguyên nhân cho những phút không thoải mái của tuổi Mão trong ngày này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tương Hại mang tới nhiều tác động xấu cho vận trình của người tuổi Mùi. Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 12/11/2022, bạn bị kẻ tiểu nhân dòm ngó, chọc gậy bánh xe nên làm việc gì cũng không thông thuận, kết quả công việc không như ý muốn.

Vì thế, bạn cần phải tự nhắc nhở mình cẩn thận hơn trong mọi việc, ngay cả trong những việc vốn đã rất quen thuộc. Chỉ cần lơ là một chút thôi là bạn dễ để sót những lỗi sai nhỏ bé nhưng gây ảnh hưởng đến toàn cục, thậm chí khiến bạn phải bắt đầu lại mọi việc từ đầu.

Thổ khắc Thủy, mối quan hệ giữa bản mệnh và gia đình không được yên ấm. Có thể đôi bên có những ý kiến bất đồng, song không ai chịu lắng nghe ai. Cứ tiếp tục thế này, vấn đề sẽ chẳng thể được giải quyết, mà quan hệ thì càng lúc càng cách xa.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 12/11/2022, Hung Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp tiền tài 'xuống dốc', tình duyên bất ổn, đề phòng tiểu nhân hãm hại - Ảnh 3
Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 12/11/2022, Mùi bị kẻ tiểu nhân dòm ngó nên làm việc gì cũng không thông thuận. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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