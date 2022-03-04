Tử vi 10 ngày tới ( 5/3 - 14/3), được trời ban lộc, 3 con giáp tài vận thăng hoa, tình duyên rực rỡ, vận trình vượng phát, tha hồ thu vén công danh quyền lực

Tử vi 10 ngày tới ( 5/3 - 14/3), 3 con giáp tài vận hanh thông, công danh viên mãn, có được cuộc sống sung túc, dư dả.
- Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 5/3/2022, song hỷ lâm môn, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái ban phát tài lộc, đón nhận duyên lành, vận trình hanh thông, cả tình lẫn tiền đều được như ý nguyện
- Tử vi 2 ngày cuối tuần (5/3 - 6/3), 1 đồng vốn 4 đồng lời, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước
Tuổi Tý
Trong 10 ngày tới, người tuổi Tý tài lộc hanh thông, thành công vượng phát. Quý nhân mang đến điềm đại cát, con giáp dễ dàng vượt qua kho khăn, rất nhanh chạm vào những thành công nhất định. Niềm vui tài lộc ập tới, con giáp nhận được phần tiền thưởng, tiền lãi xứng đáng với công sức lao động từ những công việc làm thêm. Điều này mang lại cho bạn nguồn động lực lớn lao.
Tuy nhiên khi làm việc bạn cần chuyên tâm hơn, đừng "ngủ quên trong chiến thắng" mà để lỡ việc lớn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời vận về sau.
Tuổi Mão
Người tuổi Mão trong 10 ngày tới có những chuyển biến đáng mừng trong vận mệnh. Thế mạnh của con giáp được phát huy triệt để, bạn đưa ra những quyết định chủ chốt mang đến thành công cho cả tập thể. Mão được cấp trên đánh giá cao, giao cho giữ những chức vụ mới mà nhiều người hằng mơ ước. Đây là thời gian kiếm tiền của bản mệnh nên hãy tận dụng thật tốt nhé.
Trong chuyện tình cảm, đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương có thể tính đến những chuyện xa xôi hơn. Người độc thân thu hút ánh mắt của nhiều người khác giới.
Tuổi Hợi
Bước sang 10 ngày tới, người tuổi Hợi nghênh đón nhiều vận may bất ngờ. Con giáp may mắn này hăng hái trong công việc và sẵn sàng cho mọi thử thách. Các mối quan hệ xã hội cùng vô cùng phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho những cơ hội làm ăn béo bở tự tìm đến. Con giáp dễ dàng phát lên giàu sang, có được cuộc sống dư dả.
Trong tình cảm, bản mệnh rất thấu hiểu nửa kia của mình. Sau mỗi lần mâu thuẫn đôi bên quý trọng nhau nhiều hơn. Mối quan hệ hiện tại của hai người rất đáng ngưỡng mộ.
* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.