Tử vi tuần mới (24/10 - 30/10), vận mệnh như ‘cá chép hóa rồng’, 3 con giáp cát tinh chiếu rọi, thần tài chỉ điểm, tiền vào như nước, may mắn như tỷ phú, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 10:26

Tử vi tuần mới (24/10 - 30/10), 3 con giáp tài vận thăng hoa không ai sánh bằng, cuộc sống ngày càng giàu sang.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được biết đến là con giáp khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Bản chất bạn là người lạc quan, mạnh mẽ, tích cực và giàu ý chí vươn lên.

Dù trải qua nhiều khó khăn, gian khổ nhưng con giáp này vẫn luôn giữ được tinh thần. Bạn mang nét tính cách hướng ngoại, cầu toàn, đôi khi tự làm khó chính mình và những người ở xung quanh mình.

May mắn được phú khí vây quanh, con giáp này làm đâu gặt đấy, công việc có nhiều tiến triển. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tin tưởng, trọng dụng. Người chưa có công việc cũng sớm tìm được những công việc phù hợp với bản thân.

Tử vi tuần mới (24/10 - 30/10), vận mệnh như ‘cá chép hóa rồng’, 3 con giáp cát tinh chiếu rọi, thần tài chỉ điểm, tiền vào như nước, may mắn như tỷ phú, đổi đời giàu sang - Ảnh 1
Con giáp Sửu vận mệnh hanh thông hơn người. Ảnh minh họa: Internet

Người còn đi học thì việc học hành tấn tới, đạt được những thành tích khả quan. Có thể nói, tử vi tuần mới (24/10 - 30/10), người tuổi Sửu có lộc tài tăng tiến, cơ hội làm giàu sẽ nhiều thêm. Hãy nhớ rằng, chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, bạn sẽ đạt được những mục tiêu, phần thưởng xứng đáng.

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất vốn có tính tình thẳng thắn, trung thực và luôn có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Người tuổi Tuất có chí tiến thủ, luôn tranh thủ và nắm bắt mọi cơ hội để có được cuộc sống viên mãn đủ đầy.

Đa số những người tuổi Tuất đều có khả năng tạo dựng sự thành công cho riêng mình, tuy nhiên vì vận may không đến đúng lúc nên có một số người gặp phải nhiều khó khăn, trắc trở.

Tử vi tuần mới (24/10 - 30/10), vận mệnh như ‘cá chép hóa rồng’, 3 con giáp cát tinh chiếu rọi, thần tài chỉ điểm, tiền vào như nước, may mắn như tỷ phú, đổi đời giàu sang - Ảnh 2
Con giáp Tuất gặp thời mệnh suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, tuần mới (24/10 - 30/10), tuổi Tuất cũng là một trong những con giáp được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Họ vốn là những người rất thông minh và khéo léo trong cách nhìn nhận sự việc, vì vậy trong năm nay sẽ có cơ hội làm giàu và họ sẽ nắm bắt được.

Vận may của tuổi Tuất sẽ lội ngược dòng, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Những tháng cuối năm nay, tuổi Tuất không những có thể gầy dựng sự nghiệp vững chắc mà cuộc sống trong tương lai sẽ càng viên mãn hơn.

Tuổi Mão

Cuộc sống của con giáp tuổi Mão trong tuần mới thuận buồm xuôi gió. Trên phương diện sự nghiệp, bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và dễ được cấp trên khen ngợi. Đừng vội hài lòng với những gì mình có mà hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa nhé.

Đầu tuần thuận lợi và hứa hẹn mang lại tiền bạc cho bản mệnh vào cuối tuần khi Chính Tài ghé thăm. Mục tiêu hàng đầu trong tuần này chính là phát triển lĩnh vực tài chính.

Để làm được điều này, con giáp may mắn tuần này hãy hoạch định lại chi tiêu của mình trong thời gian sắp tới cũng như xem xét những phương án có thể giúp bạn tăng thu nhập.

Trên phương diện tình cảm, may mắn có Thái m cát tinh phù trợ nên người độc thân dễ nhận được sự quan tâm, chú ý của mọi người xung quanh. Hãy mở rộng lòng mình rồi bạn sẽ tìm được người như ý. Với những người có đôi có cặp, cảm xúc thất thường đôi khi có thể khiến bạn đang vui quay sang nổi nóng với một nửa của mình.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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