Tử vi tuần mới của 12 con giáp (28/03-3/04): Tuổi Tý tài lộc NHƯ Ý, tuổi Thìn PHÁT TÀI LỚN, tuổi Ngọ đứng lên SAU VẤP NGÃ

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 28/3 đến 3/4/2022 sự nghiệp của người tuổi Tý không được như ý muốn. Có thể đầu tuần, dưới sự giúp sức của Chính Quan, bạn sẽ nhận được sự chú ý của cấp trên đấy, nhưng bạn cũng đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người. Thiên Quan và Thương Quan cảnh báo trước nhiều khó khăn mà bạn có thể gặp phải.

Ngược lại, trên phương diện tài lộc, bạn lại gặp được khá nhiều điều như ý. Nhất là với người làm ăn, kể từ giữa tuần trở đi, bạn tìm được nhiều cơ hội làm giàu. Cuối tuần là thời điểm mọi sự cố gắng của bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Thậm chí có một số người còn phát tài dựa vào may mắn.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 28/3 đến 3/4/2022 sự nghiệp của người tuổi Tý không được như ý muốn.

Chuyện tình cảm của tuổi Tý có tốt có xấu, vì thế mà bản mệnh cần chú ý cách cư xử của mình. Khi vợ chồng có mâu thuẫn, xích mích, bạn chớ có những hành động làm tổn thương nửa kia. Hãy bình tĩnh trò chuyện rồi đâu khắc có đó, thậm chí đôi bên sẽ càng thêm hiểu và quý trọng nhau hơn.

Thái Âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân vẫn có điểm sáng, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nên giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc bạn chứ không nên tiếp tục ngó lơ như vậy.

Tuổi Sửu từ ngày 28/3 đến 3/4/2022

Tử vi tuần mới, sự nghiệp của người tuổi Sửu trong tuần này có trắc trở nhưng cũng có ngọt ngào. Thời điểm đầu tuần, do Thương Quan cũng như Kiếp Tài và Tỷ Kiên tác động, bạn dễ bị cô lập vì mâu thuẫn với cấp trên, tranh chấp với đồng nghiệp. Tuy nhiên, nếu con đường bạn đang đi là đúng đắn thì đến cuối tuần, mọi người sẽ phải nhìn bạn bằng con mắt khác xưa.

Cơ hội kiếm tiền của bạn không có nhiều trong tuần này, bạn vẫn cần thêm thời gian để tiếp tục cố gắng mới mong nhận lại được thành quả. Thực Thần xuất hiện vào đầu tuần cho thấy những người làm nghề tự do có thể nhận được một khoản tiền lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Sao Dịch Mã chiếu mệnh khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình.

Việc quá vượng đào hoa không tốt với những ai đã có đôi có cặp. Sự ghen tuông khiến các cặp đôi thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn, thậm chí là hiểu lầm nhau. Để hạn chế tình trạng này thì việc đầu tiên bạn nên làm là giữ khoảng cách với người khác giới.

Tuổi Dần từ ngày 28/3 đến 3/4/2022

Sự nghiệp của bản mệnh phát triển khá ổn định trong tuần lễ này, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần. Thiên Ấn và Chính Ấn cho thấy đây chính là lúc để bạn khẳng định bản thân, gây ấn tượng cho người làm lãnh đạo. Bạn có thể đạt tới một vị trí cao dựa vào sức của chính mình.

Tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu tăng tiến nhanh chóng vào cuối tuần. Vì vậy, trên thực tế, tuần này có thể là một tuần vất vả không ngơi nghỉ của bạn đấy. Tuy nhiên, đến khi cầm được đồng tiền trên tay, bạn sẽ thấy rằng những gì mình đã đánh đổi là hoàn toàn xứng đáng.

Sự nghiệp của bản mệnh tuổi Sửu phát triển khá ổn định trong tuần lễ này, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần.

Chuyện tình cảm không quá yên ấm nhưng có dấu hiệu cải thiện vào cuối tuần. Trải qua nhiều trắc trở, hai người đã dần tìm được cách dung hòa và bao dung cho nhau. Tương lai, đôi bên sẽ ngày càng trân trọng nhau hơn nữa.

Nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. Chớ nên chần chừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai.

Tuổi Mão từ ngày 28/3 đến 3/4/2022

Tử vi 12 con giáp cho rằng sự nghiệp của người tuổi Mão về cơ bản là tốt trong suốt tuần này. Nhờ có Chính Ấn nâng đỡ, bạn tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân. Tinh thần làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm cũng là một điểm cộng nếu lãnh đạo có ý định cất nhắc cho bạn. Tuy nhiên, dù công việc có thuận lợi thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo, kẻo đắc tội với kẻ tiểu nhân lúc nào không hay.

Bản mệnh làm ăn tương đối ổn định vào tuần này, song cuối tuần thì cơ hội làm ăn sẽ đến với bạn nhiều hơn. Người làm công ăn lương có thể được nhận một khoản thưởng nóng, trong khi đó những người làm chăm chỉ làm thêm cũng sẽ tìm được nhiều mối hợp tác đáng tin cậy.

Trong chuyện tình cảm những cãi vã, bất đồng thường xuyên xảy đến đối với bản mệnh trong khoảng thời gian đầu tuần. Đừng tạo ra cho đối phương những vết thương khó có thể chữa lành. Dù có nóng nảy đến mấy, bạn cũng cần hết sức kiềm chế những cảm xúc tiêu cực của bản thân.

Thái Tuế khuyên bạn nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần ra khỏi nhà... Trước khi rời nhà, bạn nên có cách ăn mặc và bảo vệ bản thân phù hợp, đồng thời đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn, giảm bớt những ảnh hưởng xấu.

Tuổi Thìn từ ngày 28/3 đến 3/4/2022

Xem tử vi tuần này từ ngày 28/3 đến 3/4/2022 của 12 con giáp, tuần này là một tuần vô cùng may mắn đối với người tuổi Thìn. Mọi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến ai cũng phải nghiêng mình thán phục.

Người làm công ăn lương tìm ra hướng đi mới trong công việc giúp cải thiện hiệu suất, không những thế, bạn còn sẵn sàng chia sẻ bí quyết với mọi người xung quanh. Cuối tuần chính là thời điểm bạn thu hoạch trái ngọt.

Xem tử vi tuần này từ ngày 28/3 đến 3/4/2022 của 12 con giáp, tuần này là một tuần vô cùng may mắn đối với người tuổi Thìn.

Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp.

Đây chính là động lực để con giáp phát tài tuần này tiếp tục vươn lên nhanh chóng hơn nữa trong tương lai.

Tuổi Tị từ ngày 28/3 đến 3/4/2022

Tuần này phương diện tình cảm của người tuổi Tị đạt được những bước tiến đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là trong khoảng thời gian giữa tuần. Bạn được nhiều người săn đón và cũng luôn mở lòng nên bạn sẽ nhanh chóng kết đôi với một ai đó.

Sự nghiệp của bản mệnh phát triển không mấy ổn định trong tuần này. Có nhiều khi bạn tưởng mình đang thuận lợi nhưng lại có rắc rối bất ngờ xảy đến. Cũng có lúc bạn thất vọng vì gặp khó khăn, nhưng ngay sau đó lại được người trợ giúp. Vì thế, thời điểm này, bạn cần giữ trạng thái tinh thần ổn định, “thắng không kiêu bại không nản”.

Vận trình tài lộc không có nhiều điểm sáng. Cả tuần này bạn sẽ phải làm việc tương đối vất vả mới mong nhận lại được một phần thành quả. Thiên Tài cho thấy một vài người có thể có may mắn trúng thưởng, trúng số nhưng khoản tiền không đáng là bao, không thể dựa dẫm vào số tiền đó.

Sao Thiên Cẩu chiếu mệnh chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Tuổi Ngọ từ ngày 28/3 đến 3/4/2022

Tử vi tuần mới tuổi Ngọ phải vươn lên khắc phục được khó khăn mới mong khẳng định giá trị bản thân mình. Kiếp Tài và Tỷ Kiên sẽ mang đến cho bạn nhiều rắc rối bởi bạn chưa thực sự biết cách hài hòa với đồng nghiệp.

