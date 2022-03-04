Thần tài quay lưng, 3 con giáp vận trình tụt dốc, sự nghiệp lao đao, con đường tài lộc bị mây mù che kín trong 10 ngày tới

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp xui xẻo vận trình đen đuổi, sự nghiệp bấp bên, đứng trước nguy cơ thiếu hụt, nợ nần.

Tuổi Mùi Người tuổi Mùi vướng phải nhiều trắc trở trong 10 ngày tới. Tài chính của con giáp đang có dấu hiệu lâm nguy. Mùi nên suy nghĩ và hành động thật thận trọng, không nên vì những món lợi trước mắt mà đánh đổi cả sự nghiệp. Để tránh những rắc rối, bản mệnh cũng không nên cho vay mượn tiền bạc vì nhiều khả năng sẽ không thể đòi lại được mà con mất đi giao tình trước đó. Sức khỏe của con giáp có chuyển biến xấu nhất là những ai ốm bệnh thì sẽ mất khá nhiều thời gian để phục hồi. Bạn nên thay đổi cách sinh hoạt để có cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Người tuổi Mùi vướng phải nhiều trắc trở trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ trong 10 ngày tới vận trình u ám. Tuy đã cố gắng tránh chuyện thị phi nhưng con giáp vẫn bị vướng vào một vài rắc rối không đáng có. Sau những thành công vang dội, những kẻ xấu đang ganh ghét, đố kị muốn hãm hại bản mệnh. Con giáp được khuyên là cần cẩn thận giữ mình, tránh xa tai họa. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, mọi thứ sẽ trở lại tốt đẹp ngay thôi. Thời gian này có nhiều điều kiện không tốt cho sức khỏe của bản mệnh, bạn dễ bị ốm vì nhiều lý do, con giáp hãy quan tâm hơn tới bản thân mình.

Người tuổi Ngọ trong 10 ngày tới vận trình u ám - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Người tuổi Hợi trong 10 ngày tới đón nhận những tin đáng buồn. Con giáp xui xẻo làm việc không chuyên tâm nên có nhiều sai sót vào thứ Bảy này. Tinh thần của con giáp ngày càng đi xuống, bản mệnh mất dần lòng tin của cấp trên và có nguy cơ bị thay thế. Thời vận ảm đạm, con giáp cần nhanh chóng lấy lại phong độ, ứng phó với giông bão phía trước. Con đường tài lộc của Hợi cũng không được suôn sẻ. Con giáp chưa thể phất lên ngay được mà phải chờ thêm một thời gian nữa. Người tuổi Hợi trong 10 ngày tới đón nhận những tin đáng buồn - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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