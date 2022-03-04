Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 5/3/2022, song hỷ lâm môn, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái ban phát tài lộc, đón nhận duyên lành, vận trình hanh thông, cả tình lẫn tiền đều được như ý nguyện

Tâm linh - Tử vi 04/03/2022 06:10

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Bảy ngày 5/3/2022, 3 con giáp may mắn nhận nhiều tin vui trong cả công việc và cuộc sống. Bản mệnh vận trình thăng hạng, tài lộc, tình duyên đều nắm chắc trong tay.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Bảy nhận về muôn vàn điều may. Dưới sự hỗ trợ của Tam hợp, con giáp ăn nên làm ra, mọi chuyện đều trở nên xuôi thuận. Thay vì tìm đến giúp đỡ, bản mệnh  thường tự giải quyết được những vấn đề khó khăn bất ngờ xảy đến nên nhận được sự ngưỡng mộ, tin tưởng từ cấp trên và đồng nghiệp. Vấn đề tài chính của con giáp cũng trở nên dư dả, hanh thông. Mão tiền tài phủ phê, có được cuộc sống sung túc, dư dả.

Về chuyện tình cảm, con giáp và nửa kia đã tìm được tiếng nói chung, mối quan hệ càng thêm gắn kết. Nếu mọi thứ an ổn, cả hai sẽ có được một cái kết viên mãn trong tương lai gần.

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Người tuổi Mão trong thứ Bảy nhận về muôn vàn điều may - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong ngày thứ Bảy, người tuổi Thìn vận trình xuôi thuận, tài lộc đầy nhà. Chuyện làm ăn của con giáp trong giai đoạn này trở nên vô cùng tốt. Các kế hoạch đều đang tiến triển đúng theo dự liệu, con giáp chỉ cần chờ tiền tài đổ về túi. Nhìn chung, việc kiếm tiền làm giàu của con giáp có nhiều hứa hẹn đáng mừng, dự báo một bước tiến mới trong tương lai.

Vận đào hoa rộng mở với người tuổi Thìn. Nếu là người độc thân, con giáp sẽ tìm kiếm một nửa thuộc về mình. Còn nếu đã lập gia đình, gia đạo của bạn hạnh phúc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Trong ngày thứ Bảy, người tuổi Thìn vận trình xuôi thuận, tài lộc đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dưới sự dìu dắt của Thần Tài, công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ vô cùng suôn sẻ trong thứ Bảy. Bản mệnh vốn được đánh giá cao về năng lực làm việc cũng như tinh thần cống hiến nên cơ hội thăng tiến mở ra trước mắt. Nếu biết tận dụng tốt thời cơ, con giáp nhất định sẽ phất lên chỉ trong 1 đêm. Ngoài ra, những nghề tay trái của bạn cũng phát triển khá tốt. Con giáp hãy cân nhắc để giàu càng thêm giàu.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ với người thân đã được cải thiện ít nhiều. Tình cảm gia đình trước nay vẫn là chỗ dựa vững chắc để Ngọ vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

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Dưới sự dìu dắt của Thần Tài, công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ vô cùng suôn sẻ trong thứ Bảy - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (5/3 - 6/3), 1 đồng vốn 4 đồng lời, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Tử vi 2 ngày cuối tuần (5/3 - 6/3), 1 đồng vốn 4 đồng lời, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Trong 2 ngày cuối tuần (5/3 - 6/3), 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tiền bạc dồi dào, vận trình phất lên như diều gặp gió.

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