Tuần mới (12/12 - 18/12): Chỉ cần trong nhà có 1 trong 3 con giáp này sẽ được Thần Phật che chở cho cả gia đình, quý nhân chiếu cố, gặp hung hoá cát

Tâm linh - Tử vi 12/12/2022 13:31

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho hay từ ngày 12/12 đến 18/12/2022, 3 con giáp này có tài chính khá rực rỡ, vận trình tươi sáng, uống hết lộc trời.

 

Tuổi Mão

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp cho hay từ ngày 12/12 đến 18/12/2022, vận trình công danh sự nghiệp trong tuần của tuổi Mão tiến triển khá tốt đẹp. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao nhờ cống hiến to lớn dành cho công việc. Có lẽ thời cơ chuyển mình, thăng quan tiến chức của con giáp này đã đến vì thế cần phải nhanh chóng nắm bắt.

Tuần này nếu có các dự định, kế hoạch quan trọng, tuổi Mão có thể tranh thủ khoảng thời gian đầu tuần để mạnh dạn tiến hành. Đó là lúc vượng vận khí nhất, tỷ lệ thành công cũng cao hơn, đảm bảo cho con giáp này mọi việc diễn ra suôn sẻ và cũng dễ có quý nhân giúp đỡ.

Tuần mới (12/12 - 18/12): Chỉ cần trong nhà có 1 trong 3 con giáp này sẽ được Thần Phật che chở cho cả gia đình, quý nhân chiếu cố, gặp hung hoá cát - Ảnh 1
3 con giáp này có 1 tuần vô cùng thuận lợi suôn sẻ, tài khoản nhảy số ầm ầm, ăn Tết linh đình. Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tài chính, nguồn thu nhập ở cả công việc chính và phụ đều tăng lên, lấp đầy túi tiền của tuổi Mão. Dù là người làm công ăn lương hay theo nghiệp kinh doanh cũng sẽ có cơ hội kiếm tiền khá lớn. Tuy nhiên điềm báo vẫn có hao tài nên đừng tiêu xài hoang phí quá mức kẻo phí hoài công sức kiếm tiền bấy lâu.

Ngoài ra, sức khỏe đang có dấu hiệu sụt giảm nghiêm trọng, bản mệnh là người quá tham công tiếc việc. Đừng vì mải mê kiếm tiền mà quên chăm sóc cho bản thân, nhớ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thật nhiều, nếu không sau này sẽ thấy hối hận.

Tuổi Dậu

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho hay từ ngày 12/12 đến 18/12/2022, tuổi Dậu có đôi phần thiếu tập trung trong với công việc. Con giáp này làm việc tùy hứng, không tuân thủ các quy định đề ra nên bị cấp trên phê bình, cơ hội để thể hiện bản thân cũng trôi tuột. Bản mệnh nên cố gắng tập trung hơn, nỗ lực nhiều hơn để giành được những gì mình muốn.

Tài chính trong tuần khá sáng, con giáp này có thể kiếm được một số tiền không nhỏ về tay. Song kiếm được càng nhiều thì lại phải tiêu nhiều, đầu tuần bản mệnh không có nhu cầu gì nhưng cuối tuần lại muốn mua sắm nên dễ chi tiêu lạm phát.

Trong tuần, tuổi Dậu đón nhiều niềm vui từ phương diện tình cảm, đặc biệt là gia đình. Không khí trong nhà luôn ở một trạng thái tích cực và vui vẻ. Mọi việc đang tốt đẹp nên bản mệnh càng cần thận trọng một chút trong lời ăn tiếng nói với bạn đời của mình để không gây hiểu lầm làm ảnh hưởng đến cảm xúc cá nhân.

Với người độc thân, đường tình duyên có dấu hiệu khởi sắc nhưng chưa rõ rệt lắm, quan trọng là tuổi Dậu phải nắm bắt thời cơ khi gặp người hợp duyên vừa ý. Đời người vốn ngắn, gặp được người có duyên nợ với mình là một diễm phúc không nhỏ, nên đừng cân đo đong đếm quá nhiều mà bỏ lỡ mất.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có thể gặp được khá nhiều may mắn trên phương diện sự nghiệp trong tuần này. Ngay từ đầu tuần, bạn đã được cấp trên dành cho cơ hội khẳng định vị thế. Hãy tin tưởng bản thân và nắm chắc cơ hội mình có được.

Tài chính cực kì rực rỡ, đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần. Dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng có thể kiếm về một khoản kha khá. Người làm công ăn lương không thiếu các khoản thưởng nóng, trong khi người làm ăn kiếm lợi nhuận từ các mối đầu tư trước đó của mình.

Tuần mới (12/12 - 18/12): Chỉ cần trong nhà có 1 trong 3 con giáp này sẽ được Thần Phật che chở cho cả gia đình, quý nhân chiếu cố, gặp hung hoá cát - Ảnh 2
Tử vi tuần mới từ ngày 12/12 đến 18/12/2022, dự đoán sẽ có những con giáp gặp may mắn không ai bì kịp. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, căn cứ tử vi hàng ngày, sao Thiên Cẩu chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người, khiến cơ thể mệt mỏi, kiệt sức.

Với người đã lập gia đình, nếu có thời gian rảnh, bạn nên ở bên người thân của mình nhiều hơn. Mọi người ở bên nhau sẽ cùng nhau tạo ra những kỉ niệm khó quên, giúp gắn kết cảm xúc và thêm hiểu về nhau.

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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