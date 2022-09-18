Tuần cuối cùng của tháng 8 âm lịch, gió thổi tiền vào túi 3 con giáp, may mắn trải dài bất tận, phúc - lộc- thọ hội tụ đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 18:50

Dụ đoán tuần cuối cùng của tháng 8 âm lịch sẽ là khoảng thời gian mà vận thế của 3 con giáp này khởi sắc mạnh mẽ, tài phú dồi dào, thu nhập tăng cao.

Tuổi Dần

Tuần cuối tháng 8 âm lịch sẽ là thời điểm tuổi Dần khiến mọi người phải ghen tị với những khởi sắc rực rỡ của mình. Được vận may chiếu cố, bản mệnh chẳng còn lo lắng về tình hình tài chính nữa. Mệnh chủ sẽ được cát tinh giúp giải quyết rắc rối, mở ra cơ hội tốt để làm giàu. Người làm kinh doanh càng thêm vượng tài vượng lộc khi việc buôn bán hanh thông, hàng hóa lưu thông thuận lợi.

Vận may đến với tuổi Dần rất tình cờ, cơ hội kiếm tiền không phải ai cũng có thể nhìn thấy và biết cách tận dụng, nhưng hôm nay bản mệnh có thể làm được điều đó. Việc cần làm nhất là tuổi Dần cần phải tỉnh táo quan sát xung quanh, nắm bắt đúng thời cơ và tiến về phía trước, dự kiến là chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi bạn nhất định sẽ tạo dựng được khối tài sản đáng mơ ước. Đường tình duyên của những chú Hổ cũng tốt đẹp chẳng kém. Đào hoa khoe sắc, người độc thân cảm thấy đào hoa đến rất gần, bạn gặp được người hợp duyên hợp ý, chỉ cần chủ động hơn một chút là chắc chắn hạnh phúc sẽ nằm trong tay bạn.

Tuần cuối cùng của tháng 8 âm lịch, gió thổi tiền vào túi 3 con giáp, may mắn trải dài bất tận, phúc - lộc- thọ hội tụ đủ đầy - Ảnh 1
Tuần cuối tháng 8 âm lịch sẽ là thời điểm tuổi Dần khiến mọi người phải ghen tị với những khởi sắc rực rỡ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Xem tử vi 12 con giáp, vận khí của người tuổi Sửu trong tuần cuối cùng của tháng 8 âm lịch sẽ đạt mức đỉnh điểm, tin vui nối tiếp tin vui, công danh tài lộc phát vượng vô cùng. Con giáp này có sự biến động lớn, cơ hội thăng quan tiến chức rộng mở thênh thang. Ngay từ bây giờ, bạn cần xác định mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Công sức và sự nỗ lực bạn bỏ ra chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp trong thời gian sắp tới. Vậy nên đừng vội nản chí mà bỏ cuộc giữa chừng nhé.

Việc hợp tác làm ăn cũng đang diễn ra vô cùng thuận lợi, con giáp này có lộc phát tài. Người tuổi Sửu nếu biết lợi dụng cơ hội lần này để thu lợi về mình thì không cần phải lo lắng về chuyện tương lai. Hãy nhớ rằng, chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, bạn sẽ đạt được những mục tiêu, phần thưởng xứng đáng.

Tuần cuối cùng của tháng 8 âm lịch, gió thổi tiền vào túi 3 con giáp, may mắn trải dài bất tận, phúc - lộc- thọ hội tụ đủ đầy - Ảnh 2
Xem tử vi 12 con giáp, vận khí của người tuổi Sửu trong tuần cuối cùng của tháng 8 âm lịch sẽ đạt mức đỉnh điểm, tin vui nối tiếp tin vui, công danh tài lộc phát vượng vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tuổi Thân là một trong những con giáp may mắn vào tuần cuối tháng 8 âm lịch. Con giáp này cũng đang nhận được sự chiếu cố nồng hậu của thần May Mắn. Hầu hết các phương diện từ công việc, tiền bạc, tình cảm của bản mệnh đều đạt bước tiến đáng mừng.  Bất cứ kế hoạch nào mà con giáp này vạch ra và thực hiện đều có thể sinh lời, đem lại một cuộc sống sung túc, dư dả về vật chất. 

Công việc cũng không có điều gì đáng ngại ở thời điểm này. Bản mệnh khéo léo vận dụng sự thông minh, sáng suốt của mình để giải quyết công việc một cách nhanh gọn và hiệu quả. Mọi việc đi đúng theo sự tính toán của những chú Khỉ khiến bạn rất hài lòng. Chuyện tình cảm cũng tốt đẹp chẳng kém sự nghiệp và tài lộc của con giáp này. Bạn đưa ra những quyết định sáng suốt trong chuyện tình cảm. Những cử chỉ, hành động yêu thương của đối phương như mang lại cho bạn sức mạnh vô hình vậy. 

Tuần cuối cùng của tháng 8 âm lịch, gió thổi tiền vào túi 3 con giáp, may mắn trải dài bất tận, phúc - lộc- thọ hội tụ đủ đầy - Ảnh 3
Tuổi Thân là một trong những con giáp may mắn vào tuần cuối tháng 8 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

5 ngày tới: Thần Tài thương tình, 3 con giáp xoè tay hứng lộc, ôm trọn tiền vàng, may mắn giẫm trúng hố kim cương, thả ga mua đất mua nhà

5 ngày tới: Thần Tài thương tình, 3 con giáp xoè tay hứng lộc, ôm trọn tiền vàng, may mắn giẫm trúng hố kim cương, thả ga mua đất mua nhà

Dự đoán 3 con giáp này đường công danh sự nghiệp của bạn đang rất rộng mở, tiền bạc dồi dào, gặp nhiều may mắn nên càng dễ dàng đạt được những điều mình muốn trong 5 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 8 âm lịch Dự đoán tử vi ngày mai tử vi hôm nay tử vi ngày 23/8 âm lịch 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 11 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 7 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng