Bước sang ngày mai, thứ Hai đầu tuần (17/10), Cát Tinh soi đường, Thần Tài dẫn lối đến "mỏ vàng", 3 con giáp thu lộc tứ phía, của cải đề huề, vàng bạc chất đống, chuẩn bị đón tuần mới đầy vinh hoa, phú quý

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 19:11

Thứ Hai đầu tuần, theo tử vi học, 3 con giáp sau chuẩn bị tinh thần đón hỷ sự, từ đây tiền bạc chất đống, của cải ngút ngàn trải dài từ Đông sang Tây.

Tuổi Thìn

Ai nấy đều biết tuổi Thìn là những con giáp cần cù, chăm chỉ, mỗi ngày mở mắt ra chỉ biết cắm mặt làm việc để tích góp và xây dựng cuộc sống đầy đủ. Họ là những người hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống, tuổi Thìn cho rằng nếu mình không tự làm chủ bản thân thì chẳng thể chăm lo và yêu thương bất cứ ai. 

Tuy nhiên, đức hy sinh và chịu đựng của tuổi Thìn cũng khiến người khác ngưỡng mộ, chuyện gì phải chịu đựng thì họ vẫn luôn sẵn sàng chấp nhận, bên cạnh đó tuổi Thìn cũng mạnh dạn chống lại những điều bất công. Tuổi Thìn thường không màng cuộc sống giàu sang, họ chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ, không lo lắng mệt mỏi bất cứ điều gì đã là quá đủ. Nhờ vậy mà phúc đức và tài vận của tuổi Thìn dần được tích góp và bùng nổ khi bước qua ngày mai, và thậm chí phúc đức này sẽ mang lại rất nhiều điều cho tuổi Thìn cho đến cuối năm. Câu nói: “Tính cách làm nên số phận” rất hợp với tuổi Thìn, bởi vì họ đã cho đi mà không cần nhận lại nên sẽ được bù đắp vô cùng xứng đáng.

Bước sang ngày mai, thứ Hai đầu tuần (17/10), Cát Tinh soi đường, Thần Tài dẫn lối đến 'mỏ vàng', 3 con giáp thu lộc tứ phía, của cải đề huề, vàng bạc chất đống, chuẩn bị đón tuần mới đầy vinh hoa, phú quý - Ảnh 1
Câu nói: “Tính cách làm nên số phận” rất hợp với tuổi Thìn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhìn chung trong thời gian trước, đường tình duyên và tài vận của tuổi Tý gặp chút trở ngại. Tuy nhiên, những khó khăn đó không đáng là bao. Bởi lẽ, trời sinh tuổi Tý đã có ý chí mạnh mẽ, họ hoàn toàn có đủ dũng cảm để đối mặt với những khó khăn. Cho nên khi gặp những điều không may, tuổi Tý vẫn sẵn sàng đối mặt.

Điều đáng nói, từ ngày mai đến cuối năm, vận may, tiền tài và đường tình duyên của tuổi Tý có bước chuyển mới. Đặc biệt là trong sự nghiệp, tuổi Tý bắt đầu cơ hội tìm được hướng đi mới, cũng như được cấp trên chiếu cố nhiệt tình. Từ đó, họ có khả năng làm giàu và kiếm tiền nhiều hơn giai đoạn trước.

Bên cạnh đó, đường tình duyên khá êm đềm và nhẹ nhàng. Từ ngày mai đến cuối năm tuổi Tý và người yêu của mình sẽ có những vài bước ngoặt bất ngờ dẫn đến một kết cục viên mãn mà các bạn không ngờ đến.

Bước sang ngày mai, thứ Hai đầu tuần (17/10), Cát Tinh soi đường, Thần Tài dẫn lối đến 'mỏ vàng', 3 con giáp thu lộc tứ phía, của cải đề huề, vàng bạc chất đống, chuẩn bị đón tuần mới đầy vinh hoa, phú quý - Ảnh 2
Bên cạnh đó, đường tình duyên khá êm đềm và nhẹ nhàng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần không phải quá giàu có, nhưng bản thân họ sẽ làm nên sự giàu có cho chính mình. Có thể trong 9 tháng đầu năm, mọi thứ đến với tuổi Dần không mấy suôn sẻ. Nhiều lúc ngỡ như mình sắp hoàn thành được mục tiêu nhưng lại bị gãy gánh nửa đường. Tuy nhiên, đó không phải là kết quả mà bạn nhận được. Bởi lẽ, từ ngày mai đến cuối năm mới là giai đoạn thịnh vượng của bạn.

Với sự cố gắng không ngừng trong thời gian qua, và thời điểm ngày mai chính là lúc những người tuổi Dần gặt được "quả ngọt". Vào thời điểm này, sự nghiệp không những thuận lợi mà tiền tài cũng dồi dào hơn mức bình thường.

Không những thế, chuyện tình cảm của tuổi Dần cũng hạnh phúc. Rất có thể trong năm sau, họ và đối phương có thể tính đến chuyện hôn nhân và hai bạn sẽ có cuộc sống viên mãn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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