Tuần mới (10/10 - 16/10) là thời kỳ hoàng kim đến với 3 con giáp, bước ra cửa nhặt được vàng ròng, chất đầy của cải, chẳng lo nghèo khó

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 07:15

Tử vi chỉ rằng, trong tuần mới này, ai xui thì xui, những con giáp may mắn dưới đây gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu hãy tận dụng thời gian này để thu gom hết tiền bạc vào nhà mình tạo thành tiền để tạo nền tảng cho tương lai phát triển vững chắc. Trong thời gian tới, người tuổi Dậu sẽ có nhiều thuận lơi trong công việc. Bản tính của tuổi Dâụ vô cùng mạnh mẽ, cá tính và kiên định nên người tuổi Dậu có đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh, tạo nên những bước phát triển vượt bậc cho chính mình.

Người tuổi Dậu càng về hậu vận Dậu càng vững vàng trên đường công danh, thăng quan tiến chức nhanh như diều gặp gió khiến ai cũng ngưỡng mộ. Trong tuần mới đến, tuổi Dậu sẽ được thần tài ưu ái, nâng đỡ hết lòng thành công viên mãn.

Tuần mới (10/10 - 16/10) là thời kỳ hoàng kim đến với 3 con giáp, bước ra cửa nhặt được vàng ròng, chất đầy của cải, chẳng lo nghèo khó - Ảnh 1
Trong tuần mới đến, tuổi Dậu sẽ được thần tài ưu ái, nâng đỡ hết lòng thành công viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi chỉ rõ, sang tuần mới đến nhờ có sao Tinh Tú chiếu mệnh Tỵ sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Trong thời gian này, nếu tuổi Tỵ đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Tỵ cả đời hưởng vinh hoa phú quý.

Người tuổi Tỵ sinh ra đã mang mệnh phú quý, sung sướng từ trong trứng nước. Chẳng cần lao lực, cũng không cần phải bỏ ra quá nhiều tâm tư tài lộc vẫn chảy vào túi Tý ào ào như thác đổ vào nhà khiến ai cũng ghen tỵ.

Tuần mới (10/10 - 16/10) là thời kỳ hoàng kim đến với 3 con giáp, bước ra cửa nhặt được vàng ròng, chất đầy của cải, chẳng lo nghèo khó - Ảnh 2
Tử vi chỉ rõ, sang tuần mới đến nhờ có sao Tinh Tú chiếu mệnh Tỵ sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp thông minh, tinh tế và khôn khéo trong giao tiếp. Người ta vẫn có câu, khéo ăn khéo nói được cả thiên hạ rất đúng với vận số của con giáp may mắn này. Dù nằm gai nếm mật, khốn khó đủ đường nhưng Mùi vẫn nhanh chóng đổi đời, một bước tự làm đại gia của chính mình khi còn khá trẻ.

Xem tử vi có nói, trong tuần mới đến, tuổi Mùi sẽ trở thành con giáp giàu có hơn người. Mọi kế hoạch kinh doanh đều thành công ngoài mong đợi, mang về lợi nhuận khổng lồ. Kiếm tiền dễ như trở bàn tay, càng về cuối năm càng phát tài là phúc phần trời đã an bài cho Mùi.

Tuần mới (10/10 - 16/10) là thời kỳ hoàng kim đến với 3 con giáp, bước ra cửa nhặt được vàng ròng, chất đầy của cải, chẳng lo nghèo khó - Ảnh 3
Xem tử vi có nói, trong tuần mới đến, tuổi Mùi sẽ trở thành con giáp giàu có hơn người - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong 2 ngày cận kề Rằm tháng 9 (12/9, 13/9), 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tài bạt ngàn, phú quý sung túc, nhận nhiều phúc lành

Trong 2 ngày cận kề Rằm tháng 9 (12/9, 13/9), 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tài bạt ngàn, phú quý sung túc, nhận nhiều phúc lành

Tử vi dự đoán, tỏng 2 ngày kề cận Rằm tháng 9, 3 con giáp may mắn sau đây sẽ có vận may lội ngược dòng, thần tài liên tục ghé thăm cho lộc lá.

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