Tử vi tuần mới (26/12 - 01/01): Thần Tài chấm tên trong sổ vàng, 3 con giáp ĐẾM TIỀN MỎI TAY, lộc phát tới tấp, của cải trải dọc tứ phương, sắp sửa đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 26/12/2022 05:15

Vào tuần mới, 3 con giáp sau may mắn còn hơn trúng số độc đắc nhờ Thần Tài chỉ tên đích danh. Cùng xem có tên bạn không nhé!

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo, tuổi Tuất được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng vào tuần này (26/12 - 01/01). Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Bản thân luôn mong muốn có thể đủ lớn mạnh để che chở cho những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, tuổi Tuất không ngừng bận rộn với công việc có thể khiến cho sức khỏe trở nên suy nhược. Đây không phải là giải pháp khôn ngoan cho con giáp này khi muốn nâng cao năng suất công việc.

Đường tài lộc của tuổi Tuất có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Tử vi tuần mới (26/12 - 01/01): Thần Tài chấm tên trong sổ vàng, 3 con giáp ĐẾM TIỀN MỎI TAY, lộc phát tới tấp, của cải trải dọc tứ phương, sắp sửa đón Tết linh đình - Ảnh 1
Tuy nhiên, tuổi Tuất không ngừng bận rộn với công việc có thể khiến cho sức khỏe trở nên suy nhược. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Có Tam Hợp quý nhân đồng hành, công việc của tuổi Ngọ vô cùng thuận lợi, được quý nhân trợ giúp nên càng dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ vào tuần này (26/12 - 01/01). Bạn cần tận dụng cơ hội rất tốt này để mở rộng các mối quan hệ xã giao và nâng cao tầm quan trọng của mình ở nơi làm việc, dọn đường thăng tiến trong tương lai.

Không chỉ công việc mà vận tiền bạc cũng hanh thông, rủng rỉnh. Các kế hoạch hợp tác đều đem lại kết quả rất tốt. Vậy nên điều bạn cần quan tâm bây giờ là tiếp tục nỗ lực để công việc đạt hiệu quả khả quan hơn nữa.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm của người tuổi này trong thời gian này không được vui vẻ cho lắm. Ngũ hành tương khắc nên đôi lứa vẫn chưa thể tháo gỡ khúc mắc. Hai người ở bên nhau cần hiểu và thông cảm cho nhau. Hãy đặt mình vào địa vị của đối phương để suy nghĩ, đừng áp đặt suy nghĩ cá nhân lên cho người khác.

Tử vi tuần mới (26/12 - 01/01): Thần Tài chấm tên trong sổ vàng, 3 con giáp ĐẾM TIỀN MỎI TAY, lộc phát tới tấp, của cải trải dọc tứ phương, sắp sửa đón Tết linh đình - Ảnh 2
Bạn cần tận dụng cơ hội rất tốt này để mở rộng các mối quan hệ xã giao và nâng cao tầm quan trọng của mình ở nơi làm việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Vào tuần này (26/12 - 01/01) là tín hiệu đáng mừng cho các kế hoạch sắp diễn ra của người tuổi Dần. Con giáp này có thêm mục tiêu để phấn đấu trong công việc và quý nhân sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt được những điều đó. Song bản mệnh cũng cần chú ý xây dựng mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp để sự nghiệp phát triển thuận lợi hơn.

Vào tuần này (26/12 - 01/01) bản mệnh còn gặp vận may tài lộc, người làm công ăn lương có thể có thêm thu nhập từ nghề tay trái. Nhưng bản mệnh cần chú ý cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tránh bị quá sức, không tốt cho sức khỏe.

Kim Hỏa xung khắc có thể gây ra một vài rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm mà nếu không được xử lý kịp thời, vết nứt sẽ ngày càng lớn hơn và phá vỡ hạnh phúc của bạn. Có nhiều sự việc không chỉ đứng một phía mà giải quyết được, bạn cần đặt bản thân vào hoàn cảnh của đối phương nữa.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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