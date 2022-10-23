Con giáp này có thể sẽ nhận được những lời mời công việc bên ngoài hấp dẫn. Nhờ đó Thìn có cơ hội nâng cao tài vận.

Người tuổi Thìn đã nỗ lực nhiều trong suốt thời gian qua. Chính vì vậy chiều nay (23/10), trở đi con giáp này sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Nếu không phải là thăng quan tiến chức thì cũng sẽ được tăng lương.

Đây là thành quả cho sự nỗ lực của Thìn và cả nửa kia. Nhà mới mang tới phúc khí mới giúp thăng hoa về tài vận và giúp con giáp này ngày càng giàu có, hạnh phúc hơn.

Nhờ vượng khí Thần Tài và sự trợ giúp của quý nhân nên con giáp này hoàn thành được mục tiêu lớn của mình. Thìn có thể mua được nhà với diện tích lớn hơn, khang trang hơn, đẹp hơn rất nhiều.

Tuổi Tỵ

Các bạn cầm tinh con rắn có suy nghĩ riêng nên dù ở đâu cũng có thể lên đường thực hiện ước mơ của mình. Tử vi 12 con giáp chiều nay (23/10), Tỵ sẽ được các ngôi sao may mắn phù hộ, họ rất thích hợp để phát triển bản thân.

Nếu họ có thể nắm bắt cơ hội để chiến đấu hết mình một lần nữa, trước năm 2023, nhiều khả năng tài sản của gia đình sẽ vượt chỉ tiêu. Được Bồ Tát phù hộ, vận thế thường hanh thông, suôn sẻ hơn người. Con giáp này cũng là người lý tính, thực tế trong công việc và cuộc sống.

Con giáp Tỵ giàu không ai bằng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp chiều nay (23/10), vận thế của người tuổi Hợi khởi sắc mạnh mẽ, làm việc gì cũng may mắn, đặc biệt nếu thử mua xổ số sẽ có cơ hội trúng giải thưởng không nhỏ.

Vận may cùng với trí óc thông minh, nhanh nhẹn cũng sẽ giúp cho con giáp này tận dụng được tin tức đầu tư, kinh doanh mà bạn bè là quý nhân đem lại nên sẽ có cơ hội thăng tiến cũng như thu về lợi nhuận khủng.

Thời điểm này, lộc lá đổ về tay, nếu mạnh dạn kinh doanh, đầu tư buôn bán thì tiền tài của Hợi sẽ càng đầy ắp hơn nữa. Nhờ vào vận khí tốt của mình, dù không cần dựa dẫm vào người khác thì Hợi cũng có thể làm nên đại nghiệp.

Với nhiều người, việc tự mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng là một việc khó khăn, thậm chí bất khả thi, thế nhưng với tuổi Hợi, đó lại là việc trong tầm tay, tất cả chỉ phụ thuộc vào việc con giáp này có muốn bắt tay vào làm hay không.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm