Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 5/3/2022, gánh họa phương xa, tài lộc có nhiều điểm tối, 3 con giáp tiền tài tụt dốc, tiểu nhân bám dính không buông, liên tiếp đón nhận tin buồn trong cuộc sống

Tâm linh - Tử vi 04/03/2022 13:10

Tử vi hàng ngày cho thấy, vào đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 5/3/2022, 3 con giáp xui xẻo làm ăn thất bát, tiền bạc tiêu tan, gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vận trình u ám, gặp nhiều trắc trở trong thứ Bảy. Con giáp xui xẻo dễ vướng vào những thị phi, tranh cãi với đồng nghiệp nơi công sở. Ngoài ra, những thành tích trước đó của bản mệnh khiến tiểu nhân ghen tỵ, tìm mọi cách để dìm bạn xuống. Vì vậy, Mùi  hãy hết sức cẩn thận trong mọi động thái, tránh bị kẻ gian nắm thóp. Đôi khi, bạn sẽ cần đến sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè để có thể sáng suốt vượt qua.

Vận trình tài lộc có nhiều điểm tối. Do con giáp này vẫn chưa xây dựng được kế hoạch chi tiêu hợp lý, khoa học nên dễ rơi vào tình trạng túng thiếu.

con giap xui xeo 1
Người tuổi Mùi vận trình u ám, gặp nhiều trắc trở trong thứ Bảy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trải qua ngày thứ Bảy không mấy dễ dàng. Những rắc rối, thất bại trong công việc khiến tâm trạng của bản mệnh sa sút. Con giáp không còn tự tin vào những quyết định của mình và để lỡ nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Ngoài ra, con giáp cũng nên thận trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao vì điềm báo có họa từ phương xa.

Về vấn đề tình cảm, những bất ổn trong mối quan hệ khiến con giáp này và nửa kia rạn nứt. Đôi bên cần dành nhiều thời gian kìm nén cái tôi của bản thân và học cách lắng nghe nhiều hơn.

con giap xui xeo 2
Người tuổi Dần trải qua ngày thứ Bảy không mấy dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bị Hung tinh chiếu rọi, người tuổi Tỵ trong thứ Bảy xui xẻo bủa vây. Công việc tưởng chừng đã hoàn thành lại bất chợt phát sinh vấn đề khiến cho bản mệnh không kịp trở tay. Sai sót, thất bại là điều khó tránh khỏi. Tài lộc của Tỵ cũng vì vậy mà thêm nhiều bất ổn. Thua lỗ cộng thêm thói chi tiêu không hợp lý khiến ngân sách của bạn đang cạn dần và đi đến gần tới bước đường phá sản.

Sức khỏe của con giáp  không được tốt. Con giáp nên cân nhắc cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Hạn chế thức khuya để có một tinh thần tỉnh táo cũng là một điều bạn cần lưu tâm.

con giap xui xeo 3
Bị Hung tinh chiếu rọi, người tuổi Tỵ trong thứ Bảy xui xẻo bủa vây - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/3/2022 của 12 con giáp: Tý - Ngọ được Thần Tài che chở, liên tiếp đón nhận vận may, Sửu vướng nhiều thị phi, tiểu nhân đeo bám

Tử vi thứ Bảy ngày 5/3/2022 của 12 con giáp: Tý - Ngọ được Thần Tài che chở, liên tiếp đón nhận vận may, Sửu vướng nhiều thị phi, tiểu nhân đeo bám

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 5/3/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Tý - Ngọ có được nhiều niềm vui tài lộc, làm ăn thăng tiến không ngừng. Trong khi đó, Sửu bị tiểu nhân bày kế hãm hại, vận trình tụt dốc không phanh.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi thứ Bảy con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 7 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 8 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 0 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 9 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'