Tử vi tuần mới (7/3 - 13/3): 3 con giáp thoát kiếp tai ương, vận tình thăng hạng, tiền - tình bủa vây

Tâm linh - Tử vi 05/03/2022 17:13

Tử vi trong tuần mới cho biết, những con giáp dưới đây vô cùng viên mãn, làm gì cũng dễ dàng thành công hơn người.

Tuổi Tuất

Tử vi tuần mới này, những người tuổi Tuất có nhiều cơ hội phát triển trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Trong thời gian này, các mối quan hệ xã giao tốt đẹp nên dễ dàng thành công trong sự nghiệp và một bước tiến lên một nấc thang mới, thậm chí có người được cất nhắc lên làm sếp lãnh đạo, chỉ huy mọi người.

Trong thời gian này, con đường tài lộc của con giáp tuổi Tuất cũng có những dấu hiệu tăng tiến đáng mừng. Đạc biệt, tuổi Tuất được quý nhân sẽ giúp bạn mở rộng các mối quan hệ, làm quen được với nhiều đối tác làm ăn triển vọng lên như diều gặp gió. Người làm công ăn lương cũng sẽ có một khoản thu nhập kha khá tăng lên tỉ lệ thuận với những gì bạn đã đóng góp cho tập thể.

Tử vi tuần mới (7/3 - 13/3): 3 con giáp thoát kiếp tai ương, vận tình thăng hạng, tiền - tình bủa vây - Ảnh 1
Tử vi tuần mới này, những người tuổi Tuất có nhiều cơ hội phát triển trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Tử vi trong tuần mới này, vận trình của những người tuổi Mão đều đang tiến triển một cách rất thuận lợi. Bạn nhanh chóng khẳng định được điểm mạnh của mình, gây ấn tượng với cấp trên và mọi người xung quanh.

Tuổi Mão sẽ có thể phát triển các mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Quý nhân xuất hiện còn hướng bạn tới những mục tiêu phù hợp với năng lực của bản thân mình. Trong chuyện tình cảm cũng có những tiến triển tích cực, bạn được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Hãy cố gắng mở lòng mình để có thể cảm nhận được tình cảm chân thành mà người khác dành cho bạn.

Tử vi tuần mới (7/3 - 13/3): 3 con giáp thoát kiếp tai ương, vận tình thăng hạng, tiền - tình bủa vây - Ảnh 2
Vận trình của những người tuổi Mão đều đang tiến triển một cách rất thuận lợi - Ảnh: Internet

Tuổi Tý

Trong tuần mới, những người tuổi Tý xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Đồng nghiệp xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn nếu bạn gặp phải vấn đề khó giải quyết. Đặc biệt, trong thời gian này bạn nên giữ đầu óc minh mẫn, sáng tạo giúp bạn luôn tìm được hướng giải quyết các vấn đề tưởng như đã lâm vào bế tắc.

Trên phương diện tài chính, những người làm công việc kinh doanh nên kí kết hợp đồng vào thời điểm này bởi thường đem lại nhiều lợi nhuận giúp cuộc sống của bạn cải thiện đáng kể. Bạn vốn thông minh, tài giỏi nhưng lại thường xuyên do dự, thiếu quyết đoán. Do đó, nếu làm kinh doanh bạn sẽ rất dễ bỏ lỡ những cơ hội tốt để đồng tiền rơi vào tay người khác.

Tử vi tuần mới (7/3 - 13/3): 3 con giáp thoát kiếp tai ương, vận tình thăng hạng, tiền - tình bủa vây - Ảnh 3
Trong tuần mới, những người tuổi Tý xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa - Ảnh: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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