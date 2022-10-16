Tử vi tuần mới (17/10-23/10), Thần Tài điểm mặt gọi tên 3 con giáp trả sạch nợ nần, tiền bạc công danh 'phất lên phơi phới'

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 13:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trả sạch nợ nần, tiền bạc công danh 'phất lên phơi phới' vào tuần tới.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ tiến triển nhanh chóng và dễ dàng trong tuần mới. Bản mệnh cũng có thể đạt được những bước tiến mới trên đường quan lộc. Bên cạnh đó, nguồn năng lượng dồi dào còn giúp bạn thúc tiến được các nhiệm vụ còn đang dở dang. Nguồn thu nhập có dấu hiệu gia tăng không ngừng giúp cung hoàng đạo này có thể cải thiện tốt chất lượng cuộc sống hiện tại.

Ngoài ra, vận tình cảm của con giáp may mắn này tràn ngập những điều hạnh phúc và ấm áp. Tại thời điểm này, bản mệnh được nửa kia đối xử rất chân thành. Cả hai đều bao dung và dễ dàng chia sẻ mọi suy nghĩ cho đối phương biết.

Tử vi tuần mới (17/10-23/10), Thần Tài điểm mặt gọi tên 3 con giáp trả sạch nợ nần, tiền bạc công danh 'phất lên phơi phới' - Ảnh 1
Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ tiến triển nhanh chóng và dễ dàng trong tuần mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong tuần này khá tốt, hoạch định được những kế hoạch phù hợp cho tương lai. Trong công việc, bạn thể hiện được điểm mạnh đúng chỗ, do đó khiến cấp trên và đồng nghiệp tán thưởng, khâm phục. Nguồn tài chính ổn định do con giáp này lúc nào cũng khao khát kiếm tiền mạnh mẽ.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ trở nên khá khởi sắc và hài hòa. Nếu bản mệnh đã có nửa kia, đôi bên sẽ vô cùng hạnh phúc. Người ấy có thể bao dung cho tất cả những tật xấu của bạn. Người độc thân cũng sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Tử vi tuần mới (17/10-23/10), Thần Tài điểm mặt gọi tên 3 con giáp trả sạch nợ nần, tiền bạc công danh 'phất lên phơi phới' - Ảnh 2
Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong tuần này khá tốt, hoạch định được những kế hoạch phù hợp cho tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ khá tốt, khiến bạn “an phận thủ thường” không muốn thay đổi điều gì. Điều này khiến cho cấp trên nghĩ rằng bạn không có chí cầu tiến, do đó hãy nên tiếp thu ý kiến của mọi người và mạnh dạn thể hiện thực lực để công việc của mình được tốt hơn. 

Chuyện tình cảm, người thuộc con giáp này sẽ tìm kiếm được tình yêu đích thực nếu đang độc thân. Riêng những người tuổi Tỵ có “nửa kia” thì cả hai nên dành thời gian quan tâm và chia sẻ nhau nhiều hơn. 

Tử vi tuần mới (17/10-23/10), Thần Tài điểm mặt gọi tên 3 con giáp trả sạch nợ nần, tiền bạc công danh 'phất lên phơi phới' - Ảnh 3
Đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ khá tốt, khiến bạn “an phận thủ thường” không muốn thay đổi điều gì - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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