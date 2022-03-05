Tử vi tuần mới (7/3 - 13/3), Thần Tài phát tiền, quý nhân phù trợ, 3 con giáp vận trình bứt phá, công danh thăng hoa, vàng bạc đầy nhà giàu không kể xiết

Tử vi tuần mới (7/3 - 13/3), 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, có được nhiều cơ hội thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp.

Tuổi Sửu Người tuổi Sửu đón nhận nhiều vận may trong tuần mới. Con giáp may mắn hoàn thành xuất sắc công việc được giao, nhận được sự tin tưởng của cấp trên, đồng nghiệp. Tình hình tài chính của Sửu từ đây cũng thuận lợi hơn. Con giáp thu nhập ổn định có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Tuy nhiên, Sửu cũng đừng vì thế mà lười biếng mà hãy tích cực làm ăn để tiền đẻ ra tiền. Đường tình duyên khởi sắc thấy rõ. Người độc thân không lâu nữa sẽ tìm được người có người phù hợp, xây dựng được mối quan hệ lâu bền.

Người tuổi Sửu đón nhận nhiều vận may trong tuần mớ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Người tuổi Thân trong tuần mới có nhiều may mắn. Các mục tiêu đề ra mau chóng được con giáp chinh phục trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Thêm nữa, có cát thần này ở bên hỗ trợ, con giáp dù gặp khó khăn cũng nhất định vượt qua dễ dàng, thu về nhiều tài lộc. Con giáp nhất định không được bỏ lỡ để phất lên giàu sang. Vận trình tình cảm êm ấm, hạnh phúc. Cuộc sống vợ chồng luôn được ấm êm, hạnh phúc trở thành mơ ước của không ít người.

Người tuổi Thân trong tuần mới có nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Người tuổi Tỵ trải quan tuần tiếp theo êm đềm, thư thả. Người làm công ăn lương nhờ có quý nhân nâng đỡ nên con giáp này định hướng được đam mê của mình và biết cách chinh phục nó. Còn nếu là người kinh doanh, con giáp ký kết được những hợp đồng lơ, có nguồn thu nhập dồi dào. Đây là lúc tuổi này nên dành tâm sức để khẳng định năng lực của mình, cơ hội thăng tiến sẽ vô cùng rộng mở. Chuyện tình cảm của con giáp này và nửa kia luôn nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người. Sau bao nhiêu sóng gió, cả hai đã dần thấu hiện và bao dung với nhau hơn. Người tuổi Tỵ trải quan tuần tiếp theo êm đềm, thư thả - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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