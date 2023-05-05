Tử vi tuần mới (7/5 đến 13/5): Top 3 con giáp 'QUA CƠN BĨ CỰC', tài lộc dồi dào, tiền bạc bao la thoải mái tiêu pha không phải nghĩ

Tâm linh - Tử vi 05/05/2023 21:37

Tử vi tuần mới nhiều biến động.

Tử vi tuổi Mão

Tuần mới tuổi Mão gặp ngày Tam Hợp nên vận trình công việc diễn ra hết sức thuận lợi. Công danh sự nghiệp có bước phát triển mới. Lại có sự đồng hành của quý nhân, con giáp này dù gặp khó khăn cũng sẽ có người nâng đỡ, hỗ trợ vượt mọi sóng gió.

Tử vi tuần mới (7/5 đến 13/5): Top 3 con giáp 'QUA CƠN BĨ CỰC', tài lộc dồi dào, tiền bạc bao la thoải mái tiêu pha không phải nghĩ - Ảnh 1
Tuần mới tuổi Mão gặp ngày Tam Hợp nên vận trình công việc diễn ra hết sức thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ của Mão cũng đang trong trạng thái hài hòa, hợp tác làm ăn thuận buồm xuôi gió nên tài lộc khá dồi dào. Đây là ngày rất thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng, gặp gỡ, làm quen với những khách hàng tiềm năng mới. 

Lại thêm Thủy sinh Mộc giúp bản mệnh đạt được thành công trong việc gắn kết tình cảm gia đình, tạo bầu không khí đầm ấm ngập tràn tiếng cười. Với người độc thân, có vẻ như bạn đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ và cảm thấy rất hài lòng về chuyện đó nên sẽ chưa nghĩ tới việc hẹn hò hay kết hôn.

Tử vi tuổi Thìn 

Tử vi tuần mới đánh giá tuổi Thìn con đường sự nghiệp ổn định. Bên cạnh việc tập trung phát huy thế mạnh của mình thì người tuổi này hãy chú trọng trong các mối quan hệ xã giao. Nếu có kẻ bôi nhọ uy tín, danh dự thì bản mệnh hãy dùng hành động thực tiễn để chứng minh sự trong sạch của bản thân.  

Tử vi tuần mới (7/5 đến 13/5): Top 3 con giáp 'QUA CƠN BĨ CỰC', tài lộc dồi dào, tiền bạc bao la thoải mái tiêu pha không phải nghĩ - Ảnh 2
Tử vi tuần mới đánh giá tuổi Thìn con đường sự nghiệp ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc không có nhiều biến động. Trong những ngày này, con giáp này không nên nóng vội dốc tiền vào việc đầu tư liều lĩnh mà hãy bình tĩnh quan sát tình hình để tránh “tiền không cánh mà bay”. Trái lại chỉ cần ngồi đấy sẽ có một mối lợi lộc rơi xuống đầu.

Tình cảm: Vận trình tình cảm đón nhận nhiều tin vui. Thìn Dần tương hội giúp cho bạn và người ấy gặp khá nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Cả hai luôn dành cho nhau những cảm xúc chân thành và sự trân trọng đối với đối phương. 

Tử vi tuổi Dần

Tử vi tuổi Dần tuần tới trong 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận trình tuần mới dễ đổi việc, bạn chọn cuộc sống làm việc tự do và tự chủ.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần thay đổi công việc mới, làm việc tự do giúp bạn có nhiều ý tưởng mới, thú vị gửi đến đối tác.

Tử vi tuần mới (7/5 đến 13/5): Top 3 con giáp 'QUA CƠN BĨ CỰC', tài lộc dồi dào, tiền bạc bao la thoải mái tiêu pha không phải nghĩ - Ảnh 3
Tiền tài không có thất thoát, tiền từ nhiều dự án cá nhân thu về số tiền lớn - Ảnh minh họa: Internet
 

Tình duyên: Người tuổi Dần đã chọn đúng người bên cạnh, dù cho bạn tức giận, hay hờn dỗi người ấy vẫn luôn ở cạnh.

Tài lộc: Tiền tài không có thất thoát, tiền từ nhiều dự án cá nhân thu về số tiền lớn. 

Sức khỏe: Cân nặng của bạn đang tăng lên, sau thời gian tập luyện và ăn uống đủ chất.

 ***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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