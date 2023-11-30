Tử vi tuần mới (4/12-10/12): 3 con giáp tràn đầy sức sống, sự nghiệp lừng lẫy, tài lộc đầy nhà, chạm tay ra vàng, xua tan nghèo khó

Tử vi tuần mới (4/12-10/12), cho thấy người tuổi Mão sơ hở là nghĩ đến những chuyện cũ.

Tài lộc: Học thêm đầu tư tài chính, chưa có nhiều phát triển vượt bật.

Sức khoẻ: Không nên ăn quá nhiều đồ ăn sống vào buổi tối.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong mắt người khác, tuổi Dần là những người lạc quan, nhiệt tình và đầy tinh thần phiêu lưu. Con giáp này khao khát tự do, khám phá những điều mới mẻ và có đủ can đảm để theo đuổi lý tưởng của mình.

Tử vi tuần mới (4/12-10/12), sẽ là cơ hội để người tuổi Dần bứt phá mạnh mẽ trong sự nghiệp và cuộc sống. Con giáp này sẽ có cơ hội đạt được mục tiêu đã đề ra, từ đó họ nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên và đồng nghiệp. Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Dần lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và sự tự tin. Chỉ cần họ quyết tâm và chăm chỉ thì khó khăn nào cũng nhanh chóng vượt qua.

Thời gian này, người tuổi Dần nên dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình và theo đuổi những gì bản thân thực sự muốn. Không những vậy, con giáp này cũng cần duy trì sự giao tiếp và hợp tác tốt với những người khác để chạm gần hơn đến thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi tuần mới (4/12-10/12), tuổi Thìn gặp phải một vài vấn đề khó khăn cần phải trao đổi với cấp trên hoặc người có kinh nghiệm. Hãy khiêm tốn, sẵn sàng lắng nghe để có thể bình tĩnh trao đổi với mọi người.

Vận trình tài chính của bản mệnh cũng lên xuống thất thường. Vì thế, khi cầm tiền trong tay, hãy chú ý chi tiêu, đừng tốn tiền cho những món hàng không quá cần thiết. Đồng thời, bản mệnh cũng chớ nên ngây thơ tin theo lời rủ rê của kẻ xấu.

Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, tuổi Thìn nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp Tài thần. Như vậy, bản mệnh có thể nhiều may mắn hơn khi thực hiện bất cứ công việc nào, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.