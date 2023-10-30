Tử vi tuần mới (30/9 đến 5/11) 3 con giáp MAY MẮN VƯỢT BẬC, được nhiều quý nhân giúp đỡ, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 30/10/2023 02:19

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn vượt bậc, cuộc sống hanh thông thuận lợi khiến nhiều người ao ước.

 

Con giáp tuổi Mão

Tử vi tuần mới (30/9 đến 5/11), khá may mắn đối với người tuổi Mão. Người theo đuổi con đường sự nghiệp nhận được sự coi trọng của cấp trên. Bạn sẽ được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng. Hãy coi đó là bước đệm để thăng tiến trong tương lai.

Tử vi tuần mới (30/9 đến 5/11) 3 con giáp MAY MẮN VƯỢT BẬC, được nhiều quý nhân giúp đỡ, tiền tài rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc cũng có dấu hiệu khởi sắc khá tích cực. Bản mệnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì không lo không được nhận tiền thưởng nóng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập.

Xem tử vi miễn phí, chuyện tình cảm khá trắc trở vào giữa tuần, song đến cuối tuần thì đôi bên đã hòa hợp với nhau. Trải qua khó khăn, bạn nhận ra ai là người luôn quan tâm và chăm sóc mình, từ đó quyết định dành cho đối phương một tình cảm tương tự.

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi tuần mới (30/9 đến 5/11), tuổi Thìn đón nhận tin vui cát lành trong tuần khi mà bản mệnh được cát tinh soi chiếu, đường công danh sự nghiệp nhờ đó mà cũng suôn sẻ, thuận lợi hơn phần nào. Thực ra Con Giáp này đang rất cần đến sự thúc đẩy và may mắn để sớm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Tử vi tuần mới (30/9 đến 5/11) 3 con giáp MAY MẮN VƯỢT BẬC, được nhiều quý nhân giúp đỡ, tiền tài rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đầu tuần là lúc cát khí vượng, tài vận vượng phát, Tuổi Thìn nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền, chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến khi Tết về. Giữa tuần có điềm báo hao tài, Con Giáp này nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, tránh chi tiêu hoang phí, mua sắm quá độ.

Công việc bận rộn, áp lực lớn khiến cho Tuổi Thìn nhiều lúc muốn vứt bỏ tất cả. Bản mệnh có thể sẽ cần phải thay đổi cách làm việc của mình để đảm bảo chất lượng và tiến độ mà cấp trên yêu cầu. Đừng nản lòng bởi mọi chuyện rồi sẽ dần tốt lên, càng về cuối tuần thì vận trình càng khởi sắc hơn.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi tuần mới (30/9 đến 5/11), tuổi Thân trải qua thời gian thú vị hay ho khi có Dịch Mã và Nguyệt Mã cát tinh xuất hiện chủ ý khuyến khích con giáp này nên di chuyển nhiều để thu hút tài lộc, đầu óc bạn thoải mái và suy nghĩ cực kỳ phóng khoáng.

Tử vi tuần mới (30/9 đến 5/11) 3 con giáp MAY MẮN VƯỢT BẬC, được nhiều quý nhân giúp đỡ, tiền tài rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc trong tuần mới cực kỳ có lợi cho những bạn tuổi Thân vui tính, năng động nhờ có Dịch Mã trợ mệnh. Nếu bạn cảm thấy mình thực sự không phù hợp với công việc lúc này, đừng ngại ngần rời bỏ để tìm công việc mới. Các bạn có lịch phỏng vấn visa xuất ngoại hoặc đi xa quê làm ăn sẽ thuận lợi hơn mong đợi.

Trong những lúc khó khăn, bạn gặp được quý nhân giúp đỡ, bạn giỏi việc cơ quan và cũng giỏi quán xuyến việc nhà. người ấy luôn ở bên động viên và yêu thương bạn nên hãy trân trọng tình cảm này.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Tử vi tuần mới (23-29/10), 3 con giáp may mắn hơn người HỐT LỘC BẠC TỶ, tài lộc bùng nổ, càng khiêm tốn càng được bề trên che chở

Tử vi tuần mới (23-29/10), 3 con giáp may mắn hơn người HỐT LỘC BẠC TỶ, tài lộc bùng nổ, càng khiêm tốn càng được bề trên che chở

Vận may ập tới bất ngờ, 3 con giáp may mắn tuần này (23-29/10) tha hồ đổi vận giàu sang quý phú, thăng hoa vù vù, tài lộc cũng trở nên dồi dào.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp tuần mới tử vi con giáp may mắn tuần 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 15 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 41 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh