Tử vi tuần mới của 12 con giáp (18/11 - 24/11): Tuổi Tỵ, Thìn rung đùi hốt bạc, Dần, Dậu bị hung vận đeo bám, tiền mất tật mang

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 8/11 đến 24/11/2019 ta thấy, Tý sẽ có tuần mới với khá nhiều may mắn trong công việc. Tình tiền viên mãn, hỷ sự ập vào nhà tới tấp khiến­ Tý muốn nghèo cũng không được.

Đừng dại đi xem bói, bởi chỉ cần đọc tử vi tuần mới của 12 con giáp (18/11 - 24/11) bạn đã biết ngay vận trình tài lộc, tình duyên của mình.

Sửu hiền lành, chăm chỉ lại khéo léo trong ứng xử hàng ngày nên được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Thế nên, dù tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu hãm hại Sửu vẫn bình yên vượt qua tất cả.

Xem tử vi tuần mới cho thấy, Sửu sẽ có 7 ngày phía trước khá thăng trầm. Thay vì vung tay đầu tư, Sửu cần bình tĩnh trước mọi khoản chi kẻo tiền mất tật mang, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Tuổi Dần

Bị hung vận đeo bám nên Dần sẽ có tử vi tuần mới không mấy suôn sẻ. Công việc trì trệ, liên tục gặp phải tai bay vạ gió khiến Dần phải căng não để giải quyết những khúc mắc.

Hãy cứ bình tĩnh để vượt qua sóng gió, chiến thắng nghịch cảnh rồi Dần sẽ lại đón may mắn vào nhà, tiền chui vào ví.

Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Mão cũng sẽ có vận tài lộc đỏ chót như son - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới từ ngày 18/11 đến 24/11/2019 của 12 con giáp chỉ rõ, vận trình của Mão sẽ chuyển biến tích cực. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Mão cũng sẽ có vận tài lộc đỏ chót như son, đếm tiền sái tay.

Tuy nhiên, Mão đừng cả nể hay vội vàng trước mọi quyết định kẻo vận trình sa sút, tiền của đội nón ra đi chỉ trong phút chốc.

Tuổi Thìn

Sách tử vi con giáp có nói, vận tài lộc của người tuổi Thìn khá hanh thông ở những ngày đầu tuần. Chỉ cần biết cách nắm bắt thời cơ, tin vào chính mình con giáp giàu có này ắt đại cát đại lợi, quơ tay là có tiền.

Thìn đừng vội ngủ quên trên chiến thẳng, bởi càng nỗ lực bạn càng gặt hái thành công vang dội.

Tuổi Tỵ

Tình duyên nở rộ giúp Tỵ có tuần mới hạnh phúc viên mãn bên một nửa của mình. Cuối tuần này Tỵ và một nửa sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn với chuyến du lịch đáng nhớ.

Hơn cả, thành công trong sự nghiệp, tiền bạc về tay còn giúp Tỵ ăn nên làm ra, đổi đời ngoạn mục.

Hãy cứ kiên trì theo đuổi đam mê, cống hiến hết mình Ngọ ắt nằm ngửa mà ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Từ ngày 18/11 đến 24/11/2019, Ngọ sẽ gặp khá nhiều may mắn trong sự nghiệp. Không chỉ có cơ hội thăng chức tăng lương, con giáp giàu có này còn quơ tay là có tiền, tha hồ thụ lộc.

Hãy cứ kiên trì theo đuổi đam mê, cống hiến hết mình Ngọ ắt nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc.

Tuổi Mùi

Vận tài lộc của người tuổi Mùi sẽ có khá nhiều bất ổn trong tử vi tuần mới. Càng về cuối tuần tài chính càng hao hụt, công việc sa sút khiến Mùi mệt mỏi, căng thẳng vô cùng.

Mùi cần thận trọng, tỉnh táo trong những quyết định liên quan đến tài chính kẻo hung tinh sẽ khiến bạn phải thất thoát tiền bạc.

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, thông minh lại có gan làm giàu nên dù sinh ra trong nghèo khó hay giàu có Thân vẫn có hầu bao rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy. Tháng 11/2019 là năm mang lại nhiều may mắn cho con giáp này, nhất là tuần thứ ba của tháng.

Được thần tài nâng đỡ, quý nhân tương trợ Thân sẽ làm đâu thắng đó, chẳng cần nhọc công vẫn tha hồ ung dung đếm tiền.

Dậu cần cẩn trọng kẻo số mệnh càng bất trắc vào cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu sẽ có tuần mới khá ảm đạm với hung tinh đeo bám, kẻ xấu hãm hại. Dù chăm chỉ làm việc, cống hiến hết mình nhưng con giáp này lại bị tiểu nhân cướp công, chẳng nhận được chút thành quả nào.

Tiền mất tật mang, vận xui đeo bám sẽ khiến Dậu phải nếm trải không ít thua thiệt. Vậy nên, Dậu cần cẩn trọng kẻo số mệnh càng bất trắc vào cuối tuần.

Tửuổi Tuất

Từ ngày 18/11 đến 24/11/2019, Tuất sẽ gặt hái khá nhiều thành công trong sự nghiệp. Họ được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng nên làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Càng về cuối tuần con giáp này càng phát huy được ưu thế của mình, một bước thăng hoa khiến ai cũng nể trọng.

Tuổi Hợi

Cả nguồn thu nhập chính lẫn phụ của Hợi đều tăng tiến đáng kể. Họ kiếm tiền cực đỉnh, mọi khoản đầu tư đều sinh lời nên két lúc nào cũng cht cứng.

Càng về cuối tuần Hợi càng vượng vận tài lộc, sung sướng như tiên. Tình duyên của con giáp này cũng hạnh phúc ấm êm, ai thấy cũng hờn.

* Thông tin trong bài viết mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!