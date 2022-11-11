Tử vi thứ Bảy ngày 12/11/2022 của 12 con giáp: Thìn - Tỵ dấu hiệu vượng sắc rõ ràng, chi tiêu rủng rỉnh, Tý tình cảm đi xuống

Tử vi 12 con giáp cho thấy Tỷ Kiên chiếu mệnh, mối quan hệ xã giao của người tuổi Tý không mấy hài hòa trong ngày thứ Bảy này. Khi sự cạnh tranh nội bộ ngày một căng thẳng hơn chính là lúc bạn cần phải hết sức tỉnh táo, đừng đánh mất lý trí để rồi đưa ra các quyết định sai lầm khiến cho mọi nỗ lực của bạn đổ sông đổ bể trong chốc lát.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 12/11/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Tam Hội giúp sức, người tuổi Sửu xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi trong thứ Bảy ngày 12/11/2022. Thậm chí bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân và được đối phương giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Hãy nhanh chóng nắm bắt ngay nhé.

Ngũ hành Thủy khắc Hỏa ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện tình cảm của bản mệnh. Những hiểu lầm khiến giữa hai người luôn có một bức tường rào ngăn cách khó xóa mờ. Lúc này, chỉ có trò chuyện thẳng thắn mới có thể hóa giải được tất thảy mà thôi.

Nếu là người làm lãnh đạo, bạn có thể hướng tập thể đi trên những con đường đúng đắn để gặt hái thành công. Bạn có con mắt tinh đời nên luôn sắp xếp nhân sự vào những vị trí hợp lý để phát huy hết khả năng.

Đáng tiếc, Thổ khắc Thủy cho thấy bạn đang quá tập trung cho sự nghiệp mà lơ là hạnh phúc của riêng mình. Nếu còn độc thân, bạn nên tham gia các buổi gặp gỡ nhiều hơn, chớ từ chối ý tốt của những người muốn giới thiệu đối tượng cho mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/11/2022 của tuổi Dần

Thứ Bảy ngày 12/11/2022 người tuổi Dần gặp may mắn về đường tài chính nhờ có Thiên Tài chiếu mệnh. Bản mệnh có thể được hưởng lộc từ những kế hoạch đầu tư kinh doanh tưởng chừng như không có kết quả từ trước đó nên tài vận đang rất dư dả, có khoản tích lũy đáng kể, không sợ thiếu thốn.

Người làm công ăn lương nhận được thêm cơ hội kiếm tiền ngoài lề. Tuy việc này có thể khiến bạn mất nhiều thời gian nhưng bù lại tiền bạc dồi dào, dư dôi thoải mái cho việc chi tiêu hơn nên bạn vẫn cố gắng bằng hết sức mình.

Thứ Bảy ngày 12/11/2022 con giáp này đón nhận những tin vui về tình cảm mà bản mệnh đã mong ngóng bấy lâu nay. Người độc thân có cơ hội bày tỏ với người mình thầm thương trộm nhớ. Hãy chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình nhé, nếu cứ bị động bạn có thể để duyên trôi qua mất đấy.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/11/2022 của tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 12/11/2022, tuổi Mão dễ phạm sai lầm chỉ vì một lời nói vô tình. Thậm chí, có người còn suy diễn để khiến sự việc trở nên trầm trọng hơn, khiến con giáp này trở thành tác nhân gây ra những rắc rối mới.

Một số vấn đề trong giao tiếp sẽ trở thành nguyên nhân cho những phút không thoải mái của tuổi Mão trong ngày này. Thế nên nếu bản mệnh có bất cứ băn khoăn, mâu thuẫn nào với các đối tác, thì nên để sang một thời điểm khác, khi cả hai dễ dàng nói chuyện với nhau hơn.

Đây là thời điểm thích hợp để tuổi Mão tập trung dành thời gian cho bản thân thay vì lo chuyện bao đồng hay làm những công việc kém hiệu quả. Bản mệnh có thể xem xét các phương pháp nâng cao sức khỏe, điều chỉnh để có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Một số vấn đề trong giao tiếp sẽ trở thành nguyên nhân cho những phút không thoải mái của tuổi Mão trong thứ Bảy ngày 12/11/2022. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 12/11/2022 của tuổi Thìn

Trong ngày thứ Bảy 12/11/2022 này, Tuổi Thìn gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân Tuổi Thìn khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.

Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của Tuổi Thìn. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả. Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp, Tuổi Thìn hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình.

Đường tài lộc của Tuổi Thìn có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng, bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/11/2022 của tuổi Tỵ

Vận trình tình cảm tươi đẹp. Sự chủ động thể hiện tình cảm đúng mực của tuổi Tỵ đem lại cảm giác hạnh phúc và an toàn cho nửa kia. Người độc thân sớm tìm được một nửa của mình nhờ sự giúp đỡ của người thân, bạn bè.

Công việc của tuổi Tỵ trong thứ Bảy ngày 12/11/2022 diễn ra ổn định. Sự thông minh, nhanh trí đem về cho người tuổi Tỵ nhiều thành tựu đáng kể trong công việc. Bản mệnh có thể vượt qua mọi cản trở một cách ngoạn mục. Vận trình tài lộc dồi dào. Nhờ Tài tinh chiếu mệnh mà vấn đề tài chính không còn là nỗi lo cho người tuổi Tỵ như khoảng thời gian trước.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/11/2022 của tuổi Ngọ

Thứ Bảy ngày 12/11/2022 quý nhân Tương Hội trợ mệnh, vận trình của con giáp tuổi Ngọ trong ngày thứ Bảy này trở nên hanh thông hơn bao giờ hết. Mọi việc đều diễn ra đúng như dự tính của bạn, bạn còn có thể kết giao thêm với những đối tác mới đầy tiềm năng nữa.

