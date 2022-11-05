Tử vi tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022): 3 con giáp được 'Hồng Loan chiếu mệnh', may mắn không gì cản nổi, muốn gì có nấy

Tâm linh - Tử vi 05/11/2022 09:17

3 con giáp này được dự báo sẽ khổ tận cam lai, sau cơn mưa trời lại sáng, cuộc sống khó khăn mấy cũng được cải thiện đáng kể trong tuần tới (từ ngày 07-13/11/2022).

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ được xem là một trong những con giáp đặc biệt. Tuổi Tỵ hoặc là có tất cả, hoặc là không có gì, và họ phải thực sự cố gắng rất nhiều để thay đổi cuộc đời của mình.

Đối với những tuổi Tỵ biết nắm bắt thời cơ, họ sẽ tự mình cải thiện được cuộc sống và có khả năng tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình. Tuổi Tỵ là những người khá lận đận về tình duyên lẫn vật chất, tuy nhiên tuần tới (từ ngày 07-13/11/2022), con giáp được thần tài phù hộ nên dù tình duyên không êm đẹp nhưng cuộc sống vật chất sẽ không thiếu thốn.

Mỗi người tuổi Tỵ đều có quý nhân đi theo phù hộ, bất kể họ làm gì cũng đều được chiếu cố và ít người phải rơi vào cảnh đường cùng. Vào khoảng tuổi trung niên trở về sau, tuổi Tỵ có khả năng đầu tư kinh doanh lớn và dễ dàng kiếm được bộn tiền, chỉ cần suy nghĩ kĩ và nắm bắt đúng thời cơ, cuộc sống thịnh vượng sắp tới đang giang tay đón bạn.

Tử vi tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022): 3 con giáp được 'Hồng Loan chiếu mệnh', may mắn không gì cản nổi, muốn gì có nấy - Ảnh 1
Mỗi người tuổi Tỵ đều có quý nhân đi theo phù hộ, bất kể họ làm gì cũng đều được chiếu cố. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Đối với những con giáp tuổi Mùi, trời sinh họ có tinh thần lạc quan, luôn biến mọi thứ phức tạp trở nên đơn giản nhất và giải quyết một cách êm đẹp, vì vậy cuộc đời tuổi Mùi không quá gian truân và cực khổ. Trong cuộc sống này, tuổi Mùi khổ tâm hơn là lo lắng về cơm áo gạo tiền, họ tâm niệm tinh thần mới làm nên tất cả nên họ rất coi trọng đời sống tình cảm.

Chỉ cần vui vẻ, an nhiên thì mọi thứ tốt đẹp sẽ tự động đến. Có thể nói tuần tới (từ ngày 07-13/11/2022), tuổi Mùi là một trong những con giáp được thần tài chiếu cố nhiều nhất, tuy họ không được ban cho nhiều tài sản nhưng ít nhất tuổi Mùi không bao giờ phải lo lắng thiếu tiền. Nếu bản thân không có, tuổi Mùi cũng sẽ được những người xung quanh giúp đỡ và tạo điều kiện để họ không phải sống trong vất vả, cực khổ.

Tuổi Dần

Tuổi Dần vốn dĩ là những người có tham vọng và muốn cuộc sống thịnh vượng và giàu có. Tuy nhiên, họ ít khi nào được toại nguyện những điều đó.

Trên thực tế, tuổi Dần không mang số mệnh nghèo khổ, họ luôn được trời ban phước lành và phúc đức, nên dù không giàu có nứt tường đổ vách nhưng cũng không phải chật vật lo cơm áo gạo tiền. Hầu hết những người tuổi Dần có cuộc sống khá sung túc và êm đềm, bất kể họ được sinh ra trong gia đình như thế nào.

Nhìn chung tuần tới (từ ngày 07-13/11/2022), số mệnh của tuổi Dần không mấy gian truân, họ làm gì cũng sẽ được thần tài chiếu cố, không nhiều thì ít, nhưng tuyệt đối là có của ăn của để. Bên cạnh đó, với bản tính mạnh mẽ và kiên cường, tuổi Dần thừa khả năng gìn giữ những gì vốn thuộc về mình và bảo vệ tới cùng.

 

  

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

3 con giáp sướng nhất thiên hạ, tài lộc chạm đỉnh của chóp, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo trong 3 ngày tới (5,6,7/11/2022)

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