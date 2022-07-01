Tuần đầu tháng 7/2022: 3 con giáp được trời ban lộc, làm đâu gặt đấy, gánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa, phát tài đón tiền tài như ý

Người tuổi Thìn có nhiều tham vọng, ước mơ, hoài bão lớn và họ sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để biến những giấc mơ đó thành sự thật. Họ cũng là những người có trái tim bao dung, nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác thoát khỏi khó khăn.

Tử vi dự báo, tuần đầu tháng 7/2022, con giáp tuổi Thìn có nhiều cơ hội để làm ăn phát tài, giàu lên nhanh chóng. Với năng lực và tầm nhìn vượt trội, họ có thể tạo ra những bước ngoặt trong sự nghiệp. Nhờ làm việc có tài, có tâm, họ đạt được nhiều thành tựu, thu nhập tăng lên, tận hưởng cuộc sống viên mãn.

Trong 12 con giáp thì người tuổi Tuất chính là con giáp may mắn nhất vũ trụ trong thời gian này dù ai đó khó khăn thì những người tuổi Tuất vẫn vô cùng giàu sang, sung túc dư dả cả một cuộc đời.

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Đúng tuần đầu tiên của tháng 7/2022, những người tuổi Tuất làm gì cũng may mắn dư dả khiến ai cũng ghen tỵ. Trời sinh ra, người tuổi Tuất hiền lành nên đi đâu cũng có người nâng đỡ và họ sẽ lên như diều gặp gió cuộc sống vô cùng giàu có viên mãn không ai sánh bằng.

Càng tới giai đoạn cuối năm thì những người tuổi Tuất càng không có vận hạn cuộc sống vô cùng thăng hoa, phát tài đón tiền tài như ý.

Tuổi Mão

Vận trình của tuổi Mão tháng này có nhiều khởi sắc và ngày càng ổn định hơn. Tháng mới mang tới tin vui về quý nhân trợ giúp, nhờ vậy bản mệnh có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình.

Công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình. Sau những vấp váp ở tháng trước, con giáp này đang dần lấy lại phong độ.

Cát khí còn che chở cho Mão ở phương diện tài chính. Tài vận có chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng mạnh.

Chuyện tình cảm của tuổi Mão đón nhiều tin vui khi nhân duyên tốt lành tự tìm tới. Dù là người có đôi có cặp hay người đang độc thân cũng sẽ trải qua những cung bậc ngọt ngào của tình yêu.

Đây có thể coi là một tháng vượng vận khí với người tuổi Mão ở các phương diện công việc, tiền bạc, tình cảm, song vấn đề sức khỏe lại khiến bạn chưa thể yên tâm. Vấn đề sức khỏe của Mão trong tháng cần phải chú ý nhiều nhất. Con giáp này có dấu hiệu lao lực, dễ ốm vặt, không được điều trị dứt điểm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe về sau.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.