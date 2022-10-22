Đúng ngày mai (23/10), Thần Tài đặt hũ vàng trước cửa, 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, may mắn nhân đôi, tài lộc gấp bội, trúng độc đắc giàu to

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 23:12

Tử vi 12 con giáp cho hay, vào ngày mai (23/10), 3 con giáp gặt hái hỷ sự to đùng, trời ban phúc lộc, mọi sự thăng hoa.

Tuổi Thìn

Đúng ngày mai (23/10), vận trình của người tuổi Thìn được đánh giá có sự thay đổi thích cực, công việc dần suôn sẻ hơn.

Điều này thể hiện rõ tài vận của tuổi Thìn vượng phát. Bản mệnh đón nhận nhiều may mắn, tài lộc. Tiền bạc ầm ầm kéo về túi của con giáp này. Tuổi Thìn đầu tư vào đâu thì ở đó sinh lời. Bản mệnh còn được cao nhân chỉ bảo nên dễ dàng gặt hái nhiều thành công hơn.

Đúng ngày mai (23/10), Thần Tài đặt hũ vàng trước cửa, 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, may mắn nhân đôi, tài lộc gấp bội, trúng độc đắc giàu to - Ảnh 1
Con giáp Thìn tài vận hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng, vận trình của người tuổi Thìn sẽ có khởi sắc. Con giáp này được quý nhân trợ giúp, công việc thuận lợi, tài vận khởi sắc. Trong giai đoạn này, tuổi Thìn cần chú ý đến các mối quan hệ cá nhân. Năng lực tốt cộng với quan hệ rộng sẽ giúp bản mệnh có nhiều cơ hội ký kết hợp đồng mới, tăng lương, thăng chức.

Tuổi Mão

Đúng ngày mai (23/10), người làm kinh doanh nên chú ý đến các cơ hội đầu tư, làm ăn đến với mình. Người tuổi Mão mở rộng mạng lưới quan hệ là có thể tìm được con đường phát triển sự nghiệp.

Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến. Người tuổi Mão báo hiệu có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến. Tiền bạc dư giả, kinh doanh, đầu tư thu lời nhiều vô kể.

Đúng ngày mai (23/10), Thần Tài đặt hũ vàng trước cửa, 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, may mắn nhân đôi, tài lộc gấp bội, trúng độc đắc giàu to - Ảnh 2
Con giáp Mão có cơ hội đón giàu sang. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng tích cực. Tuổi Mão có thể gặp nhiều vận may hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này chỉ cần tập trung và nắm bắt cơ hội thì khả năng kiếm tiền ngày một lớn, vận may ngày một nhiều.

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo rằng tuổi Dậu đang bước vào một giai đoạn có nhiều biến động. Người ngoài có thể cho rằng tuổi Dậu đang gặp nhiều khó khăn, sóng gió. Thực tế, đây là lúc con giáp này học hỏi được nhiều kinh nghiệm để làm bàn đạp cho những công việc về sau.

Đúng ngày mai (23/10), gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng.

Tử vi dự báo rằng, tuổi Dậu có Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Nhờ vậy, cuộc sống của con giáp này sẽ có nhiều khởi sắc, tài vận bừng sáng. Đến cuối năm, tuổi Dậu có thể tích lũy được một khoản tiền kha khá, hưởng thụ cuộc sống sung túc.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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