Tử vi 2 ngày cuối tuần (5/3 - 6/3), 1 đồng vốn 4 đồng lời, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Trong 2 ngày cuối tuần (5/3 - 6/3), 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tiền bạc dồi dào, vận trình phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 2 ngày cuối tuần diễn ra xuôi thuận. Con giáp may mắn được ngày làm việc cùng những người giỏi trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Đây được xem là dịp tốt để bản mệnh cố gắng hết mình đạt được thành công. Vận khí lên cao, trong nhiều trường hợp, bản mệnh vớ được vận may trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Con giáp tài vận rủng rỉnh, thỏa sức chi tiêu không lo thiếu hụt.

Người tuổi Tý trong 2 ngày cuối tuần diễn ra xuôi thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân liên tiếp đón nhận nhiều hỷ sự trong 2 ngày cuối tuần. Những kế hoạch, dự án được tiến hành trong thời gian này đều mang lại lợi nhuận to lớn, con giáp nhờ vậy mà dần trở nên sung túc, khả giả. Ngoài ra, trong thời gian này, Thân có thể phải đối mặt với một vài chuyện ngoài ý muốn. Tuy nhiên, với khả năng ứng biến của bản thân, con giáp sẽ dễ dàng vượt qua, thậm chí để lại ấn tượng tốt trong mắt mọi người, thuận lợi thăng quan, tiến chức.

Người tuổi Thân liên tiếp đón nhận nhiều hỷ sự trong 2 ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuồi Mùi

Người tuổi Mùi vận trình vượng phát, phúc khí tăng cao trong 2 ngày cuối tuần. Được quý nhân che chở, con giáp khai sáng vận may, làm gì cũng hanh thông, xuôi thuận. Sự chăm chỉ, cầu tiến của bạn đã được cấp trên công nhận, thăng lên nhiều vị trí cao trong công việc. Vận trình tài lộc không cần lo lắng. Con giáp này có thể tự tin với khả năng kiếm tiền lẫn kiểm soát chi tiêu của mình.

Người tuổi Mùi vận trình vượng phát, phúc khí tăng cao trong 2 ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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