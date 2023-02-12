Quan Thế Âm độ trì xuyên suốt tuần mới (13-19/2): TOP 3 con giáp vạn sự hanh thông, tài lộc đầy tay, đổi vận thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 12/02/2023 07:41

Tử vi dự báo, tuần mới này (13-19/2) là thời điểm may mắn về công việc, tài lộc, thu nhập của 3 con giáp sau đây.

Tuổi Dần

Tuần mới này cũng là một tuần đầy triển vọng với người tuổi Dần trên phương diện tài lộc. Bạn có thể thu tiền về đầy tay, thoải mái chi tiêu mà vẫn còn dư dả. Dù làm việc trên lĩnh vực nào, công việc của bạn cũng đạt được thành tích nổi bật. Đặc biệt, nhờ cát tinh Thái Dương nâng đỡ, nam mệnh sẽ gặp nhiều may mắn hơn nữ mệnh.

Quan Thế Âm độ trì xuyên suốt tuần mới (13-19/2): TOP 3 con giáp vạn sự hanh thông, tài lộc đầy tay, đổi vận thành tỷ phú - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quý nhân sẽ tới bên chỉ lối dẫn đường, chỉ cần bạn biết tận dụng đúng cơ hội và đừng nóng vội trên bước đường phía trước thì mọi chuyện sẽ ổn cả. Tuổi này năng động nên sẽ được cấp trên yêu quý, dễ có thưởng nóng hoặc tiền hoa hồng.

Thậm chí, có những người còn có cơ may về tiền bạc với vài khoản "từ trên trời rơi xuống". Đó có thể là khoản tiền trúng số hoặc trúng thưởng từ một chương trình nào đó. Tuy nhiên, dù sao thì bạn cũng cần tỉnh táo trước những cạm bẫy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Tuổi Tỵ 

Được Quan Thế Âm nâng đỡ nên Tỵ sẽ thấy bản thân có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, áp lực trong công việc dần vơi đi mà tiền vẫn sẽ đổ về đầy túi.

Trong tuần mới này (13-19/2), bạn may mắn tìm được hướng đi đúng đắn cho sự nghiệp của mình. Người trẻ tuổi biết rõ lợi thế của mình để phát huy nên nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cấp trên. 

Quan Thế Âm độ trì xuyên suốt tuần mới (13-19/2): TOP 3 con giáp vạn sự hanh thông, tài lộc đầy tay, đổi vận thành tỷ phú - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người kinh doanh có thêm tệp khách hàng mới ủng hộ nhờ người quen giới thiệu. Dù sẽ bận rộn hơn bình thường một chút, song sự cố gắng của bạn đem về thành quả đáng mừng.

Cuối tuần con giáp phát tài tuần này có lộc lá liên quan đến lương thưởng, tiền bảo hiểm xã hội hoặc tiền lộc từ khách hàng, bạn nên trích một phần nhỏ để tự thưởng cho bản thân. Ngoài ra, nhiều cơ hội để bạn tăng thêm thu nhập cũng đang xuất hiện ngay trước mắt.

Tuổi Mùi

Có thể thấy rằng tuần mới này cũng là một tuần đầy may mắn với người tuổi Mùi. Bạn không nên lo xa vì chuyện gì đến sẽ đến, chỉ cần cố gắng thì không gì là không khắc phục được. Đáng chú ý, nữ mệnh may mắn hơn nam mệnh vì có Thái Âm chiếu mệnh.

Quan Thế Âm độ trì xuyên suốt tuần mới (13-19/2): TOP 3 con giáp vạn sự hanh thông, tài lộc đầy tay, đổi vận thành tỷ phú - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của người làm công ăn lương có dấu hiệu khởi sắc, mọi khúc mắc đều được giải quyết gọn gàng, và bạn chỉ cần chờ đến cuối tuần là sẽ được đón nhận kết quả tốt. Quý nhân xuất hiện cũng sẽ nâng đỡ, giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn, dành về phần thưởng xứng đáng.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn tạo được lòng tin với khách hàng và dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Chính vì vậy, bạn không còn lo lắng trước các đối thủ cạnh tranh, chỉ cần phát huy bản lĩnh thì tiền lúc nào cũng đổ về túi đều đều.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Thần đồng tiên tri nhắc mệnh: Cuối tuần này (11-12/2), top 3 con giáp này gánh lộc trĩu vai, đếm tiền mỏi tay

Thần đồng tiên tri nhắc mệnh: Cuối tuần này (11-12/2), top 3 con giáp này gánh lộc trĩu vai, đếm tiền mỏi tay

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