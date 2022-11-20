Tử vi tuần mới (21/11 – 27/11), Thần Tài “ghé nhà trú ngụ”, 3 con giáp may mắn liên miên, trúng số độc đắc, tiền về như lũ, tài lộc chui vào nhà, sự nghiệp leo thang, công danh đại thắng

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 03:17

Tử vi dự báo tuần mới (21/11 – 27/11), 3 con giáp này mở cửa đón tin vui, vận may ùa về, tài lộc đạt đỉnh, sự nghiệp thăng hoa.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo tuần mới (21/11 – 27/11), người tuổi Ngọ đã giàu lại càng giàu có hơn. Trong tháng này, bạn nhận được vô số cơ hội làm ăn từ các mối quan hệ hữu hảo. Chỉ cần nỗ lực một chút thôi, bạn đã có thể nhân đôi thu nhập của mình rồi.

Tử vi tuần mới (21/11 – 27/11), Thần Tài “ghé nhà trú ngụ”, 3 con giáp may mắn liên miên, trúng số độc đắc, tiền về như lũ, tài lộc chui vào nhà, sự nghiệp leo thang, công danh đại thắng - Ảnh 1
Tử vi dự báo tuần mới (21/11 – 27/11), tuổi Ngọ giáp may mắn liên miên, trúng số độc đắc, tiền về như lũ, tài lộc chui vào nhà, sự nghiệp leo thang, công danh đại thắng. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi tuần mới (21/11 – 27/11) sang, vận quý nhân của bạn rất vượng, bạn làm gì cũng được người tốt giúp đỡ. Cộng thêm với sự nhạy bén trong kinh doanh, người tuổi Ngựa sẽ kiếm được bộn tiền. Trong tháng này, tình hình tài chính của con giáp này được cải thịên đáng kể, nhất là những người làm trong lĩnh vực truyền thông, tài chính, bất động sản.

Tuổi Thân

Quả là không quá khi nói rằng Khỉ chính là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong số 12 con giáp. Người tuổi này rất ham học hỏi, thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Ở bên cạnh một người tuổi Thân, bạn sẽ thấy cuộc sống thú vị hơn nhiều phần.

Theo tử vi, năm 2022 là khoảng thời gian vận trình tổng thể của người tuổi Thân gặp nhiều thuận lợi. Họ dù làm việc trong lĩnh vực, ngành nghề nào cũng dễ đạt được bước tiến, khẳng định được chỗ đứng của mình. Người tuổi Thân đang có tinh thần rất cao và hy vọng sẽ bù đắp được những khó khăn, mất mát trong năm trước.

Tử vi tuần mới (21/11 – 27/11), Thần Tài “ghé nhà trú ngụ”, 3 con giáp may mắn liên miên, trúng số độc đắc, tiền về như lũ, tài lộc chui vào nhà, sự nghiệp leo thang, công danh đại thắng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (21/11 – 27/11), vận trình của người tuổi Thân được dự đoán thuận lợi thêm nhiều phần. Cả trong sự nghiệp và cuộc sống, con giáp này đều dễ đạt được mọi thứ như mình muốn, gặp khó khăn dễ có quý nhân phù trợ. Đây chính là 1 trong những con giáp có tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thuận lợi nhất trong những ngày tới đây.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi khá chu đáo, hoạt bát, thích theo đuổi sự hoàn hảo. Con giáp này luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao và có yêu cầu khắt khe hơn với bản thân. Bất kể làm việc gì, họ đều tận tâm, tỉ mỉ. Tử vi dự báo tuần mới (21/11 – 27/11), con giáp tuổi Hợi nhận lộc trời ban, đón những điều bất ngờ.

Tử vi tuần mới (21/11 – 27/11), Thần Tài “ghé nhà trú ngụ”, 3 con giáp may mắn liên miên, trúng số độc đắc, tiền về như lũ, tài lộc chui vào nhà, sự nghiệp leo thang, công danh đại thắng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới (21/11 – 27/11), tuổi Hợi này có sự nghiệp thăng tiến, đạt thành tích xuất sắc trong công việc. Nếu biết tận dụng tốt các mối quan hệ, họ sẽ có thêm cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh. Người tuổi Hợi nếu làm lãnh đạo doanh nghiệp thì có thể đưa công ty của mình lên một tầm cao mới. Con giáp này có vận mệnh hanh thông, công thành danh toại.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 10 ngày tới (20/11 – 29/11), Thần Tài “độ mệnh”, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC 2 tỷ đổi đời, ôm khối tiền khủng, giàu lên trông thấy, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tài lộc không cầu tự đến

Đúng 10 ngày tới (20/11 – 29/11), Thần Tài “độ mệnh”, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC 2 tỷ đổi đời, ôm khối tiền khủng, giàu lên trông thấy, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tài lộc không cầu tự đến

Tử vi dự báo đúng 10 ngày tới (20/11 – 29/11), 3 con giáp này may mắn đổi đời nhờ trúng số độc đắc, một bước lên mây, tiền tài vượng phát.

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