Tuy nhiên, điểm mạnh của bản mệnh vẫn có nhiều cơ hội được cấp trên trọng dụng. Thiên Đức cát tinh cho thấy chỉ cần bạn biết đâu là thời điểm cần khẳng định bản thân thì chắc hẳn, chuyện thăng tiến là hoàn toàn có thể.

Tử vi tuần mới tuổi Ngọ phải vươn lên khắc phục được khó khăn mới mong khẳng định giá trị bản thân mình.

Tình hình tài chính không có nhiều điểm sáng trong tuần này, đặc biệt là với người làm đầu tư, kinh doanh. Vì vậy, bạn chớ nên vội vã đưa ra quyết định đầu tư, bởi rất có thể đấy là cái bẫy giăng sẵn để bạn đặt chân vào nếu mù quáng. Hãy bình tĩnh chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn.

Chuyện tình cảm của tuổi Ngọ có những bước chuyển biến tích cực và rực rỡ nhất vào khoảng thời gian giữa tuần. Bạn và người ấy có những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Dù có khó khăn xảy ra, đôi bên cũng thường xuyên trò chuyện và sẻ chia.

Tuổi Mùi từ ngày 28/3 đến 3/4/2022

Người tuổi Mùi gặp được nhiều điều may mắn trong sự nghiệp vào tuần này. Quý nhân xuất hiện cho thể chỉ cho bạn một hướng phát triển mới nhanh chóng hơn.Trong khi đó, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh cũng sẵn sàng tạo điều kiện để bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khi hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, bạn sẽ nhận được tiền thưởng nóng hoặc tiền hoa hồng tương xứng.

Với người làm ăn, phương diện tài lộc có dấu hiệu khởi sắc vào cuối tuần bởi các khoản đầu tư trước đó của bạn đã dần thu được lợi nhuận.

Hãy tin tưởng hơn nữa vào định hướng của mình và thử dấn bước thực hiện những kế hoạch mà mình đã vạch sẵn. Khi dũng cảm thử sức, bạn mới biết được tiềm năng của mình đến đâu.

Tuổi Thân từ ngày 28/3 đến 3/4/2022

Những người tuổi Thân làm công ăn lương phải đối diện với đủ loại thử thách trong tuần này, vì vậy bạn chớ nên đầu hàng nghịch cảnh. Hãy bình tĩnh khi giải quyết khó khăn bởi mọi chuyện đâu rồi sẽ có đó, sự căng thẳng chỉ khiến tất cả thêm phần rắc rối mà thôi.

Ngược lại, người làm đầu tư, kinh doanh có cơ hội phát tài ngay từ đầu tuần. Thiên Tài và Thực Thần cho thấy cơ hội làm ăn đến với bạn tới tấp, bạn chỉ cần bình tĩnh và lựa chọn xem đâu là cơ hội phù hợp với khả năng của mình.

Những người tuổi Thân làm công ăn lương phải đối diện với đủ loại thử thách trong tuần này, vì vậy bạn chớ nên đầu hàng nghịch cảnh.

Chuyện tình cảm có vui và có buồn, bạn cần trân trọng hơn những phút giây ở bên người ấy. Hai người không tránh khỏi những khi mâu thuẫn, nhưng quan trọng là đôi bên sẽ khắc phục điểm khác biệt ấy như thế nào. Chớ hành động nóng nảy theo cảm xúc nhất thời của mình.

Sao Tử Vi hứa hẹn sẽ mang lại may mắn hơn cho người tuổi này. Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, thách thức hoàn cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới.

Tuổi Dậu từ ngày 28/3 đến 3/4/2022

Tử vi tuần mới cho thấy, đầu tuần người có đôi có cặp rất hòa hợp với nửa kia, nhưng sau đó mâu thuẫn lại nhanh chóng nảy sinh. Có thể là hai người đều chưa đủ tin tưởng nhau nên mới dễ tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Đôi bên cần trò chuyện tâm sự với nhau nhiều hơn.

