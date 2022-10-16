Tử vi 3 ngày tới (17/10-19/10), Thần Tài rót tài lộc, 3 con giáp phúc khí sâu dày, bước ra cửa hốt vàng hốt bạc, mang lại sung túc cho gia đình

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 10:46

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây phúc khí sâu dày, bước ra cửa hốt vàng hốt bạc, mang lại sung túc cho gia đình vào đúng 3 ngày tới.

Tuổi Mão

Mọi việc làm của người tuổi Mão đều diễn ra một cách thuận lợi và dễ dàng nhờ sự nâng đỡ của Cát Tinh - biểu tượng cho sự tốt đẹp. Thìn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Ngoài ra, để con đường công danh ngày một vươn xa, con giáp này hãy cố gắng nâng cao hiệu suất làm việc hơn nữa. 

Ngoài ra. con đường tài lộc khá dồi dào. Con giáp may mắn này có tố chất thông minh, giao tiếp khéo léo nên đã dễ dàng kéo những hợp đồng, mối làm ăn tốt về tay mình. Thế nhưng, bạn đừng vì thế mà quá tham lam nếu không “mất cả chì lẫn chài”.

Tử vi 3 ngày tới (17/10-19/10), Thần Tài rót tài lộc, 3 con giáp phúc khí sâu dày, bước ra cửa hốt vàng hốt bạc, mang lại sung túc cho gia đình - Ảnh 1
Mọi việc làm của người tuổi Mão đều diễn ra một cách thuận lợi và dễ dàng nhờ sự nâng đỡ của Cát Tinh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 3 ngày tới, công việc người tuổi Ngọ khá thuận lợi. Nhờ vào những chính kiến của mình. Ngọ đã được mọi người công nhận những ý tưởng sáng tạo của mình. Hãy tiếp tục cố gắng để con đường sự nghiệp của bạn ngày càng thăng hoa. Tài vận của người tuổi này sung túc nhờ có tính cách tốt bụng, biết giúp đỡ người khác nên về mặt tiền bạc dễ dàng được người ta giúp đỡ lại. 

Trong tình yêu, người thuộc con giáp này luôn biết quan tâm, chăm sóc người yêu của mình. Nếu người trong nhà có gây ra lỗi lầm gì thì bản mệnh cũng sẽ dễ dàng tha thứ, để gia đình được êm ấm và hạnh phúc hơn. 

Tử vi 3 ngày tới (17/10-19/10), Thần Tài rót tài lộc, 3 con giáp phúc khí sâu dày, bước ra cửa hốt vàng hốt bạc, mang lại sung túc cho gia đình - Ảnh 2
Đúng 3 ngày tới, công việc người tuổi Ngọ khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tài chính của người tuổi Dậu khá tốt, ổn định nhờ tài thông minh của chính mình nên tiền bạc khá “dư dả”. Con giáp này phát tài, phát lộc nhờ những khoản thu phụ và các khoản đầu tư khác nhau. Trong trường hợp người làm văn phòng thì sẽ có quý nhân giới thiệu công việc bên ngoài để tăng thêm thu nhập cho bản thân. 

Vận trình tình cảm khá yên bình. Người tuổi này ít khi nảy sinh mâu thuẫn với nửa kia, thậm chí là không. Cả hai đều thấu hiểu nhau, dó đó đã tạo thành điểm tựa vững chắc của nhau. 

Tử vi 3 ngày tới (17/10-19/10), Thần Tài rót tài lộc, 3 con giáp phúc khí sâu dày, bước ra cửa hốt vàng hốt bạc, mang lại sung túc cho gia đình - Ảnh 3
Tài chính của người tuổi Dậu khá tốt, ổn định nhờ tài thông minh của chính mình nên tiền bạc khá “dư dả” - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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