Ngày mai, bắt đầu ngày 12/9 âm lịch, 3 con giáp may mắn vô kể, trúng số đổi đời, đếm tiền mỏi tay, hứng mưa tài lộc

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 12:31

Tử vi dự đoán, bắt đầu ngày 12/9 âm lịch, những con giáp này sẽ có bứt phá trong sự nghiệp, thăng tiến dễ dàng.

Tuổi Tý

Bắt đầu ngày mai 12/9 âm lịch, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương.

Dù nhận được nhiều cơ hội nhưng con giáp tuổi Tý cũng nên tránh đầu tư một cách tùy tiện. Do làm việc với cường độ cao nên sức khỏe của con giáp này không được tốt lắm. Họ cần chú ý ăn ngủ điều độ, điều chỉnh lịch sinh hoạt của mình sao cho khoa học.

Ngày mai, bắt đầu ngày 12/9 âm lịch, 3 con giáp may mắn vô kể, trúng số đổi đời, đếm tiền mỏi tay, hứng mưa tài lộc - Ảnh 1
Bắt đầu ngày mai 12/9 âm lịch, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán, đúng ngày mai (12/9 âm lịch), con giáp tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Người làm kinh doanh có thể chốt những đơn hàng giá trị lớn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc.

Tuy sự nghiệp có nhiều bước tiến nhưng sức khỏe của người tuổi Mùi trong thời gian này không tốt. Họ dễ bị đau đầu, chóng mặt. Một số người sẽ bị cảm lạnh. Họ cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu thấy gì bất thường thì nên đi khám ngay.

Ngày mai, bắt đầu ngày 12/9 âm lịch, 3 con giáp may mắn vô kể, trúng số đổi đời, đếm tiền mỏi tay, hứng mưa tài lộc - Ảnh 2
Tử vi dự đoán, đúng ngày mai (12/9 âm lịch), con giáp tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bắt đầu ngày 12/9 âm lịch, con giáp tuổi Dậu tràn đầy hứng khởi vì công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tạo điều kiện học tập, làm việc để phát huy khả năng. Rất có thể, họ sẽ nhận được nhiệm vụ, chức vụ mới.

Trong khi đó, những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp với bản thân. Người tuổi Dậu vừa may mắn trong sự nghiệp lại vượng vận đào hoa. Những người còn độc thân sẽ sớm nhận được lời tỏ tình, tình duyên trọn vẹn như mong đợi.

Ngày mai, bắt đầu ngày 12/9 âm lịch, 3 con giáp may mắn vô kể, trúng số đổi đời, đếm tiền mỏi tay, hứng mưa tài lộc - Ảnh 3
Bắt đầu ngày 12/9 âm lịch, con giáp tuổi Dậu tràn đầy hứng khởi vì công việc của họ có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 6 ngày tới (5/10 - 10/10): Rộn ràng niềm vui, 3 con giáp đón nhận nhiều phúc lành, tài khoản nhảy số, trúng vận cực to

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