Tử vi thứ Bảy ngày 5/3/2022 của 12 con giáp: Tý - Ngọ được Thần Tài che chở, liên tiếp đón nhận vận may, Sửu vướng nhiều thị phi, tiểu nhân đeo bám

Người tuổi Tý trong thứ Bảy dễ đón nhiều điều cát lành. Con giáp này có một ngày tiền bạc rủng rỉnh trong tay, làm đâu thắng đó. Người làm công ăn lương có thêm một khoản thu đáng kể từ nghề tay trái, còn người kinh doanh hợp tác làm ăn có lợi, thu tài lộc về mình.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 5/3/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Người tuổi Sửu phải chịu những tác động không tốt do Kiếp Tài gây ra. Trong thời gian này , bạn nên hạn chế chuyện tranh cãi với đồng nghiệp, đừng để mọi chuyện "bé xé ra to".

Vận trình tài lộc khá sáng. Nhờ có cát thần che chở nên các vấn đề liên quan tới tiền bạc đều trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn.

Tiểu nhân lăm le đe dọa khiến bản mệnh khó có thể yên ổn làm những việc mình muốn. Bạn có thể sẽ cần tới sự giúp đỡ của người bên cạnh để khắc phục hậu quả do tiểu nhân gây ra, tốn không ít thời gian và công sức.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/3/2022 của tuổi Dần

Vận trình của tuổi Dần trong thứ Bảy không mấy dễ dàng. Những rắc rối, thất bại trong công việc khiến tâm trạng của bản mệnh sa sút thấy rõ. Ngoài ra, tuổi Dần vẫn nên thận trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao vì điềm báo có hoạ tiểu nhân đeo bám.

Trong chuyện tình cảm, những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia liên tiếp xảy ra. Mối quan hệ giữa đôi bên đang dần rạn nứt vì cách hành xử vô tâm của cả hai.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/3/2022 của tuổi Mão

Tam Hội phù trợ giúp cho công việc của người tuổi Mão tiến triển suôn sẻ. Nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh sẵn có, bạn thường tự giải quyết được những vấn đề khó khăn cho những công việc quan trọng, nhận được sự tin tưởng từ cấp trên và đồng nghiệp. Vấn đề tài chính của con giáp cũng trở nên dư dả, hanh thông.

Trong tình cảm, cặp đôi đã tìm được tiếng nói chung, mối quan hệ càng thêm gắn kết. Người độc thân gặp được đối tượng hợp ý, có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai gần.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/3/2022 của tuổi Thìn

Trong ngày thứ Bảy này, việc kiếm tiền làm giàu của người tuổi Thìn có nhiều hứa hẹn đáng mừng lắm đấy nhé. Chuyện kinh doanh, hợp tác làm ăn trong ngày này vô cùng tốt. Mọi chuyện tiến triển theo chiều hướng tích cực, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà.

Vận đào hoa rộng mở, đặc biệt, nếu là người độc thân trên hành trình tìm kiếm một nửa thuộc về mình. Con giáp có cuộc sống sung túc, viên mãn mà bất kỳ ai đều mong muốn.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/3/2022 của tuổi Tỵ

Hung vận lấn át cát vận, người tuổi Tỵ trong thứ Bảy xui xẻo bủa vây. Nhiều vấn đề nảy sinh khi công việc tưởng chừng đã hoàn thành khiến cho bản mệnh xoay sở không kịp, khả năng sai sót, thất bại là rất cao. Tài lộc của bản mệnh cũng có nhiều vấn đề bất ồn. Thua lỗ cộng thêm thói chi tiêu không hợp lý khiến ngân sách của bạn đang cạn dần và đi đến gần tới bước đường phá sản.

Sức khỏe của con giáp trong thời gian này không được tốt. Con giáp nên cân nhắc cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Hung vận lấn át cát vận, người tuổi Tỵ trong thứ Bảy xui xẻo bủa vây - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 5/3/2022 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được Thần Tài dẫn đường nên công việc cũng suôn sẻ và trôi chảy trong thứ Bảy. Bản mệnh vốn được đánh giá cao về năng lực làm việc cũng như tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ cho công việc, cơ hội thăng tiến mở ra trước mắt.

Vận trình tình cảm ấm êm, hài hoà. Tình cảm gia đình trước nay vẫn là chỗ dựa tinh thần vững chắc để bản mệnh vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/3/2022 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có thể xảy ra tranh chấp, cãi vã với đồng nghiệp, bạn bè trong thứ Bảy. Con giáp trở nên nóng nảy và sẵn sàng buông lời nặng nề chỉ để bảo vệ quan điểm của bản thân. Việc này làm mối quan hệ của bạn và một số đối tượng vốn tốt đẹp nay trở nên căng thẳng.

Vận trình tài lộc đi xuống. Do con giáp này vẫn chưa xây dựng được kế hoạch chi tiêu hợp lý, khoa học nên dễ rơi vào tình trạng túng thiếu.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/3/2022 của tuổi Thân

Người tuổi Thân có thể vướng phải nhiều rắc rối trong ngày thứ Bảy. Mọi cố gắng con giáp bỏ ra đều không mang lại kết quả tốt, thậm chí còn phản tác dụng, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của bạn. Con giáp nên cẩn trọng trong mọi quyết định để giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất.

Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình con giáp gần đây không được tốt. Những xích mích với người thân khiến bạn mệt mỏi. Con giáp nên bình tĩnh và tìm ra hướng giải quyết phù hợp cho đôi bên.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/3/2022 của tuổi Dậu

Trong thứ Bảy, người tuổi Dậu gặp nhiều điềm xui. Quan hệ giữa bạn và cấp trên trở nên khá căng thẳng khiến nhiều người tính đến chuyện bỏ việc. Con giáp cần suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào trong thời gian này vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của bạn trong vài năm tới.

Vận trình tài lộc của con giáp cũng có biến động. Khả năng quản lý chi tiêu còn hạn chế là nguyên nhân làm chững lại nguồn tài chính của con giáp này.

Trong thứ Bảy, người tuổi Dậu gặp nhiều điềm xui - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 5/3/2022 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Bảy cho thấy, người tuổi Tuất thuận lợi trong cả công việc và tình cảm. Nhờ trực giác mạnh mẽ, con giáp đưa ra những quyết định chính xác dẫn tới thành công nhanh chóng. Tuất được nhiều người ngưỡng mộ nên tinh thần phấn khởi và càng tự tin vào bản thân.

Chuyện tình cảm của con giáp cũng vô cùng viên mãn. Sau bao nhiêu sóng gió, bạn và người ấy đã thấu hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau, hạnh phúc ngày càng bền chặt.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/3/2022 của tuổi Hợi

Vào thứ Bảy, người tuổi Hợi có Phúc tinh chiếu cố, vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ. Con giáp có công việc mà mình yêu thích nên luôn cố gắng hết mình, chứng minh năng lực và vị thế của bản thân.

Những cố gắng đã được đến đáp, vào giai đoạn này, Hợi tài lộc thăng hoa, tiền - quyền có đủ. Con giáp chỉ tiêu thoải mái, không cần suy tư. Thời vận đang lên, con giáp dù làm gì cũng thành công.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.