Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp nhận túi tiền khủng trời ban, tài lộc bùng phát, trúng quả cực lớn, phú quý nhân đôi, ôm tiền mỏi tay, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 05:29

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, trong tuần này 3 con giáp dưới đây hưởng lộc trời ban, tiền bạc căng ví, may mắn hết phần thiên hạ.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão chính là con giáp phúc phận đầy mình, cả đời không phải vật lộn mưu sinh, càng không bao giờ thiếu tiền tiêu. Trong tuần này, người tuổi Mão nhờ quý nhân giúp đỡ mà mọi dự án, kế hoạch làm ăn, kinh doanh của người này đều mang lại lợi nhuận kếch xù, giúp tiền trong tài khoản của con giáp này tăng vùn vụt mỗi ngày.

Trong thời gian này, người tuổi Mão chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền. Nhìn chung, tuổi Mão nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Miễn là biết đúc kết kinh nghiệm dù thất bại, hiểu rõ đạo lý từ bỏ thì đơn giản, kiên trì mới khó và tiếp tục chăm chỉ, cuộc sống tương lai của tuổi Mão sẽ vô cùng thuận lợi.

Hậu vận tuổi Mão càng phát tài phát lộc, giàu sang ngút trời. Đặc biệt, đây chính là khoảng thời gian người tuổi Mão chỉ việc phát huy những nền tảng mình đã dựng xây và khuếch trương quy mô, cứ thế mà hốt vàng hốt bạc.

Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp nhận túi tiền khủng trời ban, tài lộc bùng phát, trúng quả cực lớn, phú quý nhân đôi, ôm tiền mỏi tay, ăn tiêu mãi không hết - Ảnh 1
Trong tuần này, người tuổi Mão nhờ quý nhân giúp đỡ mà mọi dự án, kế hoạch làm ăn, kinh doanh của người này đều mang lại lợi nhuận kếch xù - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp có nhiều tham vọng, ước mơ, hoài bão lớn và họ sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để biến những giấc mơ đó thành sự thật. Họ cũng là những người có trái tim bao dung, nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác thoát khỏi khó khăn.

Trong tuần này, những cơ hội tốt xung quanh người tuổi Dậu sẽ dần xuất hiện, của cải, tiền bạc đến từ khắp nơi, cuộc sống tươi đẹp đang chờ đợi bạn ở phía trước. Cũng vì giỏi đầu tư mạo hiểm và dám chấp nhận rủi ro, như người ta vẫn nói “Có bỏ ra sẽ ắt có nhận lại”, bạn không cần quá lo lắng về những khoản đầu tư của mình.

Bản mệnh những chú Gà may mắn, nên hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành đại gia. Lúc ấy, tuổi Dậu không chỉ có nhà cao cửa rộng, công danh tài lộc mà đường tình duyên của họ cũng hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ngầm ngưỡng mộ.

Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp nhận túi tiền khủng trời ban, tài lộc bùng phát, trúng quả cực lớn, phú quý nhân đôi, ôm tiền mỏi tay, ăn tiêu mãi không hết - Ảnh 2
Trong tuần này, những cơ hội tốt xung quanh người tuổi Dậu sẽ dần xuất hiện, của cải, tiền bạc đến từ khắp nơi, cuộc sống tươi đẹp đang chờ đợi bạn ở phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh những chú Ngựa luôn là con giáp có ý chí hơn người. chính nhờ sự chăm chỉ, chu đáo, khéo léo trong giao tiếp của Ngọ giúp họ có được nhiều mối thâm giao. Những quý nhân này sẽ luôn sẵn sàng đưa tay tương trợ, nâng đỡ mỗi khi Ngọ khốn khó, cơ cực. 

Tuần này sẽ là thời điểm đáng mong đợi với người tuổi Ngọ nhờ cát tinh hỗ trợ. Cát tinh này sẽ mang theo cơ hội thăng tiến trong công việc cho người làm công ăn lương. Lại có quý nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tài lộc dồi dào, dù là đầu tư hay làm việc thì tuổi Ngọ cũng sẽ thu được số tiền bất ngờ mỗi lần bạn ra tay.

Hậu vận của những người tuổi Ngọ lại càng thắm đỏ, tiền tài không biết từ đâu cứ liên tục chảy vào túi của con giáp may mắn, cứ vơi lại đầy nên bạn cứ tha hồ nằm rung đùi hưởng phúc đi nhé! Đặc biệt, tuổi Ngọ nếu như có ý định đầu tư mở rộng kinh doanh thì đây chính là cơ hội rất thuận tiện đừng có dại mà bỏ qua. 

Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp nhận túi tiền khủng trời ban, tài lộc bùng phát, trúng quả cực lớn, phú quý nhân đôi, ôm tiền mỏi tay, ăn tiêu mãi không hết - Ảnh 3
Tuần này sẽ là thời điểm đáng mong đợi với người tuổi Ngọ nhờ cát tinh hỗ trợ, Cát tinh này sẽ mang theo cơ hội thăng tiến trong công việc cho người làm công ăn lương - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng vào thứ 3 (23/8/2022), 3 con giáp mở cửa ra là Thần Tài nghênh đón, tài lộc quấn thân, xòe tay hứng hồng phúc, vận may ùn ùn kéo đến, phú quý nhân đôi

Đúng vào thứ 3 (23/8/2022), 3 con giáp mở cửa ra là Thần Tài nghênh đón, tài lộc quấn thân, xòe tay hứng hồng phúc, vận may ùn ùn kéo đến, phú quý nhân đôi

Bước sang thứ 3, vận trình tài lộc của 3 con giáp dưới đây tiếp tục khởi sắc, làm gì cũng thành công, phú quý không ngừng.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 3 con giáp may mắn con giáp may mắn tử vi tuần mới

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 31 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 12 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 3 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 3 giờ 50 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi