Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp nhận túi tiền khủng trời ban, tài lộc bùng phát, trúng quả cực lớn, phú quý nhân đôi, ôm tiền mỏi tay, ăn tiêu mãi không hết

Trong thời gian này, người tuổi Mão chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền. Nhìn chung, tuổi Mão nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Miễn là biết đúc kết kinh nghiệm dù thất bại, hiểu rõ đạo lý từ bỏ thì đơn giản, kiên trì mới khó và tiếp tục chăm chỉ, cuộc sống tương lai của tuổi Mão sẽ vô cùng thuận lợi.

Trời sinh những người tuổi Mão chính là con giáp phúc phận đầy mình, cả đời không phải vật lộn mưu sinh, càng không bao giờ thiếu tiền tiêu. Trong tuần này, người tuổi Mão nhờ quý nhân giúp đỡ mà mọi dự án, kế hoạch làm ăn, kinh doanh của người này đều mang lại lợi nhuận kếch xù, giúp tiền trong tài khoản của con giáp này tăng vùn vụt mỗi ngày.

Tuổi Dậu là con giáp có nhiều tham vọng, ước mơ, hoài bão lớn và họ sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để biến những giấc mơ đó thành sự thật. Họ cũng là những người có trái tim bao dung, nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác thoát khỏi khó khăn.

Hậu vận tuổi Mão càng phát tài phát lộc, giàu sang ngút trời. Đặc biệt, đây chính là khoảng thời gian người tuổi Mão chỉ việc phát huy những nền tảng mình đã dựng xây và khuếch trương quy mô, cứ thế mà hốt vàng hốt bạc.

Trong tuần này, những cơ hội tốt xung quanh người tuổi Dậu sẽ dần xuất hiện, của cải, tiền bạc đến từ khắp nơi, cuộc sống tươi đẹp đang chờ đợi bạn ở phía trước. Cũng vì giỏi đầu tư mạo hiểm và dám chấp nhận rủi ro, như người ta vẫn nói “Có bỏ ra sẽ ắt có nhận lại”, bạn không cần quá lo lắng về những khoản đầu tư của mình.

Bản mệnh những chú Gà may mắn, nên hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành đại gia. Lúc ấy, tuổi Dậu không chỉ có nhà cao cửa rộng, công danh tài lộc mà đường tình duyên của họ cũng hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ngầm ngưỡng mộ.

Trong tuần này, những cơ hội tốt xung quanh người tuổi Dậu sẽ dần xuất hiện, của cải, tiền bạc đến từ khắp nơi, cuộc sống tươi đẹp đang chờ đợi bạn ở phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh những chú Ngựa luôn là con giáp có ý chí hơn người. chính nhờ sự chăm chỉ, chu đáo, khéo léo trong giao tiếp của Ngọ giúp họ có được nhiều mối thâm giao. Những quý nhân này sẽ luôn sẵn sàng đưa tay tương trợ, nâng đỡ mỗi khi Ngọ khốn khó, cơ cực.

Tuần này sẽ là thời điểm đáng mong đợi với người tuổi Ngọ nhờ cát tinh hỗ trợ. Cát tinh này sẽ mang theo cơ hội thăng tiến trong công việc cho người làm công ăn lương. Lại có quý nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tài lộc dồi dào, dù là đầu tư hay làm việc thì tuổi Ngọ cũng sẽ thu được số tiền bất ngờ mỗi lần bạn ra tay.

Hậu vận của những người tuổi Ngọ lại càng thắm đỏ, tiền tài không biết từ đâu cứ liên tục chảy vào túi của con giáp may mắn, cứ vơi lại đầy nên bạn cứ tha hồ nằm rung đùi hưởng phúc đi nhé! Đặc biệt, tuổi Ngọ nếu như có ý định đầu tư mở rộng kinh doanh thì đây chính là cơ hội rất thuận tiện đừng có dại mà bỏ qua.

Tuần này sẽ là thời điểm đáng mong đợi với người tuổi Ngọ nhờ cát tinh hỗ trợ, Cát tinh này sẽ mang theo cơ hội thăng tiến trong công việc cho người làm công ăn lương - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.