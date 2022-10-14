Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 14/10/2022: Vận may kéo đến, tiền tài dư dả, sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng'

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 07:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp dưới đây vận may kéo đến, tiền tài dư dả, sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng' vào đúng ngày 14/10.

Tuổi Tý

Mọi công việc của người tuổi Tý sẽ diễn ra hanh thông, may mắn vào đúng ngày 14/10. Những nỗ lực của bản mệnh trong thời gian vừa qua, nay cấp trên ghi nhận và đánh rất cao. Tuy nhiên, bản mệnh chớ nên lơ là nếu muốn mọi việc làm đều ổn thỏa. Con giáp này ngoài việc chi trả cho nhu cầu cá nhân thì bản mệnh không quá lo lắng về vấn đề này, có thể tiết kiệm một khoản kha khá. 

Phương diện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên tốt đẹp và viên mãn. Người tuổi này không cần tốn thời gian để tìm người “tâm đầu ý hợp” với mình nhờ Ngũ Hành tương sinh trợ giúp. 

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 14/10/2022: Vận may kéo đến, tiền tài dư dả, sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng' - Ảnh 1
Mọi công việc của người tuổi Tý sẽ diễn ra hanh thông, may mắn vào đúng ngày 14/10 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần nhờ Tam Hợp phù trợ nên mọi việc đều diễn ra một cách suôn sẻ, thuận lợi. Bạn được cấp trên đánh giá cao với khả năng dẫn dắt tập thể vượt qua khó khăn, do đó bản mệnh xứng đáng nhận được sự tôn trọng của mọi người. 

Tình hình tài chính của con giáp này khởi sắc với cơ hội kiếm tiền trong tầm tay, do đó bản mệnh đừng nên chần chừ nếu không muốn tiền đầy túi. Ngoài ra, chuyện tình yêu khởi sắc. Người độc thân có thể tìm thấy một nửa của mình trong thời sắp tới. 

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 14/10/2022: Vận may kéo đến, tiền tài dư dả, sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng' - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Dần nhờ Tam Hợp phù trợ nên mọi việc đều diễn ra một cách suôn sẻ, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tương đối dễ dàng vào đúng ngày hôm nay. Người tuổi này nhờ thuận lợi trong công việc kinh doanh dẫn đến vận tiền tài dồi dào dưới sự giúp đỡ của Thực Thần. Tuy nhiên, Mùi đừng quá suy nghĩ viển vông vì thành công chỉ được xây dựng từ chính công sức và sức lực của chính bản thân. 

Ngoài ra, vận tình cảm tràn ngập những điều hạnh phúc và ấm áp. Tại thời điểm này, bản mệnh được nửa kia đối xử rất chân thành. Cả hai đều bao dung và dễ dàng chia sẻ mọi suy nghĩ cho đối phương biết.

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 14/10/2022: Vận may kéo đến, tiền tài dư dả, sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng' - Ảnh 3
Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tương đối dễ dàng vào đúng ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 14/10/2022, Hung Tinh vây bắt, 3 con giáp vận xui đeo bám, nợ nần khôn xiết, tiền bạc tự động 'đội nón ra đi', sự nghiệp trục trặc

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Thứ Sáu 14/10/2022, 3 con giáp vận xui đeo bám, nợ nần khôn xiết, tiền bạc tự động 'đội nón ra đi', sự nghiệp trục trặc.

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