Đúng 10 ngày tới (20/11 – 29/11), Thần Tài “độ mệnh”, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC 2 tỷ đổi đời, ôm khối tiền khủng, giàu lên trông thấy, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tài lộc không cầu tự đến

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 01:03

Tử vi dự báo đúng 10 ngày tới (20/11 – 29/11), 3 con giáp này may mắn đổi đời nhờ trúng số độc đắc, một bước lên mây, tiền tài vượng phát.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh. Khác với nửa năm đầu, công việc tới tay còn hỏng, những tháng cuối năm 2022, đại sự dễ thành, chỉ cần thận trọng và biết nắm bắt thời cơ.

Đúng 10 ngày tới (20/11 – 29/11), Thần Tài “độ mệnh”, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC 2 tỷ đổi đời, ôm khối tiền khủng, giàu lên trông thấy, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tài lộc không cầu tự đến - Ảnh 1
Tử vi dự báo đúng 10 ngày tới (20/11 – 29/11), tuổi Ngọ may mắn đổi đời nhờ trúng số độc đắc, một bước lên mây, tiền tài vượng phát. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo đúng 10 ngày tới (20/11 – 29/11), cục diện Tam Hợp sẽ giúp tuổi Ngọ thoát khỏi rủi ro và tiếp tục đạt được những thành tựu trong cuộc sống. Vận rủi của tuổi Ngọ sẽ tan biến. Họ liên tục gặp may mắn trong sự nghiệp. Tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tâm thế để hốt bạc trong thời gian tới nhé.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thường rất nhanh nhẹn, luôn cố gắng phát triển và quyết tâm cao. Càng khó khăn, gian nan, họ càng vươn lên mạnh mẽ khiến ai cũng nể phục tài năng của mình.

Đúng 10 ngày tới (20/11 – 29/11) là thời điểm đại cát đại lợi với người tuổi Thìn vì tài phúc song hành, vận may tới tấp nập. Về công danh, người tuổi Thìn có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng suôn sẻ, dễ dàng hoàn thành công việc mà không cần bôn ba nhiều.

Đúng 10 ngày tới (20/11 – 29/11), Thần Tài “độ mệnh”, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC 2 tỷ đổi đời, ôm khối tiền khủng, giàu lên trông thấy, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tài lộc không cầu tự đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người khác nghỉ ngơi thì tuổi Thìn lại làm việc, người ta tiêu tiền thì lại là ngày con giáp này lại kiếm tiền. Đây là thời điểm phát tài phát lộc của tuổi Thìn. Con giáp này hãy cố gắng để phát huy toàn lực, đừng để cơ hội tiền bạc bay mất qua tay. Tất nhiên là sẽ có khó khăn vất vả, đó là điều khó tránh khỏi, nhưng đừng vì thế mà nản lòng nhé.

Không những vậy, chuyện tình cảm của những chú Rồng cũng sẽ có nhiều bước phát triển tích cực. Người độc thân chủ động hơn sẽ gặp được nửa kia của mình, người có gia đình vợ chồng thêm hạnh phúc.

Tuổi Thân

Theo nhận định của tử vi 12 con giáp, người tuổi khỉ cực kỳ mưu trí, lanh lợi, biết tư duy linh hoạt và làm ăn bền chí, kiên định nhiều lợi lộc. Họ chưa bao giờ đề cao lợi ích của bản thân mà luôn suy nghĩ cho tập thể, người khác nên có nhiều bạn bè, khi gặp khó khăn luôn được mọi người giúp đỡ nhiệt thành, hết sức.

Đúng 10 ngày tới (20/11 – 29/11), Thần Tài “độ mệnh”, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC 2 tỷ đổi đời, ôm khối tiền khủng, giàu lên trông thấy, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tài lộc không cầu tự đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi đúng 10 ngày tới (20/11 – 29/11), con giáp này sẽ vươn lên mọi sự, phú quý song hành, sự nghiệp vượng vận nhờ được quý nhân phù trợ. Công việc thông thuận, chuyện làm ăn bùng nổ, khiến cho thu nhập của họ vút lên như diều gặp gió.

Nhờ tài vận hanh thông nên chuyện tình cảm của họ cực kỳ đỏ tươi, quý nhân cận kề hết ngày này tới ngày khác. Cuộc sống trong gia đình cũng đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Tạm biệt nghèo khó, làm bạn với giàu sang trở nên quá dễ dàng với con giáp này.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay 18/11/2022, 3 con giáp thoát nghèo nhanh như chớp nhờ trúng số độc đắc, hưởng lộc Cát Tinh, tiền bạc chất đầy nhà, công danh vượt bật, sự nghiệp leo cao, bạc vàng dư dả

Sau hôm nay 18/11/2022, 3 con giáp thoát nghèo nhanh như chớp nhờ trúng số độc đắc, hưởng lộc Cát Tinh, tiền bạc chất đầy nhà, công danh vượt bật, sự nghiệp leo cao, bạc vàng dư dả

Tử vi dự báo sau hôm nay 18/11/2022, 3 con giáp này Quý nhân phù trợ trong đời, giàu phúc báu, sự nghiệp công danh tăng tiến như vũ bão.

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