Tuần cuối cùng của tháng Giêng âm lịch: 3 tuổi ôm trọn lộc trời, đại phú đại quý, bước chân trái hái lộc, vươn tay phải thu tiền

Với người làm công ăn lương, đường sự nghiệp tuy có chút vất vả nhưng thu được nhiều thắng lợi lớn. Tuần này có lợi cho những người tuổi Thân đang làm ăn xa quê hoặc phải đi công tác nhiều. Những người làm trong ngành vận tải cũng khá may mắn.

Thân là con giáp phát tài tuần này nên khởi sắc cả trên phương diện tiền bạc lẫn sự nghiệp. Do có Dịch Mã nâng đỡ nên muốn làm giàu Thân sẽ phải tốn khá nhiều công sức.

Với người làm ăn kinh doanh, Thân hoạt bát, nhanh nhảu nên cũng không lo về chuyện tiền bạc trong tuần này. Thân cứ tự làm tự tiêu, phát huy thế mạnh và chẳng nhờ vả ai nên đỡ được nhiều rắc rối. Nếu muốn kiếm tiền nhiều hơn thì chăm chỉ ngoại gia sẽ có cơ hội.

Cấp trên chắc chắn sẽ dành những lời khen ngợi và những phần thưởng xứng đáng cho những ai cố gắng không ngừng, không nề hà nhiệm vụ khó.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có một tuần đầy triển vọng trên phương diện tài lộc. Bản mệnh có thể thu tiền về đầy tay, thoải mái chi tiêu mà vẫn còn dư dả.

Dù làm việc trên lĩnh vực nào, công việc của Sửu cũng đạt được thành tích nổi bật. Đặc biệt, nhờ cát tinh Thái Dương nâng đỡ, nam mệnh sẽ gặp nhiều may mắn hơn nữ mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Quý nhân sẽ tới bên cạnh Sửu chỉ lối dẫn đường. Chỉ cần bản mệnh biết tận dụng đúng cơ hội và đừng nóng vội trên bước đường phía trước thì mọi chuyện sẽ ổn cả. Người tuổi Sửu năng động nên sẽ được cấp trên yêu quý, dễ có thưởng nóng hoặc tiền hoa hồng.

Thậm chí, có những người còn có cơ may về tiền bạc với khoản “từ trên trời rơi xuống”. Đó có thể là khoản tiền trúng số hoặc trúng thưởng từ một chương trình nào đó. Nhưng dù sao thì Sửu cũng cần tỉnh táo trước những cạm bẫy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có Tử Vi cát tinh nâng đỡ nên sẽ thấy bản thân có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, áp lực trong công việc dần vơi đi mà tiền vẫn sẽ đổ về đầy túi.

Tuần này Dần may mắn tìm được hướng đi đúng đắn cho sự nghiệp của mình. Những người trẻ tuổi biết rõ lợi thế của mình để phát huy nên nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cấp trên.

Ảnh minh họa: Internet

Còn người làm kinh doanh có thêm tệp khách hàng mới ủng hộ nhờ người quen giới thiệu. Mặc dù bận rộn hơn bình thường một chút nhưng sự cố gắng của Dần đem về thành quả đáng mừng.

Vào cuối tuần, Dần có lộc lá liên quan đến lương thưởng, tiền bảo hiểm xã hội hoặc tiền lộc từ khách hàng. Bản mệnh nên trích một phần nhỏ để tự thưởng cho bản thân. Ngoài ra, nhiều cơ hội để Dần tăng thêm thu nhập cũng đang xuất hiện ngay trước mắt.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!