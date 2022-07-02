Tử vi tuần mới (4/7 - 10/7), CHÚC MỪNG 3 con giáp trúng quả đậm, tiền nhiều sập két, khổ mấy cũng đổi đời giàu to, phất lên như bão, thả ga du lịch nghỉ ngơi

Tuần mới là giai đoạn hoàng kim của 3 con giáp dưới đây, nghèo khổ chấm dứt, tiền chất chật nhà khiến thiên hạ ghen đỏ mắt.

Tuổi Tý Con giáp này sống chan hòa nên bên cạnh luôn có quý nhân phù trợ. Tử vi học có nói, vào tuần sau, người tuổi Tý sẽ có vận may lội ngược dòng, sẽ được Thần Tài chiếu cố, ban cho cơ hội phất lên làm giàu, du lịch thả ga không lo nghĩ ngợi. Nếu biết tận dụng thời cơ sẽ có khả năng trở thành đại gia chỉ sau một đêm, nắm trong tay nhà lầu xe hơi, bạc vàng chẳng thiếu, đặc biệt đối với những người đã có gia đình thì họ sẽ mang mệnh vượng phu vượng tử. Ngoài việc kiếm được số tiền khủng, mua nhà lầu, đổi xe bạc tỷ Tý còn có đường tình duyên ấm êm viên mãn. Họ và một nửa sẽ nắm tay nhau đi đến cuối đời, hạnh phúc an yên khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Tý sống chan hòa, nếu biết tận dụng thời cơ sẽ trở thành đại gia sau một đêm, nắm trong tay nhà lầu xe hơi - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Trong tuần này, phần lớn thời gian, con giáp này chỉ cần ở yên chờ thời, cơ hội thích hợp sẽ đến với họ. Đến lúc ấy, họ chỉ cần dang tay thu hoạch là được, không cần phải tốn quá nhiều công sức. Nếu người khác dễ dàng hài lòng với những gì mình đang có thì Mão lại cực kỳ tham vọng và không ngừng nỗ lực, trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng. Tử vi cho thấy bản mệnh tinh thần hứng khởi, giữ cho mình sự lạc quan và tự tin vô cùng, dám nghĩ dám làm, dù có phần mạo hiểm nhưng phần thưởng cuối cùng thì thực sự xứng đáng với công sức bỏ ra.

Trong tuần tuổi Mão chỉ cần ngồi yên chờ đợi, cơ hội thích hợp đúng thời điểm sẽ tự đến với mình - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Tuần này, con giáp tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn trên con đường tìm kiếm tài lộc cho mình. Không có quý nhân trợ giúp mà mọi sự đều dựa vào sự cố gắng của chính bản thân mình. Tình duyên của tuổi Hợi từ nay trở đi vô cùng viên mãn, dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Con giáp này đừng quá lo lắng nếu chưa thấy tình duyên khởi sắc. Các cặp đôi đã tìm được tiếng nói chung sau những bất đồng trước đó. Tuổi Hợi vô cùng may mắn trên con đường tài lộc nhờ vào sự cố gắng của bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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