Thiên Tài ghé thăm còn mang đến cho bạn những vận may tài lộc tăng tiến không ngờ. Cơ hội phát tài nhanh quả thực đã ở ngay trong lòng bàn tay bạn rồi, hãy nhanh chóng nắm bắt lấy. Sự linh hoạt và nhạy bén của bạn khiến cho mọi người xung quanh không khỏi thán phục.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/11/2022 của tuổi Mùi

Tương Hại mang tới nhiều tác động xấu cho vận trình của người tuổi Mùi. Thứ Bảy ngày 12/11/2022, bạn bị kẻ tiểu nhân dòm ngó, chọc gậy bánh xe nên làm việc gì cũng không thông thuận, kết quả công việc không như ý muốn.

Vì thế, bạn cần phải tự nhắc nhở mình cẩn thận hơn trong mọi việc, ngay cả trong những việc vốn đã rất quen thuộc. Chỉ cần lơ là một chút thôi là bạn dễ để sót những lỗi sai nhỏ bé nhưng gây ảnh hưởng đến toàn cục, thậm chí khiến bạn phải bắt đầu lại mọi việc từ đầu.

Thổ khắc Thủy, mối quan hệ giữa bản mệnh và gia đình không được yên ấm. Có thể đôi bên có những ý kiến bất đồng, song không ai chịu lắng nghe ai. Cứ tiếp tục thế này, vấn đề sẽ chẳng thể được giải quyết, mà quan hệ thì càng lúc càng cách xa.

Thứ Bảy ngày 12/11/2022, Mùi bị kẻ tiểu nhân dòm ngó, kết quả công việc không như ý muốn. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 12/11/2022 của tuổi Thân

Vận trình tình cảm kém sắc. Mâu thuẫn gia đình chẳng những không được hoà giải mà còn ngày càng gay gắt. Nếu người trong cuộc không có sự nhẫn nhịn và bao dung lẫn nhau thì e rằng sẽ sớm đứt gánh giữa đường.

Công việc của tuổi Thân trong thứ Bảy ngày 12/11/2022 diễn ra khá tốt đẹp. Mặc dù vẫn có khó khăn, thách thức trong công việc nhưng bản mệnh hãy cứ tự tin, bản lĩnh đối diện với chúng vì có Chính Ấn tương trợ. Hoặc bằng cách dùng sự chân thành với mối quan hệ đồng nghiệp, cấp trên cũng đem lại cho người tuổi Thân nhiều cơ hội thăng tiến đáng giá.

Vận trình tài lộc hanh thông. Công việc diễn ra dễ dàng đem lại nhiều thành tựu đáng kể, trong đó phải kể đến nguồn thu nhập xứng đáng với những nỗ lực mà bản mệnh đã bỏ ra.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/11/2022 của tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 12/11/2022, tuổi Dậu làm gì cũng khó yên vì trong lòng con giáp này có nhiều lo lắng, hơn nữa điều kiện ngoại cảnh lúc này không tốt để thực hiện những kế hoạch lớn lao, có tính dài hạn.

Những bài học thú vị mà tuổi Dậu có thể nhận được từ cuộc sống lại đến từ những người xa lạ cho dù bản mệnh không bận tâm mấy. Tốt nhất con giáp này đừng cố định mục tiêu của mình vào một nhân vật nào đó được định danh là tấm gương, bởi cuộc sống là sự mở lòng sẵn sàng để học hỏi.

Thứ Bảy ngày 12/11/2022, tuổi Dậu làm gì cũng khó. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 12/11/2022 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất sẽ có một ngày ngập tràn tình yêu hạnh phúc, bạn thực sự có được tình yêu thương chân thành của người ấy. Gia đình hạnh phúc là điều đáng nâng niu trân trọng, hãy giữ gìn mái ấm này nhé.

Tiền bạc không thực sự như ý đâu vì Tuổi Tuất đang tiêu quá tay. Sắp tới sẽ có nhiều việc phải dùng đến tiền nên phải có một khoản tiết kiệm cố định đi nhé.

Sức khỏe ổn định, Tuổi Tuất nên tập thể dục thể thao để giữ thân hình của mình đi nhé. Sức khỏe tốt, thân hình đẹp còn gì vui hơn?

Tử vi thứ Bảy ngày 12/11/2022 của tuổi Hợi

Vận trình tình cảm gặp điều buồn phiền. Tỵ Hợi tương xung khiến tình cảm gia đình ngày càng lạnh nhạt, có dấu hiệu rạn nứt nếu không cải thiện tình trạng hiện tại. Trong mối quan hệ hai người, chúng ta tuyệt đối không thể chỉ biết lo nghĩ cho cảm xúc của bản thân.

Công việc của tuổi Hợi trong thứ Bảy ngày 12/11/2022 diễn ra thực không dễ dàng. Điềm báo có Kiếp Tài đe doạ cho thấy có kẻ tiểu nhân đang bày mưu vẽ ra cho người tuổi Hợi con đường thẳng tắp đi tới thành công. Tuy nhiên, càng là thứ dễ có được sẽ càng phải suy nghĩ, đắn đo xem liệu nó có thực sự tốt hay không.

Vận trình tài lộc bình ổn. Mặc dù công việc gặp trở ngại nhưng nhờ khả năng quản lý chi tiêu tốt mà nguồn tích luỹ vẫn đủ đáp ứng cho cuộc sống của con giáp này.

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