Tháng 12 Âm lịch: 3 con giáp "hốt cú chót", lội ngược dòng ngoạn mục nhờ TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC vào tháng cuối cùng của năm 2022, từ đây "tay trái cầm vàng, tay phải cầm bạc", đón Tết huy hoàng

Công việc tiến triển như ý muốn, nhiều người được nhận dự án lớn hoặc được thăng chức bất ngờ. Bên cạnh đó, tuổi này cũng cần biết rằng đôi khi mình phải chấp nhận rủi ro để đạt được thành công như mong muốn, không có thành công nào là dễ dàng hết nên đừng đòi hỏi quá cao.

Tuổi Mùi trong tháng 12 Âm lịch sẽ nhận tin vui liên quan đến công việc nhờ có quý nhân nâng đỡ. Tuy nhiên, vận may đến có nhiều hay không chủ yếu là nằm ở cách ăn nói của bạn.

Nếu có chuyện gì phát sinh thì cũng cứ hãy bình tĩnh, rồi quý nhận sẽ tìm ra giải pháp giúp bạn sớm thôi, càng nóng giận càng mất tiền.

Chuyện tiền bạc nếu muốn thuận lợi thì phải tránh xa kiện tụng, tranh đấu, e rằng khó tụ tài. Đồng tiền "sạch" bao giờ cũng có lộc và trường tồn, hãy làm ăn lương thiện thì trời xanh có mắt, sớm có lộc lá.

Tháng 12 Âm lịch tuổi Mùi có thêm nhiều mối quan hệ mới, hay được bạn bè giúp đỡ, động viên, cần thể hiện thái độ cởi mở đón nhận lòng tốt. Người độc thân nhận được lời tỏ tình, các cặp đôi đang yêu bàn tính chuyện trăm năm nhưng chớ hấp tấp, làm gì cũng phải cẩn thận một chút.

Tháng 12 Âm lịch tuổi Mùi có thêm nhiều mối quan hệ mới, hay được bạn bè giúp đỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân gặp khá nhiều may mắn trong tháng 12 Âm lịch, không còn vất vả. Đặc biệt là những ai đang vất vả bôn ba ở xa quê, những khó khăn dường như biến thành động lực trong tháng 12 Âm lịch.

Công việc trăm bề thuận lợi, đặc biệt là những ai đang làm công việc phải di chuyển nhiều hoặc ai đang xuất ngoại nhờ có Dịch Mã phù trợ. Bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong thành tựu. Một thời gian tốt cho các bước chuyển nghề nghiệp hoặc đi xa công tác, đừng ngại ngần, càng bôn ba bạn càng có tiền.

Vận tiền tài có dấu hiệu khởi sắc, tuổi này chăm chỉ cày cuốc, nữ không thua kém gì nam, tiền bạc do vất vả mà có được nên bạn rất quý trọng đồng tiền. Tháng 12 Âm lịch là một thời gian tốt đẹp về tài chính, bạn không cần phải lo lắng về các khoản chi tiêu của mình, giỏi chắt góp sẽ có khoản tiền to.

Chuyện tình cảm khá vượng, nữ tuổi Thân có Thái Âm tương trợ nên mọi sự liên quan đến nhân duyên đều tốt lành. Từ giờ, hãy điềm tĩnh và buông bỏ những suy nghĩ phiền muộn về các mối quan hệ khiến bạn không thoải mái, bạn có quyền đối xử tốt với bản thân và từ chối những người xấu tính.

Vận tiền tài có dấu hiệu khởi sắc, tuổi này chăm chỉ cày cuốc, nữ không thua kém gì nam. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tháng 12 Âm lịch của tuổi Ngọ được cả Thái Dương và Dịch Mã cát tinh chiếu cố nên vô cùng may mắn, vất vả nhưng bù lại có của ăn của để tuy nhiên đừng quá cao ngạo, đắc ý bởi càng huênh hoang càng dễ gặp xui xẻo. Công việc tiến triển nhanh, càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn.

Tuổi Ngọ cần nhớ rằng, mọi nỗ lực sớm hay muộn cũng sẽ thu về được thành quả xứng đáng, bạn không hề vô dụng. Tuổi này khá chịu khó làm ăn, một số bạn đang xa quê hoặc phải đi đây đi đó vì tính chất công việc sẽ sớm nhận được tin tốt.

Vận trình tài lộc càng về thời điểm cuối năm càng dồi dào. Bản mệnh nên có niềm tin vào những bước đầu tư của mình, đầu tuần sẽ xuất hiện một vài khó khăn nhưng sẽ sớm ổn thôi. Tuy nhiên, con giáp này cần ghi nhớ rằng, phải "động" thì mới có tiền, đừng "há miệng chờ sung".

Chuyện tình cảm của tuổi Ngọ không có nhiều biến động, nam mệnh có vận đào hoa khá vượng. Người có gia đình, tình cảm vợ chồng được hâm nóng, nam mệnh hay được vợ quan tâm. Ngọ độc thân nên tỉnh táo trước những lời tán tỉnh, đừng quá ham vui mà bị lừa nhé.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm