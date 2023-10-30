Tử vi tuần mới (30/9 đến 5/11) 3 con giáp MAY MẮN VƯỢT BẬC, được nhiều quý nhân giúp đỡ, tiền tài rủng rỉnh

Tử vi tuần mới (30/9 đến 5/11), khá may mắn đối với người tuổi Mão. Người theo đuổi con đường sự nghiệp nhận được sự coi trọng của cấp trên. Bạn sẽ được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng. Hãy coi đó là bước đệm để thăng tiến trong tương lai.

Xem tử vi miễn phí, chuyện tình cảm khá trắc trở vào giữa tuần, song đến cuối tuần thì đôi bên đã hòa hợp với nhau. Trải qua khó khăn, bạn nhận ra ai là người luôn quan tâm và chăm sóc mình, từ đó quyết định dành cho đối phương một tình cảm tương tự.

Phương diện tài lộc cũng có dấu hiệu khởi sắc khá tích cực. Bản mệnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì không lo không được nhận tiền thưởng nóng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập.

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi tuần mới (30/9 đến 5/11), tuổi Thìn đón nhận tin vui cát lành trong tuần khi mà bản mệnh được cát tinh soi chiếu, đường công danh sự nghiệp nhờ đó mà cũng suôn sẻ, thuận lợi hơn phần nào. Thực ra Con Giáp này đang rất cần đến sự thúc đẩy và may mắn để sớm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Ảnh minh họa: Internet

Đầu tuần là lúc cát khí vượng, tài vận vượng phát, Tuổi Thìn nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền, chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến khi Tết về. Giữa tuần có điềm báo hao tài, Con Giáp này nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, tránh chi tiêu hoang phí, mua sắm quá độ.

Công việc bận rộn, áp lực lớn khiến cho Tuổi Thìn nhiều lúc muốn vứt bỏ tất cả. Bản mệnh có thể sẽ cần phải thay đổi cách làm việc của mình để đảm bảo chất lượng và tiến độ mà cấp trên yêu cầu. Đừng nản lòng bởi mọi chuyện rồi sẽ dần tốt lên, càng về cuối tuần thì vận trình càng khởi sắc hơn.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi tuần mới (30/9 đến 5/11), tuổi Thân trải qua thời gian thú vị hay ho khi có Dịch Mã và Nguyệt Mã cát tinh xuất hiện chủ ý khuyến khích con giáp này nên di chuyển nhiều để thu hút tài lộc, đầu óc bạn thoải mái và suy nghĩ cực kỳ phóng khoáng.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc trong tuần mới cực kỳ có lợi cho những bạn tuổi Thân vui tính, năng động nhờ có Dịch Mã trợ mệnh. Nếu bạn cảm thấy mình thực sự không phù hợp với công việc lúc này, đừng ngại ngần rời bỏ để tìm công việc mới. Các bạn có lịch phỏng vấn visa xuất ngoại hoặc đi xa quê làm ăn sẽ thuận lợi hơn mong đợi.

Trong những lúc khó khăn, bạn gặp được quý nhân giúp đỡ, bạn giỏi việc cơ quan và cũng giỏi quán xuyến việc nhà. người ấy luôn ở bên động viên và yêu thương bạn nên hãy trân trọng tình cảm này.

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