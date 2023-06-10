Tuần mới (12/6 đến 18/6), con giáp chuyển mình mạnh mẽ, vụt sáng thành đại gia, thu về tiền tỷ, có tầm ảnh hưởng lớn lao

Tuần mới chính là điểm sáng tốt để các con giáp này vụt lên.

Tuổi Mão Mặt sự nghiệp nhờ Lục Hợp nâng đỡ nên Mão thuận lợi hơn nhiều con giáp khác. Người kinh doanh buôn bán có lộc lá từ khách hàng thân thiết. Bạn biết cách lập kế hoạch làm ăn cho tuần mới, ghét phải nhờ vả. Đường tình cảm gặp Chính Ấn khuyên con giáp này không nên cả nể người khác quá nhiều. Bạn nhân từ, rộng lượng nhưng hay gặp phải mấy người không biết điều. Ai không tốt nên nghỉ chơi ngay và luôn kẻo bị đâm sau lưng.

Đường tình cảm gặp Chính Ấn khuyên con giáp này không nên cả nể người khác quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet Chuyện tiền bạc vì cục diện Mộc khắc Thổ nên Mão rất chật vật trong chuyện tiền nong. Là con giáp hiền lành dễ bị tiểu nhân hãm hại, thời gian tới bạn phải cẩn thận. Bên cạnh đó còn lo nhiều việc trong gia đình và cần rất nhiều tiền nhưng kinh tế eo hẹp, vay mượn khá khó khăn. Tuổi Mùi Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi công việc nhiều may mắn, khả năng đàm phán cùng đối tác lớn.

Công việc: Người tuổi Mùi hôm nay phát huy khả năng thuyết phục người khác trước đám đông. Buổi sáng có thể uống một ly sữa nóng làm ấm người trong thời tiết mùa lạnh - Ảnh minh họa: Internet Tình duyên: Tình cảm đón nhận nhiều trắc trở, có người khác ganh ghét đố kị làm cả hai xích mích. Tài lộc: Được cấp trên bao ăn vào buổi trưa. Sức khỏe: Buổi sáng có thể uống một ly sữa nóng làm ấm người trong thời tiết mùa lạnh. Tuổi Thân Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho biếttuần mới, tuổi Thân chịu khó làm lụng, nhận việc về nhà hoặc có nghề tay trái sẽ thuận lợi. Tuy nhiên bản mệnh đừng tham gia bàn tán chuyện của người khác để tránh mang họa vào thân. Vận trình tài lộc có dấu hiệu cải thiện, con giáp này khá nhạy bén và linh hoạt nên khi cơ hội đến gần đã nhanh chóng nắm bắt. Làm ăn càng khôn khéo thì càng có lộc. Công việc: Công việc người tuổi Thân chưa có công danh vang dội, mắc nhiều sai lầm khi giải quyết công việc. Đường tài lộc không thuận lợi, tốn tiền chung chi cho công an - Ảnh minh họa: Internet Tình duyên: Tình cảm lạc trôi về dĩ vãng, có nhiều xức mẻ trong chuyện tình đôi lứa. Tài lộc: Đường tài lộc không thuận lợi, tốn tiền chung chi cho công an. Sức khỏe: Áp lực tâm lý, thường xuyên stress vì công việc. ***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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