Tình hình tài lộc của người tuổi Dậu chủ yếu rực rỡ vào đầu tuần và giữa tuần. Thực Thần cho thấy bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức của mình. Bên cạnh đó, người làm đầu tư, kinh doanh cũng có thể tìm hiểu được những đối tác đáng tin cậy.

Tuy nhiên, sự nghiệp của bản mệnh chưa chắc đã được thuận lợi như thế. Thương Quan và Kiếp Tài xuất hiện mang lại cho bạn nhiều điều phiền phức. Tuần này, tốt nhất là bạn không nên mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp, có chuyện gì thì nên bình tĩnh thảo luận với nhau.

Trên phương diện chi tiêu, Đại Hao lại cho thấy bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý, không nên thích gì mua nấy, tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm đến đồng lương của mình. Bạn không nên vung tiền để bằng được người này người khác, mà nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai.

Tuổi Tuất từ ngày 28/3 đến 3/4/2022

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, người tuổi Tuất có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón chờ một tuần cực kì may mắn. Phương diện sự nghiệp của bản mệnh có những tiến triển tích cực.

Thái độ chăm chỉ, cầu tiến của bạn gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh, lãnh đạo sẵn sàng giao cho bạn những trọng trách để tạo bước đà thăng tiến.

Phương diện tài lộc có nhiều tin vui vào khoảng thời gian cuối tuần. Bạn là người đi tiên phong nên luôn nắm bắt cơ hội sớm, thu được khoản lãi lời thuận lợi hơn nhiều so với người khác. Hãy tiếp tục tích cực rèn luyện và phấn đấu, bạn sẽ còn tiến xa hơn được nữa trong tương lai.

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, người tuổi Tuất có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón chờ một tuần cực kì may mắn.

Tuy nhiên, trên phương diện chi tiêu, bản mệnh nên mua sắm có chừng mực hơn. Cho dù túi tiền của bạn có đang rủng rỉnh đi chăng nữa cũng hạn chế mua bán chạy theo số đông, vì như vậy rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của.

Chuyện tình cảm cũng ngày càng khởi sắc khi người độc thân đã bước ra khỏi cái bóng của quá khứ và đón nhận tình cảm của những người chân thành với mình. Qua quá trình trò chuyện, tìm hiểu, nếu cảm thấy hợp nhau, hai người có thể tính tới chuyện xa xôi hơn.

Tuổi Hợi từ ngày 28/3 đến 3/4/2022

Sự nghiệp của người tuổi Hợi về cơ bản là bình ổn trong tuần này. Bạn vẫn sẽ vướng phải sự cạnh tranh của đồng nghiệp dưới tác động của Thiên Quan và Tỷ Kiên, nhưng sự cạnh tranh đó là cần thiết nếu bạn muốn vươn lên khẳng định bản thân.

Tuy nhiên, dù cạnh tranh dưới hình thức nào đi chăng nữa, bản mệnh vẫn cần phải chú ý cách hành xử của mình, tránh mang lại cho người khác ấn tượng xấu. Nếu đạt được thành tích tốt mà lại không được lòng lãnh đạo thì bạn vẫn khó có thể được cất nhắc.

Người thứ ba có thể xuất hiện xen vào giữa mối quan hệ vợ chồng của bạn và người ấy trong tuần này. Để tránh tình cảm rạn nứt, hai người cần trò chuyện, trao đổi thẳng thắn với nhau, chớ nên giấu giếm bất cứ điều gì. Cùng với đó, đôi bên cũng cần phải tin tưởng vào nhau hơn.

Bên cạnh việc mạnh mẽ không ngừng tiến về phía trước, bạn cần chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận mình. Ngũ Quỷ chiếu mệnh cho thấy đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho con đường làm ăn của bạn, khiến bạn khó có thể kiếm được tiền lời lãi. Cùng với đó, bản mệnh cũng cần quan tâm đến tình hình sức khỏe trong tuần này.

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo.