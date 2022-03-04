Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 5/3/2022, gánh họa phương xa, tài lộc có nhiều điểm tối, 3 con giáp tiền tài tụt dốc, tiểu nhân bám dính không buông, liên tiếp đón nhận tin buồn trong cuộc sống

Tử vi hàng ngày cho thấy, vào đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 5/3/2022, 3 con giáp xui xẻo làm ăn thất bát, tiền bạc tiêu tan, gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống.

Tuổi Mùi Người tuổi Mùi vận trình u ám, gặp nhiều trắc trở trong thứ Bảy. Con giáp xui xẻo dễ vướng vào những thị phi, tranh cãi với đồng nghiệp nơi công sở. Ngoài ra, những thành tích trước đó của bản mệnh khiến tiểu nhân ghen tỵ, tìm mọi cách để dìm bạn xuống. Vì vậy, Mùi hãy hết sức cẩn thận trong mọi động thái, tránh bị kẻ gian nắm thóp. Đôi khi, bạn sẽ cần đến sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè để có thể sáng suốt vượt qua. Vận trình tài lộc có nhiều điểm tối. Do con giáp này vẫn chưa xây dựng được kế hoạch chi tiêu hợp lý, khoa học nên dễ rơi vào tình trạng túng thiếu.

Người tuổi Mùi vận trình u ám, gặp nhiều trắc trở trong thứ Bảy - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Người tuổi Dần trải qua ngày thứ Bảy không mấy dễ dàng. Những rắc rối, thất bại trong công việc khiến tâm trạng của bản mệnh sa sút. Con giáp không còn tự tin vào những quyết định của mình và để lỡ nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Ngoài ra, con giáp cũng nên thận trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao vì điềm báo có họa từ phương xa. Về vấn đề tình cảm, những bất ổn trong mối quan hệ khiến con giáp này và nửa kia rạn nứt. Đôi bên cần dành nhiều thời gian kìm nén cái tôi của bản thân và học cách lắng nghe nhiều hơn.

Người tuổi Dần trải qua ngày thứ Bảy không mấy dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Bị Hung tinh chiếu rọi, người tuổi Tỵ trong thứ Bảy xui xẻo bủa vây. Công việc tưởng chừng đã hoàn thành lại bất chợt phát sinh vấn đề khiến cho bản mệnh không kịp trở tay. Sai sót, thất bại là điều khó tránh khỏi. Tài lộc của Tỵ cũng vì vậy mà thêm nhiều bất ổn. Thua lỗ cộng thêm thói chi tiêu không hợp lý khiến ngân sách của bạn đang cạn dần và đi đến gần tới bước đường phá sản. Sức khỏe của con giáp không được tốt. Con giáp nên cân nhắc cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Hạn chế thức khuya để có một tinh thần tỉnh táo cũng là một điều bạn cần lưu tâm. Bị Hung tinh chiếu rọi, người tuổi Tỵ trong thứ Bảy xui xẻo bủa vây - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/3/2022 của 12 con giáp: Tý - Ngọ được Thần Tài che chở, liên tiếp đón nhận vận may, Sửu vướng nhiều thị phi, tiểu nhân đeo bám Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 5/3/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Tý - Ngọ có được nhiều niềm vui tài lộc, làm ăn thăng tiến không ngừng. Trong khi đó, Sửu bị tiểu nhân bày kế hãm hại, vận trình tụt dốc không phanh.

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