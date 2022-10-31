Trong tuần lễ trước Rằm tháng 10, 3 con giáp làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng hoa, chạm đến những thành công vang dội.

Tuổi Dần Trong tuần lễ trước Rằm tháng 10, người tuổi Dần có tài vận lên hương, tiền tài dư dả. Những thay đổi khách quan trong công việc mang lại cho Dần nhiều cơ hội thăng tiến. Đây là thời điểm “vàng” trong năm đối với con giáp nên Dần nhất định phải tận dụng triệt để, phất lên làm giàu. Nếu đang có kế hoạch đầu tư kinh doanh, con giáp nên tiến hành ngay bây giờ. Thời vận đang lên, Dần sẽ có một khởi đầu thuận lợi. Tuổi Dần mất nhiều thời gian cho việc hoà hợp với mọi người xung quanh, kết quả không được như mong muốn dễ khiến bản mệnh nản lòng và muốn bỏ cuộc giữa chừng. Song, con giáp này nhanh chóng vực dậy tinh thần và có sự đột phá đáng kể.

Trong tuần lễ trước Rằm tháng 10, người tuổi Dần có tài vận lên hương, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Vào tuần lễ trước Rằm tháng 10, người tuổi Thìn có vận trình lên hương, phát tài phát lộc. Vốn là người nhanh trí lại có quan hệ rộng rãi, con giáp dường như không lúc nào ngơi nghỉ khi liên tiếp có được những mối làm ăn hời, mang về lợi nhuận cực khủng. Thìn phất lên nhanh chóng, xây dựng được cơ ngơi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Về tình duyên, Thìn nên mạnh dạn và rõ ràng hơn trong chuyện tình cảm. Nếu còn độc thân, con giáp có thể gặp được đối tượng hợp ý, hỷ sự tìm đến tận nhà.Đây không phải là thời điểm thích hợp để con giáp này chuyển đổi công việc hay mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh. Ngoài ra, tử vi còn dự báo người tuổi Sửu dễ mắc sai lầm bởi sự chủ quan, cẩu thả trong giai đoạn này.

Vào tuần lễ trước Rằm tháng 10, người tuổi Thìn có vận trình lên hương, phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Người tuổi Mùi ăn nên làm ra, may mắn ngập lối trong tuần lễ trước Rằm tháng 10. Công việc nhờ có quý nhân ra tay giúp sức nên thăng tiến không ngừng, thu nhập ổn định. Trong trường hợp con giáp may mắn này muốn hợp tác kinh doanh thì liến tiêp thắng lớn, lợi nhuận tăng lên không ngừng. Tuy nhiên, sức khỏe của Mùi có dấu hiệu không tốt. Con giáp cần chú ý đến bản thân mình hơn là suốt ngay lao đầu vào công việc. Công việc trong ngày bị ảnh hưởng ít nhiều và bạn khó nhận được kết quả như ý, công sức bỏ ra chưa được đền đáp xứng đáng. Có lẽ bản mệnh cần giữ thái độ nghiêm túc, bình tĩnh, có thể bàn luận trực tiếp với đồng nghiệp để có được phương pháp xử lý thích hợp. Người tuổi Mùi ăn nên làm ra, may mắn ngập lối trong tuần lễ trước Rằm tháng 10 - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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