Đúng 2 ngày cuối tháng 9 âm lịch (28-29/9): 3 con giáp mưa tài lộc đổ ập xuống, giàu sụ, rũ bùn đứng dậy, tiền tài vút cao

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 09:19

Tử vi 2 ngày cuối tháng 9 âm lịch (28-29/9), những con giáp chuẩn bị đón may mắn, cuộc sống giàu sang, nghèo khó qua hết.

Tuổi Dậu

2 ngày cuối tháng 9 âm lịch (28-29/9), người tuổi Dậu có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân qua những dự án còn dang dở. Trên thực tế, con giáp tuổi Dậu sẽ gây ấn tượng mạnh với cấp trên, khách hàng bởi ý tưởng độc đáo của bản thân.

Tử vi trong tháng tới do có Dậu sẽ có nhiều bước tiến giúp con giáp này thu về tiền bạc đầy túi. Tuy nhiên, họ cũng cần cẩn trọng với những lỗi nhỏ kẻo có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Đúng 2 ngày cuối tháng 9 âm lịch (28-29/9): 3 con giáp mưa tài lộc đổ ập xuống, giàu sụ, rũ bùn đứng dậy, tiền tài vút cao - Ảnh 1
Con giáp Dậu có tài chính hanh thông trong thời điểm tới. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, về mặt tài chính, con giáp này có thể thu được những thành tựu lớn, gây dựng được cuộc sống sung túc, dư dả. Những người tuổi hổ còn nợ nần thì trong tháng này họ có thể tất toán, thậm chí tích lũy được một khoản tiền cho riêng mình.

Tuổi Mùi

2 ngày cuối tháng 9 âm lịch (28-29/9), con giáp tuổi Mùi sẽ nhận được cơ hội tốt hơn trong sự nghiệp. Nếu làm kinh doanh, họ sẽ chốt được nhiều đơn hàng. Nếu có ý định khởi nghiệp thì đây cũng là cơ hội tốt để con giáp này lên ý tưởng và chuẩn bị nguồn lực cho dự án của bản thân.

Để thành công hơn nữa, con giáp này cứ học tập từ những lỗi lầm, lắng nghe ý kiến góp ý và cầu thị hơn nữa. Người tuổi Mùi thông minh, nhanh nhẹn, có khả năng ứng biến cao và rất có duyên với kim tiền nên thường có được cơ hội làm giàu nhanh chóng.

Đúng 2 ngày cuối tháng 9 âm lịch (28-29/9): 3 con giáp mưa tài lộc đổ ập xuống, giàu sụ, rũ bùn đứng dậy, tiền tài vút cao - Ảnh 2
Tuổi Mùi rũ bùn đứng dậy. Ảnh minh họa: Internet

Vận may liên tiếp kéo đến với con giáp này. Người tuổi Mùi làm việc gì cũng thuận lợi, hanh thông, đi đến đâu cũng kiếm được tiền, làm gì cũng thu về lợi nhuận. Đặc biệt, sự nghiệp của con giáp này cũng vô cùng thành công. Có thể nói thời gian này là thời điểm “công thành danh toại, giàu sang phú quý” của con giáp này.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu hòa đồng, thích kết giao bạn bè nên thường tạo được các mối quan hệ rộng lớn.

Vận thế của người tuổi Sửu sẽ khởi sắc mạnh mẽ, hoạnh tài vượng phát nên có cơ hội trúng số độc đắc hoặc thu lợi nhuận lớn từ việc đầu tư. Ngoài ra, do có quý nhân tương trợ nên người tuổi Ngọ cũng nhận được không ít cơ hội kiếm tiền nên tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, dồi dào.

Tử vi cho biết 2 ngày cuối tháng 9 âm lịch (28-29/9), những người tuổi Sửu sẽ gặp được điềm lành, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của con giáp này sẽ có những bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt, trong sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà tuổi Sửu sẽ tự tin hơn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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