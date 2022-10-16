Thần Tài "gióng 3 hồi chuông" báo hiệu may mắn vào ngày mai (17/10), 3 con giáp sau đón tài lộc nở rộ, "gặp thời gặp thế", công danh sự nghiệp thăng quan tiến chức, "đánh đâu trúng đó" cả tuần

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 22:08

Ngày mai, 3 con giáp sau đón một tuần mới ngập tràn may mắn, hạnh phúc suốt cả tuần, công việc có nhiều điểm sáng khiến tâm trạng phấn khởi hơn.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là người hào phóng, nghiêm túc, năng động và dũng cảm. Trong công việc và sự nghiệp, họ có chí tiến thủ rất cao, khi đặt ra mục tiêu nào rồi sẽ dốc sức theo đuổi đến cùng.

Vào ngày mai (17/10), vận may sẽ đến với người tuổi Ngọ. Nhờ có sao lành chiếu mệnh, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ lên như diều gặp gió, tài vận vượng phát, vạn sự như ý. Mặt khác, đây cũng là thời kỳ mở đầu cho con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ, nên cần phải tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp. Nếu chăm chỉ và nỗ lực, trong thời gian tới sẽ được thăng quan tiến chức, thu nhập cũng tăng mà gia đình hòa hợp, yên ấm. Với sự tự tin và không ngừng nỗ lực thì cuộc sống của người tuổi Ngọ chắc chắn sẽ ngày càng suôn sẻ. Người tuổi Ngọ cũng sẽ gặp được nhiều may mắn, thăng tiến không tưởng và kiếm được nhiều tiền hơn. 

Thần Tài 'gióng 3 hồi chuông' báo hiệu may mắn vào ngày mai (17/10), 3 con giáp sau đón tài lộc nở rộ, 'gặp thời gặp thế', công danh sự nghiệp thăng quan tiến chức, 'đánh đâu trúng đó' cả tuần - Ảnh 1
 Người tuổi Ngọ cũng sẽ gặp được nhiều may mắn, thăng tiến không tưởng và kiếm được nhiều tiền hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vào ngày mai (17/10), người tuổi Hợi sẽ có tài lộc cực kì thịnh vượng, vận may sẽ tự động gõ cửa. Người tuổi Hợi được khuyên rằng hãy tận dụng thời gian này để phát triển đa chiều cả về khả năng kiếm tiền cũng như mở rộng cơ hội kinh doanh. Thậm chí, nếu biết tận dụng, khoảng thời gian này còn có thể trở thành bước đệm vững chắc giúp người tuổi Hợi có những phát triển vượt bậc hơn trong tương lai. Nếu có đủ thời gian, con giáp này cũng nên cân nhắc đến việc làm các công việc phụ, bởi nó sẽ giúp mang đến cho họ nguồn tài chính dồi dào.

Nếu có mục tiêu đầu tư thì đừng chần chừ, cứ nắm bắt cơ hội và coi nó như một hướng phát triển khác. Đừng lo, người tuổi Hợi có thể nhận được những khoản lợi nhuận bất ngờ cực kỳ hậu hĩnh!

Thần Tài 'gióng 3 hồi chuông' báo hiệu may mắn vào ngày mai (17/10), 3 con giáp sau đón tài lộc nở rộ, 'gặp thời gặp thế', công danh sự nghiệp thăng quan tiến chức, 'đánh đâu trúng đó' cả tuần - Ảnh 2
Vào ngày mai (17/10), người tuổi Hợi sẽ có tài lộc cực kì thịnh vượng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý đặc biệt thích khám phá các cách kiếm tiền khác nhau. Và may mắn là họ được Thần Tài phù trợ, đánh đâu thắng đấy, đầu tư gì cũng thu về lợi nhuận.

Vào ngày mai (17/10), để mọi thứ được thuận lợi hơn nữa, người tuổi Tý nên tận dụng thời gian này để đọc thêm sách về quản lý tài chính hoặc tham gia một số khóa học quản lý tài chính trực tuyến vì những khóa học này rất hữu ích để nâng cao nội hàm. Đương nhiên, cách đơn giản nhất là tuổi Tý cứ quan sát và tham khảo bất kì điều gì họ cho rằng có thể giúp hiểu hơn về khái niệm đầu tư, quản lý tài chính. Việc nghiên cứu kỹ càng sẽ giúp họ có tầm nhìn xa hơn trong thị trường phân tích đầu tư, từ đó đảm bảo việc ví tiền sẽ càng ngày càng dày lên.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi ngày mai 3 con giáp giàu sang ngày mai 3 con giáp có cơ hội đổi đời

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 3 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 3 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 3 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 4 giờ 3 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người