Tử vi tuần mới từ 18/3 đến 24/3, 3 con giáp của cải đầy nhà, phúc lộc song hành, thăng quan phát tài, đổi đời ngoạn mục

Tuổi Dậu tìm được tiếng nói chung với đồng nghiệp, đối tác. Nhờ có sức mạnh đội nhóm mà nhiều người có được những ý tưởng táo bạo để cùng đưa vào áp dụng cho thực tế và nhận thấy những thay đổi tích cực.

Tuần mới từ 18/3 đến 24/3 có dấu hiệu tốt cho việc cải thiện tài chính của bản mệnh. Bản mệnh có thể duy trì tốt các nguồn thu như hiện tại đã là xuất sắc hơn rất nhiều so với trước đây, đáng để ăn mừng để bản mệnh có thêm động lực phát huy trong thời gian tới.

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vốn là con giáp thông minh và có phần tham vọng, tuổi Mùi không ngại “lăn xả”, cố gắng tìm kiếm cơ hội tiến thân hoặc tạo ra tiền của bằng chính khả năng của mình. Vì luôn là người nhiệt huyết và hết lòng trong công việc nên Mùi được đồng nghiệp và cấp trên tin tưởng, giao cho những dự án mới để “mở mang” bản thân. Có được sự tin tưởng, sự nghiệp của bạn ngày càng khởi sắc, tuy nhiên hãy chú ý, sẽ có tiểu nhân bên cạnh.

Tài lộc của tuổi Mùi khá vượng sắc khi bước qua đêm nay. Con giáp này dù thuộc lĩnh vực, ngành nghề nào cũng sẽ kiếm tiền rất mát tay, lợi nhuận từ cả nguồn thu nhập chính và phụ đều nhiều không kể được. Mùi có thể tiết kiệm để mua ngay căn nhà mà bấy lâu nay bạn mơ ước để yên bề gia thất.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.