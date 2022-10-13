Đúng ngày mai, thứ Sáu 14/10/2022, Hung Tinh vây bắt, 3 con giáp vận xui đeo bám, nợ nần khôn xiết, tiền bạc tự động 'đội nón ra đi', sự nghiệp trục trặc

Thứ Sáu 14/10/2022, 3 con giáp vận xui đeo bám, nợ nần khôn xiết, tiền bạc tự động 'đội nón ra đi', sự nghiệp trục trặc.

Tuổi Mão Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ trở nên có chút khó khăn và cần cẩn trọng vào đúng ngày mai. Thất Sát hung tinh khiến cho tuổi này trở nên bướng bỉnh, một khi đã tham gia vào các cuộc tranh luận là vô cùng hiếu chiến. Tốt nhất, bạn nên giữ một thái độ trung lập và thiện chí lắng nghe, đừng vội vã phủ nhận người khác. Bên cạnh đó, vận tài lộc của con giáp xui xẻo này cũng sẽ khá suy yếu. Thất Sát tinh hành khiến tài lộc của bản mệnh không được tốt. Thất Sát vốn là hung thần, đại diện cho tiểu nhân, tính cách bạo ngược và quyền lực. Về mặt tiền bạc, người tuổi Mão sẽ chịu sự áp đặt nhiều từ Thất Sát hung tinh.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ trở nên có chút khó khăn và cần cẩn trọng vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ trở nên không chắc chắn. Trong ngày này, vấn đề nào liên quan đến chuyện tiền bạc là người tuổi Tỵ sẽ không chịu lắng nghe góp ý từ người khác. Bản mệnh có xu hướng không thỏa hiệp, dễ đưa ra nhiều phán đoán phản cảm gây ảnh hưởng xấu đến vận kiếm tiền. Chuyện tình cảm không như ý. Điểm trừ trong mặt tình cảm của người tuổi Tỵ là tham vọng mong muốn vượt qua mọi người, đề cao lợi ích của bản thân và thích theo đuổi những điều mới lạ. Một khi bản mệnh đã thích một ai đó thì sẽ tìm mọi cách để cưa đổ người ấy. Lúc này sự theo đuổi của vận chủ dưới tác động của Thương Quang khá quyết liệt và mạnh mẽ, khiến cho đối phương cảm thấy bối rối và ngạt thở.

Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ trở nên không chắc chắn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ không mấy tốt đẹp vào thứ Sáu này. Bạn tỏ ra thấu hiểu và tâm lý hơn trong quan hệ với đồng nghiệp, nhờ vậy mà mọi người cũng niềm nở và thoải mái hơn. Tuy nhiên, ngày này có vận xấu, trong gia đình bạn có thể đang xảy ra vấn đề gì đó, khiến cho bản mệnh không thể tập trung vào công việc hết sức được. Người tuổi Thân cũng sẽ cảm thấy mình có quá nhiều sự ràng buộc, chi tiêu cũng nhiều hơn ngày thường. Lời khuyên là bạn nên kiểm soát tiền bạc hợp lý, tránh vất vả về sau. Đường tình duyên không được như ý. Các cặp đôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn, bất đồng, cần dành nhiều thời gian để suy xét và giải quyết. Con giáp này độc thân chưa gặp may mắn trong chuyện tình cảm. Bản mệnh cần tỉnh táo trong các mối quan hệ khác giới, đừng để bị lừa gạt bởi chính sự ảo tưởng của bản thân mình. Sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ không mấy tốt đẹp vào thứ Sáu này - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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