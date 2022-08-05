Tử vi tuần thứ 2 của tháng 8 (8/8 - 14/8), xua tan mây mù, cát khí hưng thịnh, 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, may mắn liên miên, cát lộc dư dả, thuận lợi thăng hoa trong sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 18:11

Tử vi tuần thứ 2 của tháng 8 (8/8 - 14/8), 3 con giáp may mắn lấy rổ hứng tiền, cát lộc dư dả, muốn gì được nấy.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong tuần thứ Hai của con giáp vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Con giáp có thể suy tính đến chuyện hoàn thành các kế hoạch trong thời gian này vì tỷ lệ thành công rất cao. Con giáp được khuyên nên giúp đỡ cả những người xung quanh nữa vì có thể trong tương lai họ có thể lại là quý nhân của bạn.

Vận tình duyên lại rộng mở nhờ tam hợp. Người độc thân cần lưu ý càng có nhiều lựa chọn bạn càng cần tỉnh táo hơn. Ngoài ra, bạn đừng lãng phí thời gian cho những đối tượng bạn đã biết sẽ không ở bên mình lâu dài.

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Người tuổi Tý trong tuần thứ Hai của con giáp vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc của người tuổi Sửu trong tuần thứ 2 của tháng 8 diễn ra hanh thông. Con giáp này sẽ gặt hái được kha khá thành tựu trên con đường sự nghiệp nhờ nỗ lực và sự cố gắng không ngừng nghỉ. Bản mệnh có quyền tự hào với những kết quả thu được trong hiện tại. Tài lộc tăng tiến. Bản mệnh không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm tiền nào, dù nhỏ nhặt.

Cát Thần soi chiếu là dấu hiệu cho thấy đường tình duyên của con giáp đang khá vượng. Con giáp này xóa bỏ được những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đó trong mối quan hệ tình cảm.

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Công việc của người tuổi Sửu trong tuần thứ 2 của tháng 8 diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong đón tin vui trong công việc trong tuần thứ 2 của tháng 8. Mọi khó khăn đều được loại bỏ, con đường trải sẵn hoa hồng đang chào đón bạn. Hãy lên kế hoạch cho mọi chiến lược của mình để nắm chắc phần thắng trong tay.

Tuy nhiên, con giáp may mắn này cảm thấy chưa hài lòng với những gì mình đang có, dù thực tế bạn may mắn hơn rất nhiều người rồi. Bản mệnh luôn cố gắng hết mình hoàn thiện bản thân từng ngày nên nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp.

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Người tuổi Mùi trong đón tin vui trong công việc trong tuần thứ 2 của tháng 8 - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

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