Tử vi tuần mới (24/10 - 30/10), Thần Tài nghênh đón, sao Thái Âm chiếu rọi, 3 con giáp trúng số tiền tỷ 2 lần liên tiếp trong 7 ngày, vàng bạc ôm đầy tay, tậu nhà lầu xe sang đón tuần mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 06:36

Tuần này, 3 con giáp sau đón tài lộc nở rộ nhờ Thần Tài chiếu cố, vận trình từ đây rực rỡ như nắng mai, cả tuần sống trong nhung gấm lụa là.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Tỵ cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Khát vọng đổi đời của Tỵ sẽ bắt đầu từ tuần này nhờ bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Tỵ cũng được nâng cao. Người tuổi Tỵ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Tử vi tuần mới (24/10 - 30/10), Thần Tài nghênh đón, sao Thái Âm chiếu rọi, 3 con giáp trúng số tiền tỷ 2 lần liên tiếp trong 7 ngày, vàng bạc ôm đầy tay, tậu nhà lầu xe sang đón tuần mới rực rỡ - Ảnh 1
Tuổi Tỵ có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Từ tuần này trở đi, tuổi Dần sẽ được các vị Thần May Mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dần chỉ cần bỏ ra một thì có thể thu về được mười, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Bắt đầu từ đầu tuần, Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát Tinh bảo hộ, những chú Hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dần lên như diều gặp gió. Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Dần cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến những chú Hổ có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Tử vi tuần mới (24/10 - 30/10), Thần Tài nghênh đón, sao Thái Âm chiếu rọi, 3 con giáp trúng số tiền tỷ 2 lần liên tiếp trong 7 ngày, vàng bạc ôm đầy tay, tậu nhà lầu xe sang đón tuần mới rực rỡ - Ảnh 2
Từ tuần này trở đi, tuổi Dần sẽ được các vị Thần May Mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong số những con giáp, tuổi Sửu là những người chịu thương chịu khó nhất, tuổi Sửu thường không tham vọng trong cuộc sống nhưng họ lại được trời ban nhiều phước lành.

Bản chất tuổi Sửu là người hiền lành, chăm chỉ, luôn nỗ lực trong cuộc sống với mong muốn chỉ cần an yên là đủ. 

Tử vi học có nói, tuổi Sửu phải đợi đến một giai đoạn nhất định nào đó thì vận may của họ sẽ lội ngược dòng. Bắt đầu từ tuần này, tuổi Sửu là một trong những con giáp sẽ được Thần Tài chiếu cố hết mực. 

Cụ thể, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, cầu được ước thấy, những kế hoạch dự định thực hiện sẽ diễn ra trơn tru và thuận lợi. 

Người tuổi Sửu không mong đợi nhiều nhưng từ tuần mới tới đây họ chuẩn bị tinh thần để đón hỷ sự, họ sẽ gặp được quý nhân, đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống thăng hoa bất ngờ, sự nghiệp không những thăng tiến mà tài vận ngày càng dồi dào, có khả năng đổi đời, sống viên mãn sung túc đến vài năm sau.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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