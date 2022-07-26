Tuần cuối tháng 7 đoán định, nhờ Thần Tài ban phúc mà 3 con giáp giàu có vô kể, trúng quả siêu to, quay ngay vào ô may mắn

Tâm linh - Tử vi 26/07/2022 07:39

Dưới đây là những con giáp giàu có được Thần Tài ghé thăm khi bước qua tuần cuối tháng 7, hốt tài hốt lộc trời ban, làm việc gì cũng thuận lợi.

Tuổi Tý

Trong số 12 con giáp, Chuột được chọn và con vật tiên phong, dẫn đầu, bởi vậy những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Hơn nữa, những người tuổi Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn tháo vát của mình.

Tuần cuối tháng 7, tuổi Tý sẽ nhận được khá nhiều tin vui về tiền bạc, công danh. Được Thần Phật ban phát cho sự may mắn nên bạn không còn lâm vào tình cảnh thiếu trước hụt sau. Những người tuổi Tý sẽ là người tiên phong, dẫn dắt tập thể phát triển nên được cấp trên trọng dụng, ưu ái cho vị trí như mong muốn.

Tuần cuối tháng 7 đoán định, nhờ Thần Tài ban phúc mà 3 con giáp giàu có vô kể, trúng quả siêu to, quay ngay vào ô may mắn - Ảnh 1
Tuần cuối tháng 7, tuổi Tý sẽ nhận được khá nhiều tin vui về tiền bạc, công danh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong cuộc đua của 12 con giáp, Trâu là con vật đạt vị trí số hai, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. 

Theo tử vi, đúng tuần cuối tháng 7, Sửu là con giáp giàu có được quý nhân nâng đỡ, tìm được hướng đi đúng cho công việc của mình. Những dự định bạn thực hiện đều mang lại nhiều thành tựu đáng nể, cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn với bạn. Hãy tận dụng cơ hội tốt này để làm việc, thể hiện khả năng. Có thể bạn sẽ được cân nhắc lên vị trí như ý muốn.

Tuần cuối tháng 7 đoán định, nhờ Thần Tài ban phúc mà 3 con giáp giàu có vô kể, trúng quả siêu to, quay ngay vào ô may mắn - Ảnh 2
Theo tử vi, đúng tuần cuối tháng 7, Sửu là con giáp giàu có được quý nhân nâng đỡ, tìm được hướng đi đúng cho công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 12 con giáp, Rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi Rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị.

Khi khó khăn, bạn cũng được giúp đỡ hết sức, không còn lâm vào tình cảnh khó khăn một mình chống đỡ. Được Thần Phật nâng đỡ nên công việc, chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều tin vui, mọi sự đều thuận lợi. Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón nhận nhiều điều bất ngờ chỉ cần bước qua tuần cuối tháng 7 dương lịch.

Tuần cuối tháng 7 đoán định, nhờ Thần Tài ban phúc mà 3 con giáp giàu có vô kể, trúng quả siêu to, quay ngay vào ô may mắn - Ảnh 3
Tuổi Thìn hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón nhận nhiều điều bất ngờ chỉ cần bước qua tuần cuối tháng 7 dương lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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