Tử vi tuần mới (17/10 - 23/10), Thần Tài "vung tay gửi lộc" cho 3 con giáp "đánh đâu trúng đó", trúng số 2 lần liên tiếp trong 7 ngày, tiền tỷ cầm liền tay, mua ngay nhà lầu siêu xe, đón tuần mới giàu có tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 07:17

Theo tử vi 12 con giáp, tuần mới này là lúc 3 con giáp sau đón nhận vô vàn tài lộc, tiền bạc ùa vào nhà như thác lũ, sự nghiệp - tình duyên đều viên mãn.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi là người hiền lành, thông minh, biết nắm bắt cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Ưu điểm của người tuổi Hợi là chịu thương chịu khó, không ngần ngại đối mặt với khó khăn thử thách để tự rèn luyện chính mình, đúc kết được nhiều kinh nghiệm sống quý báu, làm tiền đề để phát triển cuộc sống sau này.

Trong cuộc sống, người tuổi Hợi tâm niệm rằng, mọi sự khó khăn đều được đền đáp xứng đáng, đặc biệt trong tuần này, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, có cơ hội đổi đời.

Tử vi học có nói, trong tuần này, vận may của tuổi Hợi sẽ lội ngược dòng. Cụ thể vào giữa tuần, tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối, giúp tuổi Hợi phát triển sự nghiệp kéo theo tài vận dồi dào, càng làm ăn càng sinh lời. Tuổi Hợi chỉ cần cố gắng không ngừng nỗ lực như họ từng làm, giữ vững cuộc sống ổn định hiện tại, một khi nắm bắt được thời cơ thì cuộc đời sẽ lên hương, thậm chí có những người tuổi Hợi đổi nhà đổi xe.

Tử vi tuần mới (17/10 - 23/10), Thần Tài 'vung tay gửi lộc' cho 3 con giáp 'đánh đâu trúng đó', trúng số 2 lần liên tiếp trong 7 ngày, tiền tỷ cầm liền tay, mua ngay nhà lầu siêu xe, đón tuần mới giàu có tưng bừng - Ảnh 1
Trời sinh những người tuổi Hợi là người hiền lành, thông minh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn chăm chỉ siêng năng, không ngừng nỗ lực, cố gắng để xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Trong tuần này, cuộc sống tuổi Sửu sẽ bước qua một giai đoạn thăng hoa hơn. Từ những ngày đầu tuần, tuổi Sửu đã gặp được nhiều may mắn, cơ hội tốt đẹp đang đến gần, chỉ cố gắng hơn và luôn mang trong mình một sự nhiệt huyết nhất định thì khó khăn nào cũng qua, và tìm được cơ hội đổi đời. Bước vào giữa tuần, tuổi Sửu sẽ gặp một số thử thách nhưng đây lại mang tín hiệu tích cực, vì thử thách này có thể trở thành cơ hội giúp tuổi Sửu đổi đời. Và trong thời gian này, tuổi Sửu sẽ giàu có và thành công trong sự nghiệp, thời gian tới cơ hội xây dựng vinh hoa phú quý trong tầm tay. 

Một khi thời cơ đã tới thì không gì là không thành công, tuần này tuổi Sửu không thành đại gia thì cũng trở thành người giàu có, tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái sống đến mấy năm sau. Đặc biệt, tuần này tuổi Sửu sẽ có tin vui từ "nửa kia" của mình, nếu còn độc thân thì sẽ tìm được một người tâm đầu ý hợp.

Tử vi tuần mới (17/10 - 23/10), Thần Tài 'vung tay gửi lộc' cho 3 con giáp 'đánh đâu trúng đó', trúng số 2 lần liên tiếp trong 7 ngày, tiền tỷ cầm liền tay, mua ngay nhà lầu siêu xe, đón tuần mới giàu có tưng bừng - Ảnh 2
Người tuổi Sửu vốn chăm chỉ siêng năng, không ngừng nỗ lực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bắt đầu từ tuần này, vận thế của người tuổi Mão đã có những thay đổi đáng kể. Tuyệt hơn cả là mọi vấn đề của Mão sẽ cực kỳ khởi sắc. Nhờ có quý nhân phù trợ và thần tài gõ cửa nên công việc của người tuổi Mão dường như được "bùng nổ", có thêm bước tiến mới, nhờ đó mà lợi nhuận thu về ào ào như nước chảy. 

Sinh ra đã có tài, giờ lại nhận được nhiều may mắn, tuổi Mão chỉ cần nắm chặt cơ hội, tận dụng thời cơ là có thể phất lên thành đại gia. Đây cũng là thời điểm ngập tràn may mắn của người tuổi Mão. 

Tử vi học có nói, tuần này, tuổi Mão sẽ được quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những thế họ còn có Thần Tài và các vị thần may mắn phù trợ, làm việc gì cũng dễ dàng thành công.

Từ giờ đến cuối tuần, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, cơ hội vàng cũng xuất hiện, nếu biết nắm bắt thì đổi vận đổi tài. Tuổi Mão không cần phải lo lắng quá nhiều, những gì họ đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, muốn gì được nấy, tình tiền viên mãn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài "gióng 3 hồi chuông" báo hiệu may mắn vào ngày mai (17/10), 3 con giáp sau đón tài lộc nở rộ, "gặp thời gặp thế", công danh sự nghiệp thăng quan tiến chức, "đánh đâu trúng đó" cả tuần

Thần Tài "gióng 3 hồi chuông" báo hiệu may mắn vào ngày mai (17/10), 3 con giáp sau đón tài lộc nở rộ, "gặp thời gặp thế", công danh sự nghiệp thăng quan tiến chức, "đánh đâu trúng đó" cả tuần

Ngày mai, 3 con giáp sau đón một tuần mới ngập tràn may mắn, hạnh phúc suốt cả tuần, công việc có nhiều điểm sáng khiến tâm trạng phấn khởi hơn.

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