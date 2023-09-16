Tử vi tuần mới (18/9 - 24/9), 3 con giáp chuẩn bị túi đựng tiền, lộc đến tới tấp, Thần Tài báo mộng vàng, tiền vào như nước

Hãy cùng xem con giáp này đón nhận may mắn, tiền tài dư dả trong tuần mới đến.

Tuổi Tị Trong cuộc sống cũng khó tránh khỏi tiểu nhân đâm lén sau lưng khiến công việc làm ăn bị ảnh hưởng, tài lộc cản trở và Tị lâm vào cảnh hao tổn. Tuy nhiên, vận đen như vậy không kéo dài. Tử vi có nói, sang tuần mới đến, người tuổi Tị có quý nhân ngấm ngầm giúp đỡ. Lúc này, tài lộc của họ thăng tiến vượt bậc, giống như diều gặp gió phất lên nhanh chóng. Từ đây, Tị có thể yên tâm đón cuộc sống ấm no sung túc. Cuộc sống của gia đình người tuổi Tị cũng bước sang một trang mới, hạnh phúc hơn, không phải lo cơm ăn áo mặc.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Xin được chúc mừng người tuổi Dần vì những xui xẻo sẽ bị đẩy lùi khi bước sang tuần mới đến. Con giáp này vốn là người thông minh, hóm hỉnh, làm việc gì cũng chỉn chu, không bỏ ngang. Chỉ cần người tuổi Dần tận dụng tốt cơ hội có được thì bản mệnh sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Trên hành trình của cuộc đời, Dần có thể dễ dàng làm giàu, có tương lai xán lạn, trở thành triệu phú. Người làm kinh doanh có thể ký được hợp đồng lớn. Những người làm công ăn lương nhờ hoàn thành tốt công việc nên nhận được khoản tiền thưởng nóng. Khoản tiền thưởng Tết cũng đầy hứa hẹn với con giáp này.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Phần lớn những người tuổi Tuất đều rất khôn ngoan và không bao giờ cẩu thả dù làm bất cứ việc lớn nhỏ gì. Nhất là với những việc liên quan đến tiền bạc thì Tuất càng cẩn thận hơn. Trong tuần mới đến, bất kể tuổi Tuất làm công việc gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ, mọi sự thuận buồm xuôi gió. Nhờ có quý nhân âm thầm hỗ trợ, giúp đỡ nên có nhiều cơ hội kiếm tiền tốt, tài lộc hanh thông. Không chỉ có tài lộc mà tình duyên của người tuổi Tuất cũng gặp nhiều thuận lợi. Đặc biệt với những người độc thân, vận may tình duyên của bản mệnh đang trong giai đoạn cực tốt. Người nào đang muốn thoát khỏi tình trạng độc thân thì hãy cố gắng tận dụng khoảng thời gian này nhé. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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